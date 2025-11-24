Robert Turcescu a spus că, în prezent, există un „război pentru pace” între Statele Unite și Uniunea Europeană, fiecare propunând propriile variante de acord. El a menționat că Washingtonul a venit cu un plan în 28 de puncte, iar europenii au reacționat cu o contrapropunere care nu ar avea prea mult în comun cu abordarea administrației Trump.

Pe această bază, Turcescu i-a cerut lui Adrian Severin să explice cum vede planul american.

„Statele Unite al Americii au venit cu un plan în 28 de puncte, care e deja comentat. Europenii au contraatacat, să spunem, cu un alt plan care, nu prea are mare legătură cu ceea ce spune Donald Trump și echipa a lui. Haideți să pornim mai întâi cu discuția de la propunerea făcută de americani. Cum ați văzut acest plan propus de administrația Trump?”, întreabă Turcescu.

Adrian Severin a spus că propunerea Statelor Unite i se pare rezonabilă și că poate funcționa ca punct de pornire pentru negocieri. El a afirmat că planul ar fi chiar mai mult decât o bază, deoarece ar fi fost deja discutat cu Rusia în mai multe runde de negocieri nepublice.

Severin a explicat că astfel de dialoguri sunt întotdeauna discrete, pentru că negocierile făcute public nu ar avea șanse reale de succes.

El a spus că obiectivul rămâne încheierea războiului, iar natura planului american ar arăta că SUA și Rusia au intrat deja într-o fază de comunicare directă.

„Planul propus de Statele Unite este foarte bun, foarte rezonabil, cel puțin ca bază pentru a porni negocierile. De fapt el e mai mult decât o bază pentru negocieri, întrucât a fost deja negociat cu Rusia. Aceste negocieri cu Rusia au început la Anchorage (Alaska – n.red), bineînțeles, le-am presupus, nu le-am știut, s-a negat, așa e în politică și în diplomație. Nu scoți cărțile pe masă din primul minut, nu negociezi pe stadion. Negocierile, ca să aibă succes, trebuie să fie discrete. Ne place sigur transparența, dar transparența, s-a dovedit, în ceea ce privește negocieri de acest tip, că nu facilitează atingerea țintelor dorite. Și ținta dorită este sigur terminarea războiului, înseamnă pace. Timpul fără îndoială nu ne permite să luăm punct cu punct cele 28 de propuneri, dar mie mi se pare că sunt două elemente extrem de importante în acest plan, elemente pozitive”, spune Severin.

Fostul ministru de Externe a subliniat că unul dintre punctele esențiale ale planului este recunoașterea faptului că pacea trebuie negociată direct între Statele Unite și Rusia. El a spus că Rusia este statul care a declanșat operațiunea militară, iar SUA ar fi, în opinia sa, partea care a contribuit decisiv la contextul ce a dus la declanșarea conflictului.

Severin a afirmat că, din acest motiv, Ucraina se află prinsă între cele două mari puteri și că Uniunea Europeană nu ar avea în acest moment un rol major în negocieri.

„Primul element pozitiv este faptul că America, practic, că ea este cea care trebuie să negocieze cu Rusia și nu altcineva. Pentru că dacă Rusia este cea care a declanșat operațiunea militară din punct de vedere tehnic și acest lucru nu e denegat, America este cea care a provocat declanșarea operațiunii militare. (…) Războiul a fost provocat de Occident și în special de Statele Unite ale Americii. Sunt „N” probe în acest sens și cei care spun altceva, de fapt, colportează narative mincinoase, iar colportarea lor împiedică realizarea păcii. Întrucât, dacă suntem amețiți de superioritatea noastră morală, vom menține ideea că noi suntem învingători în acest război, noi Occidentul colectiv, atunci fără îndoială că vom urma un drum eronat care nu duce la destinația dorită și aceasta este pacea. Deci, America înțelege că ea a provocat războiul. Rusia a fost cea care a declanșat operațiune și între aceste două puteri trebuie să se negocieze pacea. Ucraina este undeva prinsă la mijloc, este o victimă. Desigur, liderii ucraineni poartă și ei vina lor, iar la ora actuală Uniunea Europeană nu contează”, a spus fostul ministru.

Severin a spus că al doilea element important al planului american este recunoașterea implicită a faptului că Occidentul se află în poziția unei părți învinse. El a afirmat că acest lucru nu este exprimat direct în document, dar că rezultă din tonul și din structura celor 28 de puncte.

Fostul ministru a spus că această poziție rezultă din incapacitatea Occidentului de a obține victoria militară dorită. El a explicat că, dacă războiul ar continua, Rusia ar putea provoca o înfrângere strategică și mai severă. Din această perspectivă, el consideră că administrația americană a înțeles limitele propriilor opțiuni.