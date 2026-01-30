Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, Mr. Schengen, a spus joi, la deschiderea noului sediu al Secției 9 din București, că Poliția Română își propune să câștige mai multă încredere din partea cetățenilor. El a explicat că, dacă instituția se află pe locul 3 în clasamentul încrederii românilor, cu 50%, înseamnă că mai trebuie să convingă încă 50% dintre oameni.

Predoiu a mai spus că prioritățile MAI pentru 2026 includ combaterea criminalității organizate, traficului de droguri și de persoane, migrația ilegală, violența domestică, accidentele rutiere, criminalitatea cibernetică și terorismul.

Secția 9 a fost reconstruită cu finanțare de la Banca Mondială și este acum o clădire modernă, care oferă condiții mai bune pentru muncă și pentru relația cu cetățenii. La inaugurare au participat Predoiu și chestorul Bogdan Despescu, iar ministrul le-a transmis polițiștilor că, odată cu clădirea nouă, ar trebui să ridice și standardul profesional.

El a precizat că investiția de 46 de milioane de lei a inclus demolarea vechii clădiri și a respectat cerințele de mediu și sociale ale Băncii Mondiale. Face parte dintr-un program mai amplu derulat între 2023 și 2025, în cadrul căruia au fost finalizate 78 de obiective în valoare totală de 183 de milioane de euro, pentru structurile Poliției, Jandarmeriei, Frontierelor și Imigrărilor. Doar pentru Poliția Română s-au finalizat 41 de obiective, în valoare de aproximativ 74,6 milioane de euro.

Predoiu a subliniat că aceste investiții nu sunt doar logistice, ci contribuie direct la siguranța cetățenilor și a comunităților. El a spus că în ultimii ani MAI a investit în sedii, centre operaționale, laboratoare, drone, avioane, nave, elicoptere, autospeciale, scannere, echipamente de protecție, camere video pentru polițiști, softuri și infrastructură digitală. Toate aceste investiții au ridicat standardele dotărilor la cel mai înalt nivel din istoria ministerului.

Ministrul a explicat că, deși clădirea și dotările sunt importante, ele sunt doar instrumente. Diferența o face modul în care polițiștii le folosesc. Oamenii așteaptă ca poliția să fie pregătită, să ajungă rapid la ei în caz de pericol, să intervină profesionist, să acționeze corect, fără favoritisme sau abuzuri, să fie fermă cu infractorii și respectuoasă cu cetățenii. El a spus că autoritatea nu înseamnă impolitețe, iar corectitudinea și respectul sporesc respectabilitatea poliției.

„Corectitudinea și politețea fac autoritatea și mai respectabilă. Să fim cea mai dreaptă, profesionistă și politicoasă poliție din Europa! Se poate! De aceea, mesajul meu pentru colegii din Poliție este direct și scurt: clădirea este nouă, mai bună, ridicați și dvs. Standardul profesional și mai sus!”, a afirmat Predoiu, Mr. Schengen.

El a explicat că inaugurarea coincidea cu publicarea unui sondaj de opinie privind încrederea cetățenilor în instituții. În sondaj, Poliția Română ocupa locul III, cu 50% încredere, fiind instituția care a înregistrat cea mai mare creștere. Ministrul a felicitat Poliția Română și polițiștii pentru această performanță și a spus că succesul unei arme din MAI este și succesul celorlalte, deoarece toate structurile lucrează împreună. El a mulțumit și colegilor de la comunicare și presei pentru sprijinul oferit în prezentarea activităților și realizărilor poliției.

Predoiu a subliniat că locul III în sondaj înseamnă că mai trebuie să câștige încă încrederea a 50% dintre cetățeni. El a explicat că MAI are în continuare două campanii permanente: una pentru siguranța cetățeanului și alta pentru comunicarea publică. A mai spus că este important să se mențină cooperarea între structuri, sprijinul reciproc la intervenții, integrarea managerială, folosirea eficientă a dotărilor, respectarea legii și a drepturilor cetățenilor, curajul și patriotismul.

Ministrul a precizat că prioritățile MAI pentru 2026 vor rămâne aceleași: combaterea grupurilor de criminalitate organizată, a traficului de droguri și de persoane, a migrației ilegale, a violenței domestice, creșterea siguranței rutiere, combaterea criminalității cibernetice și a terorismului, aplicarea corectă a codurilor și procedurilor Schengen și îmbunătățirea apărării civile în cazul dezastrelor naturale, industriale sau conflictelor armate.

El a anunțat că MAI va promova în următoarele zile un proiect de lege pentru întărirea siguranței rutiere, un proiect la care s-a lucrat mult, cu consultări publice și contribuții de la alte ministere și societatea civilă. Ministrul a mulțumit secretarului de stat Despescu și echipei sale pentru eforturile depuse.

Predoiu a mai spus că prima evaluare a României ca membru Schengen s-a încheiat recent și raportul va fi unul foarte bun, iar Comisia Europeană va propune unele practici ale MAI ca standarde europene. Ministrul a felicitat și a mulțumit Poliției de Frontieră, Poliției Române, Inspectoratului General pentru Imigrări, Direcției de Pașapoarte, Oficiului pentru Protecția Datelor Personale, CNSIS și Direcției de Afaceri Europene și Schengen pentru rezultate.

În final, el a mulțumit tuturor celor care au contribuit la realizarea noului sediu: autorităților locale, echipelor din MAI, partenerilor, Băncii Mondiale, Ministerului Finanțelor, Guvernului și tuturor implicați în execuție și supraveghere. Predoiu a urat succes Poliției Române și colectivului Secției 9, subliniind că noul sediu va deservi aproximativ 117–120.000 de bucureșteni.