Volodimir Zelenski a ajuns în Serbia, aliat tradiţional al Rusiei. Este prima vizită  după invazia rusă din 2022

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns vineri în Serbia pentru prima sa vizită în această țară balcanică după invazia rusă din Ucraina din 2022. Anunțul a fost făcut de liderul ucrainean pe platforma X, iar vizita are loc într-un context sensibil, Serbia fiind considerată un aliat tradițional al Moscovei.

Zelenski a transmis că a sosit în Serbia împreună cu echipa sa și că va avea întrevederi importante atât vineri, cât și sâmbătă cu președintele sârb Aleksandar Vucic și cu premierul sârb Djuro Macut.

Potrivit declarațiilor făcute de președintele ucrainean, discuțiile vor viza întărirea relațiilor economice dintre cele două țări, relațiile cu Uniunea Europeană, alte domenii în care cele două națiuni pot avea beneficii comune, precum și chestiuni de securitate.

La sosirea pe aeroportul din Belgrad, Zelenski a fost întâmpinat de ministrul sârb al energiei, Dubravka Djedovic Handanovic, potrivit imaginilor publicate pe contul său de X.

„Am ajuns în Serbia împreună cu echipa mea. Pentru astăzi și mâine sunt programate discuții importante cu președintele Aleksandar Vučić și cu prim-ministrul Đuro Macut. Vom discuta despre extinderea relațiilor economice dintre țările noastre, despre relațiile cu Uniunea Europeană, despre alte domenii care pot aduce beneficii națiunilor noastre, precum și despre probleme de securitate. Ucraina este întotdeauna pregătită să colaboreze în mod constructiv, în beneficiul reciproc și pe baza respectului reciproc”, a scris el pe X.

Agenția Reuters apreciază că această vizită ar putea duce foarte probabil la deteriorarea relației dintre Serbia și Rusia, care este un vechi aliat al Belgradului și principalul furnizor de gaze al țării.

Cu o zi înaintea vizitei, președintele Aleksandar Vucic a declarat că discuțiile cu Zelenski vor include negocierile de aderare la Uniunea Europeană, precum și cooperarea în domeniile economic și energetic.

Vizita lui Volodimir Zelenski în Serbia marchează primul contact de acest nivel dintre liderul ucrainean și autoritățile de la Belgrad pe teritoriul sârb după declanșarea războiului din Ucraina în 2022 și aduce în prim-plan atât relațiile economice și energetice, cât și perspectivele de cooperare și securitate dintre cele două state.