Poliția de Frontieră a informat că, începând de astăzi, Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) este operațional în punctele de trecere a frontierei Galaţi și Oancea, în județul Galați, precum și în Aeroporturile Iași și Cluj. Această extindere face parte dintr-un proces progresiv de implementare a sistemului în România.

„Astăzi, 24 noiembrie 2025, se operaţionalizează Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) şi în punctele de trecere a frontierei Galaţi şi Oancea (judeţul Galaţi), Aeroport Iaşi şi Aeroport Cluj. În această etapă, sistemul va funcţiona prin preluarea datelor din documentele de călătorie ale cetăţenilor statelor din afara Uniunii Europene, informaţiile fiind introduse în bazele de date. Implementarea nu include, pentru moment, colectarea elementelor biometrice precum imaginea facială sau amprentele digitale”, se arată într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei oficiale, măsura se aplică exclusiv cetățenilor care nu sunt membri ai Uniunii Europene și care efectuează șederi de scurtă durată, adică până la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile, pe teritoriul UE. Aceasta înseamnă că turiștii, delegațiile de afaceri sau alte categorii de vizitatori non-UE vor fi afectați direct de noile proceduri la frontieră.

Pentru fiecare persoană care intră în România prin punctele unde sistemul este deja operațional, EES înregistrează automat data și locul intrării și ieșirii. Sistemul colectează atât date alfanumerice, cât și date biometrice, cum ar fi imaginea facială și cele patru amprente digitale, și calculează durata șederii legale a călătorului.

În faza actuală de implementare, sistemul funcționează fără a modifica drepturile de circulație existente, urmărind înlocuirea treptată a ștampilării manuale a pașapoartelor. Pe parcursul perioadei de tranziție, estimată la aproximativ șase luni, pașapoartele vor continua să fie ștampilate de către autoritățile vamale.

Reprezentanții Poliției de Frontieră explică faptul că, la prima intrare după activarea EES, vor fi colectate datele călătorilor. La vizitele următoare, verificarea se va realiza automat, ceea ce va contribui la reducerea timpului petrecut la punctele de trecere a frontierei.

Extinderea la PTF Galaţi, PTF Oancea, Aeroport Iași și Aeroport Cluj reprezintă un pas important în implementarea treptată a sistemului la toate punctele de frontieră din România. Aceasta permite monitorizarea mai eficientă a intrărilor și ieșirilor cetățenilor non-UE, asigurând respectarea duratei legale a șederii și reducând riscul depășirii termenelor legale de ședere.

Autoritățile au pus la dispoziția călătorilor toate informațiile necesare privind funcționarea sistemului EES pe platforma oficială a Uniunii Europene, accesibilă la adresa www.travel-europe.europa.eu/ees. Aici, persoanele interesate pot afla detalii despre ce date sunt colectate, modul de prelucrare și ce trebuie să facă pentru a respecta regulile la frontieră.

Extinderea sistemului se înscrie într-un plan european mai amplu, care urmărește implementarea EES la toate punctele de intrare în statele membre, în vederea uniformizării procedurilor și creșterii securității frontierelor externe ale Uniunii Europene.