Ministrul Muncii, Florin Manole, a oferit clarificări cu privire la modul de aplicare a noii scheme de taxare a pensiilor care depășesc pragul de 3.000 de lei. Oficialul a precizat că impozitul de 10% nu va fi aplicat asupra întregii pensii, ci exclusiv asupra sumei care depășește acest plafon.

„Am făcut tot ce am putut ca partid, dar suntem într-o coaliție, suntem mai multe voci și trebuie să existe consens, dar am făcut tot ce am putut ca acest prag să fie la 4.000 de lei”, a spus el într-un interviu acordat Antena 3 CNN.