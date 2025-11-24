În deschiderea dialogului, Adrian Severin a explicat modul în care au fost percepute propunerile Washingtonului. Fostul ministru a arătat că unele comentarii apărute în spațiul public au sugerat că Statele Unite ar fi acceptat cererile maxime ale Rusiei, însă el consideră această afirmație exagerată.

„Se spune că America a cedat sau a adoptat pretențiile maximale ale Rusiei. Nu sunt pretenții maximale. Pretenții maximale erau dacă cereau și Odessa”, în opinia sa.

Continuând ideea, Robert Turcescu a adus în discuție interpretările vehiculate pe rețelele sociale, subliniind că acestea merg și mai departe. El a amintit reacții conform cărora liderul de la Kremlin ar fi transmis condițiile sale direct lui Donald Trump, care le-ar fi preluat fără rezerve.

Turcescu a rezumat aceste percepții astfel:

„Se spune mai mult decât atât, domnule Severin. Ați văzut pe rețele. Putin i-a dat, practic, lui Trump să prezinte condițiile lui, punct. Și Trump nu a… Nu a avut ce face. Le-a luat pur și simplu. Sunt rușii”.

Adrian Severin a introdus însă o nuanță, explicând că există diferențe între adaptări minore și modificări majore ale unui document diplomatic. Potrivit acestuia, preluarea unor elemente din propunerile rusești nu înseamnă acceptarea lor integrală:

„Le-a preluat, le-a mai fi amendat, le-a mai fi ajustat, au mai discutat mici… modificări, dar una este să vorbim despre mici modificări și alta este să vorbim despre mari modificări, așa cum ar dori eventual Uniunea Europeană”.

Dincolo de analizele tehnice, discuția s-a îndreptat către starea actuală a conflictului și modul în care se conturează raportul de forțe. Robert Turcescu a cerut o clarificare privind implicațiile prezentate de invitat, subliniind că discuția trebuie purtată fără excese emoționale sau retorice.

El a formulat o concluzie intermediară, considerând că raportul militar nu se mai află în favoarea Occidentului:

„Războiul a fost pierdut de zona occidentală. De aici pleacă discuția. Nu ne place, îi înjurăm pe ruși, îi dăm dracului, nu știu ce, dar ideea este că în situația asta ne aflăm. Rușii au câștigat această bătălie. Occidentul cu America în frunte cu nu știu ce, a pierdut această bătălie. Asta e situația. De aici plecăm”.

În replică, Adrian Severin a spus că recunoașterea realității din teren este esențială pentru a putea salva ceea ce încă poate fi salvat, în special în privința intereselor regionale. El a criticat recomandările unor voci europene care au pledat pentru continuarea conflictului, sugerând că predicțiile lor nu s-au adeverit.

Nu ne-am dorit-o, nu ne bucură, fără îndoială. Asta este situația și dacă noi nu recunoaștem adevărul, nu putem să salvăm ce mai este de salvat. Situația noastră de aici ar deveni tot mai rea și mai rea și mai rea. Iar cei care ne dau idei din Uniunea Europeană că să mai continuăm, dacă am mai continuat încă vreo 2-3 ani de zile să vedeți ce bine ar fi, sunt cei care ne-au spus și până acum că vom câștiga. Deci tot ce au spus ei nu s-a adeverit. Deci am crede în ceea ce ne recomandă acum, cu atât mai mult cu cât recomandările lor sunt simple dorințe, nu se bazează pe niciun argument, pe absolut niciun argument. Ce aș mai dori să… adaug, este faptul că acest plan, așa cum este el conceput sau, mă rog, oficializat de administrația partenerului nostru strategic, este un plan care convine României. Este un plan foarte bun pentru români”, a completat fostul ministru.

O parte importantă a discuției a vizat implicațiile pe care acest plan de pace le-ar avea pentru România, dacă ar deveni cadrul acceptat de părți. Solicitat să explice de ce consideră că varianta americană avantajează România, Adrian Severin a argumentat că niciunul dintre punctele documentului nu generează prejudicii pentru București, nici pe termen scurt, nici pe termen lung. El a subliniat că o armată ucraineană mai puțin dezvoltată ar însemna un vecin mai puțin puternic, fapt pe care îl consideră relevant pentru contextul istoric al relațiilor bilaterale:

„Păi nici unul din punctele de acolo, nici unul din punctele acestui plan nu ne creează vreun prejudiciu nici actual, nici viitor. De ce spunem asta? Pentru că, iată, o armată ucraineană mai puțin dezvoltată, mai puțin puternică, înseamnă un vecin mai puțin puternic al României. Ori pe noi nu ne interesează să avem un vecin extrem de puternic, cu atât mai mult cu cât trecutul nostru nu îl… recomandă ca pe un prieten de lungă tradiție”.

Robert Turcescu a adus însă în discuție un punct de vedere des exprimat în spațiul public: acela că o Ucraină puternică ar servi drept tampon în fața Rusiei. El a sintetizat această perspectivă astfel:

„Da, dar eu vin acum și sunt portavocea celor care vor spune așa, cum domnul Severin? Un vecin ucrainean puternic înseamnă că avem un vecin ucrainean puternic care se va opune cu putere Rusiei”.

În răspunsul său, Adrian Severin a arătat că rolul de contrapondere la Moscova este deja asumat de NATO, iar România nu are nevoie să se bazeze pe un vecin despre care nu consideră că a manifestat consecvent prietenie. El a insistat că Rusia nu ar urma să se apropie de granițele României dacă planul de pace ar fi aplicat, întrucât prevederile menționate limitează avansul militar rus la linia Niprului. Într-o formulare plastică, el a explicat: