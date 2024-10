Miercuri și joi, Cătălin Predoiu a susținut, în cadrul reuniunii ministeriale a Forumului Salzburg, obiectivul României de a adera pe deplin la spațiul Schengen, inclusiv cu frontierele terestre, în acest an.

Ministrul a afirmat că a obținut un răspuns favorabil și sprijin atât în discuțiile informale din cadrul Forumului, cât și în ședința plenară. Acesta a adăugat că lucrurile evoluează bine, dar că echipa rămâne concentrată atât pe activitatea de protejare a frontierelor, cât și pe acțiunile diplomatice multilaterale, bilaterale, formale și informale.

„Forumul Salzburg este un important format de lucru şi cooperare în Europa Centrală şi de Est pentru securizarea frontierelor, combaterea traficului de migranţi, de droguri şi a crimei organizate. Am prezentat rezultatele României şi am discutat despre creşterea cooperării între poliţiile naţionale. Am avut mai multe discuţii bilaterale cu statele membre prezente.

Am folosit prilejul pentru a continua promovarea obiectivului României de a intra complet în Schengen, inclusiv cu frontierele terestre, în 2024. Am obţinut un răspuns pozitiv şi sprijin atât în discuţiile informale din cadrul Forumului, cât şi în şedinţa plenară. Lucrurile merg bine, dar rămânem concentraţi atât pe munca din teren pentru protejarea frontierelor, cât şi pe zona de acţiune diplomatică multilaterală, bilaterală, formală şi informală”, a declarat el, citat într-un comunicat al Ministrului Afacerilor Interne.