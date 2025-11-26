Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a confirmat obținerea unei poziții esențiale în structura de management a FRONTEX, instituția responsabilă cu protecția frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Comisarul Ioana Raluca Rusu, ofițer cu experiență în Poliția de Frontieră, va coordona Unitatea de Fuziune a Informațiilor, un departament strategic în cadrul Diviziei pentru Managementul Integrat al Frontierelor Europene.

”Ioana Raluca Rusu, comisar in cadrul Poliției de Frontiera, va exercita funcția de șef al Unității de Fuziune a Informațiilor din cadrul Diviziei pentru Managementul Integrat al Frontierelor Europene.

Este o decizie care s-a luat ieri, în urma demersurilor susținute ale MAI. Este un obiectiv pe care l-am fixat la începutul acestui an.

Este un succes uriaș. FRONTEX este o agenție cheie la nivel european.

Prin aceasta poziție, vom proteja mai bine interesele și granițele României, ca și ale Europei.”

Potrivit MAI, selecția pentru această funcție s-a desfășurat într-un context extrem de competitiv. Numirea Ioanei Raluca Rusu este văzută ca un indicator al rolului tot mai important pe care România îl joacă în arhitectura europeană de securizare a frontierelor.

Ministerul subliniază că performanțele României în combaterea migrației ilegale au contribuit la obținerea acestei funcții.

”Acest succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene, este și consecința rezultatului acțiunii Ministerului Afacerilor Interne în combaterea migrației ilegale.

Am redus migrația ilegală in România cu peste 80% in mai puțin de doi ani.

România asigură securitatea frontierelor sale și ale Europei mai bine decât orice alta țara europeană.

Am fixat standarde europene în protecția frontierei naționale și în operarea codurilor și procedurilor Schengen prin profesionalismul Poliției de Frontieră.”

Felicitări oficiale și recunoașterea rolului Poliției de Frontieră

Conducerea MAI a transmis un mesaj de susținere și apreciere pentru comisarul Ioana Raluca Rusu, precum și pentru Poliția de Frontieră, în ansamblu.

”O felicit pe doamna Ioana Raluca Rusu, îi urez succes și o asigur de tot sprijinul conducerii ministerului.

Felicitări Poliția de Frontieră!

Felicitări Ministerului Afacerilor Interne!”

Ce este FRONTEX

Frontex este agenția Uniunii Europene responsabilă cu sprijinirea statelor membre ale UE și ale spațiului Schengen în gestionarea tuturor aspectelor legate de protecția frontierelor externe. Instituția oferă asistență operațională directă la granițe, se implică în combaterea criminalității transfrontaliere, realizează misiuni de supraveghere aeriană, colectează și analizează informații, susține procedurile de returnare a migranților și explorează implementarea de tehnologii noi în domeniul securității.

Odată cu crearea corpului permanent — prima forță europeană de aplicare a legii cu personal propriu în uniformă — Frontex a devenit o structură operațională majoră a UE. Sute de ofițeri sunt desfășurați în misiuni de sprijin la și dincolo de granițele externe ale Uniunii.

Astăzi, agenția contribuie semnificativ la menținerea securității și la funcționarea eficientă a frontierelor externe, fiind cea mai mare și totodată cea mai rapid extinsă agenție europeană. Activitatea Frontex se desfășoară în baza unui mandat clar stabilit prin cadrul juridic european.