În total, au fost identificate 495 de persoane, 53 de autovehicule și 169 de documente care făceau obiectul semnalărilor introduse în Sistemul Informatic Schengen. Pe teritoriul României, au fost localizate 366 de persoane urmărite prin SIS, ca urmare a schimbului suplimentar de informații prin Biroul Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – Inspectoratul General al Poliției Române.

În același interval, polițiștii români au pus în aplicare 17 mandate europene de arestare, au depistat 23 de persoane cu refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, 164 de persoane căutate pentru participarea la proceduri judiciare și 7 persoane semnalate ca dispărute de către partenerii din statele Schengen.

De asemenea, pe teritoriul României au fost ridicate 30 de documente, iar 48 de autovehicule căutate de partenerii din Spațiul Schengen au fost descoperite pentru a fi confiscate sau utilizate ca probe în procedurile judiciare.

În același timp, 129 de persoane căutate de autoritățile române au fost identificate de partenerii străini pe teritoriul lor, tot prin schimbul de informații prin Biroul Sirene. Dintre acestea, 25 erau urmărite de Poliția Română prin mandate europene de arestare, 16 aveau refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, 21 erau căutate pentru participarea la proceduri judiciare, iar 10 erau semnalate dispărute.

Totodată, partenerii străini au descoperit 139 de documente și 5 autovehicule, destinate indisponibilizării sau utilizării ca probe în cadrul procedurilor penale.

Începând cu 1 ianuarie 2025, momentul aderării complete a României la Spațiul Schengen, controlul la frontiera internă cu Ungaria și Bulgaria a fost eliminat. Prin intermediul aplicației eDAC, polițiștii pot efectua verificări atunci când situația o impune, asigurând respectarea legii și securitatea în Spațiul Schengen.

Amintim că Sistemul de informații Schengen (SIS) este sistemul de schimb de informații în materie de securitate și de gestionare a frontierelor cel mai vast și cel mai frecvent utilizat din Europa.

În contextul în care nu există frontiere interne între țările Schengen în Europa, SIS compensează controalele la frontieră și este cel mai reușit instrument de cooperare pentru autoritățile de frontieră, de imigrație, polițienești, vamale și judiciare din UE și din țările asociate spațiului Schengen.