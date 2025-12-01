Fostul prima general al Capitalei, Gabriela Firea, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj cu prilejul zilei Naționale a României.

”Față de patrie, nu ți-e îngăduit să ai convingeri, ci numai devotament – N. Iorga La mulți ani, dragi români, oriunde v-ați afla!”, spune aceasta.





Președintele Nicușor Dan a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care anunță că l-a decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu ocazia Zilei Naționale a României.

”La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României și a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și pe frontul de la Cotul Donului în 1942. Curajul, sacrificiul și demnitatea cu care și-a servit patria sunt lecții care ne obligă să ne plecăm cu respect în fața sa. Distincția pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaștere pentru serviciile sale militare excepționale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar și pentru implicarea sa neobosită în viața comunității după încheierea conflictului.

Suntem și vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu prețul vieții idealurile noastre de libertate. Datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică și europeană. În acest an, aceasta este singura decorație conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie, un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generații de eroi care au scris cu sângele lor destinul țării noastre. La mulți ani, România !

La mulți ani, români de pretutindeni !”, a fost mesajul șefului statului.

Cu ocazia Zilei Naționale a României, Cătălin Predoiu transmite un mesaj care subliniază importanța solidarității și a mândriei naționale. El amintește că 1 Decembrie este mai mult decât o sărbătoare: este momentul în care toți românii, indiferent de locul în care se află, se adună simbolic în jurul Tricolorului.

Ziua Națională reprezintă un prilej de respect față de înaintașii care au construit și apărat țara, dar și de conștientizare a responsabilității față de generațiile viitoare. Predoiu subliniază că istoria arată cum unitatea în jurul unor idealuri înalte a permis României să treacă peste încercări dificile și să devină puternică și prosperă.

”1 Decembrie, Ziua Națională a României, a tuturor cetățenilor români, adună în jurul Tricolorului pe toți românii, indiferent unde s-ar afla în lume. Ziua Națională este o zi a demnității naționale, o zi în care suntem toți uniți de respectul față de înaintașii care au făurit și apărat Țara, uniți și solidari în datoria față de generațiile viitoare, uniți de dorința firească pentru libertate, independență, suveranitate, respect și demnitate pentru țara noastră, România. Istoria ne-a arătat că ori de câte ori românii s-au unit pentru un ideal și un obiectiv înalt, Țara a ieșit din orice încercare, Țara a devenit puternică, Țara a prosperat. Lumea se schimbă într-un mod accelerat și profund. Ordinea Mondială postbelică și post Războiul Rece este dramatic pusă la încercare. Sunt vremuri în care trebuie să ne prospectăm viitorul cu luciditate, tărie națională de caracter și inteligență politică”, spune acesta.

În contextul schimbărilor accelerate la nivel global, mesajul său scoate în evidență necesitatea unei abordări lucide și curajoase, bazată pe puterea și resursele interne ale țării, dar și pe colaborarea cu partenerii din UE și NATO. Aceasta presupune să fim vigilenți, să păstrăm unitatea națională și să apărăm valorile fundamentale: democrația, libertatea, suveranitatea și demnitatea.

Predoiu mai subliniază că modernizarea societății, a statului și a economiei depinde de mobilizarea tuturor energiilor naționale și de asumarea responsabilităților prin meritocrație. Viitorul României, spune el, se clădește pe adevăr, dreptate, ambiție și solidaritate.

”Sunt vremuri în care rutina a dispărut din geopolitică. Sunt vremuri în care trebuie să gândim permanent prezentul și viitorul Țării, bazându-ne în primul rând pe noi înșine, pe soluțiile și efortul național, alături, desigur, de partenerii noștri din UE și NATO. Mai mult decât oricând în ultimii 35 de ani, trebuie să fim uniți, să nu permitem nimănui să ne dezbine în interior, să păstrăm valorile noastre fundamentale, democrație, libertate, suveranitate, independență, solidaritate, demnitate. Aceasta înseamnă o muncă inteligentă pentru modernizarea societății, a statului și a economiei noastre. Înseamnă o muncă inteligentă pentru a reconecta toate energiile naționale la obiectivele de Țară, pentru a stimula valorile să își asume responsabilitățile și prin meritocrație să conducă Țara și să o mențină sigură și prosperă. Depinde în primul rând de noi, depinde de puterea pe care o avem să așezăm la baza planurilor noastre și a oricăror acțiuni, mari sau mici, adevărul și dreptatea, ambiția și solidaritatea”, a mai spune Cătălin Predoiu.

În încheiere, Cătălin Predoiu încurajează generațiile prezente să se ridice la nivelul așteptărilor, asigurând astfel dezvoltarea țării și un loc demn al României în lume, ca rezultat al eforturilor proprii și al respectului pentru istoria națională.

”Sunt convins că și noi, generațiile prezente, ne vom ridica la înălțimea propriilor așteptări și că acestea vor servi România și generațiile viitoare în mod magistral. Peste umărul nostru, al tuturor, privesc Sfinții și Eroii Neamului Românesc și nu avem decât o singură opțiune: de a reuși, de a dezvolta Țara și de a-i asigura în Lume un loc binemeritat prin Istoria Națională și eforturile noastre proprii de a ne realiza năzuințele democratice, pașnice și generoase. La mulți ani tuturor românilor! La mulți ani România!”, a fost mesajul acestuia.

Președintele Camerei Deputaților și liderul PSD, Sorin Grindeanu, transmite un mesaj de Ziua Națională, subliniind importanța unității și a responsabilității naționale. Potrivit acestuia, Marea Unire de la 1918 rămâne cea mai clară dovadă că românii, atunci când își unesc forțele, pot influența destinul țării.

”1 Decembrie este ziua în care România îşi priveşte cu demnitate trecutul şi cu încredere viitorul. Marea Unire de la 1918 a fost cea mai puternică dovadă că, atunci când românii îşi unesc forţele, pot schimba destinul unei naţiuni. Astăzi, avem datoria să ducem mai departe această lecţie: să facem din România o ţară modernă, respectată şi puternică”, transmite preşedintele PSD într-un mesaj pe Facebook.

Grindeanu evidențiază că 1 Decembrie este un moment în care România privește cu respect trecutul și cu încredere spre viitor. El amintește că lecția istorică a unirii trebuie continuată prin efortul comun de a transforma România într-o țară modernă, puternică și respectată pe plan internațional.

Mesajul său atrage atenția asupra responsabilității fiecărui român de a contribui la construirea unei societăți în care copiii să-și poată împlini visurile acasă, prin mobilizarea energiei și pasiunii tuturor celor care muncesc, visează și iubesc România.

Sorin Grindeanu subliniază că Ziua Națională nu este doar o sărbătoare a trecutului și a eroilor care au făcut istorie, ci și o celebrare a oamenilor de astăzi, care dau sens viitorului țării. În încheiere, el urează tuturor românilor sărbători pline de mândrie și unitate.

”De aceea, de 1 Decembrie, sărbătorim nu doar istoria şi eroii trecutului, ci şi pe oamenii prezentului, cei care dau sens viitorului naţiunii noastre. La mulţi ani, România! La mulţi ani tuturor românilor care cred în puterea unităţii şi în viitorul acestei ţări!”, arată Grindeanu în mesaj.

Premierul Ilie Bolojan a trasmis și el un mesaj cu privire la Ziua Națională a României. Acesta și-a început mesajul de pe Facebook prin a spune că Marea Unire de la 1918 a fost cel mai frumos moment al istoriei noastre naționale.