Președintele ucrainean a afirmat că discuțiile de pace nu pot avansa din cauza condiției impuse de Vladimir Putin: recunoașterea teritoriilor ocupate de Rusia ca fiind rusești.

„Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat”, a declarat Zelenski, adăugând că această solicitare este „principala problemă în calea progresului către pace”. El a subliniat că Moscova vrea validare nu doar de la Ucraina, ci „din partea lumii întregi”.

Mesajul a fost transmis prin videoconferință la forumul parlamentar al Platformei Crimeea, desfășurat în Suedia.

Zelenski a reiterat că Rusia trebuie să suporte consecințele invaziei, inclusiv prin utilizarea activelor rusești înghețate.

„Ne aflăm într-o situaţie critică şi colaborăm cu Statele Unite, partenerii europeni şi mulţi alţii pentru a defini măsuri care pot pune capăt războiului Rusiei împotriva noastră şi pentru a aduce securitate reală”, a transmis liderul ucrainean.

Kiev și Washington au elaborat în Elveția o nouă versiune a acordului-cadru, care integrează cererile Ucrainei: eliberarea prizonierilor „toți pentru toți”, repatrierea civililor și întoarcerea copiilor ucraineni „răpiți” de Rusia.

Președintele ucrainean a subliniat că negocierile cu SUA și alți parteneri continuă, fiind căutate soluții care să nu slăbească țara în fața agresiunii ruse.

„Vom continua să explicăm cât de periculos este să pretindem că o agresiune este ceva ce poate fi trecut cu vederea”, a spus Zelenski.

El a insistat și asupra necesității ca toți criminalii de război să fie trași la răspundere.

Președintele Donald Trump presează Kievul să accepte planul american în 28 de puncte, transmis săptămâna trecută. Secretarul de stat Marco Rubio a sugerat că termenul-limită ar putea fi flexibil, iar Zelenski ar putea călători în SUA în următoarele zile pentru discuții directe.

Planul inițial solicita Ucrainei să cedeze teritorii suplimentare, să accepte limitări militare și să renunțe la aderarea la NATO – condiții respinse de Kiev.

Potrivit Reuters, proiectul inițial al acordului ar fi fost conceput în cadrul unei întâlniri din octombrie, la Miami, la care au participat emisari americani, Jared Kushner și Kirill Dmitriev, reprezentantul lui Putin, aflat sub sancțiuni internaționale.

Statele europene, care nu au fost implicate în redactarea documentului, au prezentat o contrapropunere cu concesii mai reduse și garanții de securitate din partea NATO, în special din partea SUA.

Situația Ucrainei este discutată luni în marja summitului UE–Uniunea Africană de la Luanda, unii lideri participând direct, iar alții prin videoconferință.