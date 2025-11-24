Viktor Orban afirmă că Ungaria se poate menține în afara războiului prin aceeași strategie prin care a evitat implicarea în criza migrației. El spune că Ungaria ar fi stat departe de ceea ce descrie drept greșeala altor state europene în privința primirii migranților și consideră că aceeași determinare este necesară și în raport cu conflictul din Ucraina.

„Cum putem să rămânem în afara războiului?”, a întrebat premierul ungar pe rețelele de socializare.

Orban afirmă că acest lucru depinde de o voință socială puternică și de unitatea publicului în jurul ideii de pace. În opinia lui, poporul ungar are un instinct profund împotriva războiului și în favoarea păcii, iar colectarea actuală de semnături și consultarea națională ar exprima această poziție.

„Cred că în sufletul, inima, experiența istorică și instinctul poporului ungar există o voință anti-război. Cu toții suntem anti-război și pro-pace. Dar acest lucru trebuie exprimat, așa cum am făcut și cu migrația”, a subliniat premierul.

Premierul spune că Ungaria nu dorește să trimită soldați sau arme în Ucraina și că refuză să direcționeze bani către conflict.

Viktor Orban afirmă că o poziție națională solidă ar permite Ungariei să nu se regăsească în situația de a negocia sub presiune la Bruxelles pentru a rămâne în afara războiului. El spune că banii ungurilor trebuie să rămână în Ungaria și că susținerea consultării naționale ar întări capacitatea guvernului să respingă orice presiune privind finanțarea Ucrainei.

Ministrul ungar de externe afirmă că planul de pace al președintelui Donald Trump reprezintă o oportunitate importantă de a pune capăt războiului ruso-ucrainean. El consideră că acest plan ar putea elimina mediul de conflict care afectează economia europeană și spune că liderii europeni ar trebui să îl susțină.

Szijjártó amintește că, la întâlnirea din Washington dintre Donald Trump și Viktor Orban, s-ar fi discutat opțiunile pentru atingerea păcii, iar el spune că evenimentele recente confirmă faptul că planul american este urmărit în mod activ.

Ministrul afirmă că Ungaria îl susține pe președintele american în demersurile sale, în timp ce, în opinia sa, conducerea de la Bruxelles și statele vest-europene ar încerca să submineze aceste eforturi. El spune că, în timp ce Statele Unite ar porni de la realitate și ar urmări o strategie politică bazată pe rațiune, Bruxellesul ar favoriza continuarea conflictului.

Péter Szijjártó spune că Ungaria nu va trimite bani Ucrainei cât timp actualul guvern se află la putere, deoarece consideră că acele fonduri nu trebuie folosite pentru finanțarea unui regim pe care îl descrie drept corupt.

El afirmă că Bruxellesul ar încerca să înlocuiască actualul guvern maghiar cu unul obedient pentru a facilita transferul de fonduri. Ministrul spune că Ungaria se așteaptă la presiuni, dar nu va permite direcționarea banilor către Ucraina.

„Nu este întâmplător că cei de la Bruxelles vor să ne dea la o parte, nu este întâmplător că vor să instaleze un guvern marionetă în locul nostru, nu este întâmplător că vor un guvern al cărui lider să fie în mâinile lor, pentru că știu exact că, dacă ar exista un astfel de guvern, Ungaria ar contribui la trimiterea banilor ungurilor în Ucraina”, a subliniat Péter Szijjártó.

Szijjártó afirmă că, dacă războiul escaladează și se produce o confruntare directă între NATO și Rusia, situația ar putea duce la un al treilea război mondial, cu potențial nuclear. El spune că acceptarea planului american de pace ar elimina acest risc.

În opinia sa, frontul nu ar mai putea suferi schimbări majore, iar conflictul ar duce la pierderi suplimentare de vieți omenești, distrugeri și costuri ridicate pentru europeni. El spune că Rusia avansează, Ucraina pierde teritorii, iar iarna va agrava condițiile pentru civili.

Ministrul de externe afirmă că este imposibil să existe discuții despre securitatea Europei pe termen lung fără a lua în calcul Rusia, pe care o descrie ca fiind cea mai mare țară din lume și o putere nucleară. El spune că planul american se bazează pe o abordare pragmatică, orientată spre cooperare, nu spre confruntare, și că această logică ar trebui luată în considerare în discuțiile internaționale.