Salariile continuă să fie un punct sensibil în evaluările Băncii Naționale a României, în condițiile în care dinamica costurilor cu forța de muncă este considerată, în continuare, o sursă de incertitudine pentru economie. În minuta primei ședințe de politică monetară, membrii Consiliului de administrație subliniază că evoluțiile recente nu permit conturarea unei direcții clare, deoarece mai mulți factori acționează simultan, dar în sensuri diferite.

Potrivit Mediafax, oficialii BNR apreciază că presiunile salariale ar putea rămâne ridicate „cel puţin în viitorul apropiat”, în special pe fondul inflației actuale și anticipate, dar și al modului în care se formează așteptările inflaționiste pe termen scurt. Acest context influențează direct negocierile din piața muncii și deciziile angajatorilor privind nivelul salariilor.

Un alt element important menționat de banca centrală este majorarea salariului minim brut pe economie, programată să intre în vigoare de la 1 iulie 2026. Această decizie este privită ca un posibil factor de amplificare a presiunilor asupra salariilor din sectorul privat, mai ales în condițiile existenței unor dezechilibre structurale persistente pe piața muncii din România.

„S-a apreciat că dinamica costurilor cu forţa de muncă rămâne preocupantă (…) majorarea salariului minim (…) şi deficienţele structurale persistente ale pieţei muncii (…) ar putea reamplifica presiunile asupra salariilor din mediul privat”, se arată în document, citat de sursa menționată.

În același timp, Banca Națională a României ia în calcul și o serie de factori care ar putea acționa în sens opus, contribuind la o eventuală temperare a presiunilor asupra salariilor. În acest scenariu, un rol important îl joacă măsurile de consolidare fiscală adoptate în cursul anului 2025 și la începutul anului curent, inclusiv cele care vizează politica salarială și angajările din sectorul public.

Reprezentanții băncii centrale notează că aceste măsuri ar putea avea efecte vizibile asupra cererii de consum, dar și asupra costurilor și profiturilor companiilor. În acest context, este posibil ca firmele să manifeste o prudență mai mare în ceea ce privește creșterile salariale, în special dacă mediul economic rămâne marcat de incertitudini.

BNR subliniază, totodată, că impactul consolidării fiscale s-ar putea reflecta și asupra activității investiționale, ceea ce, indirect, ar influența cererea de forță de muncă și dinamica salariilor. O eventuală încetinire a investițiilor ar putea reduce ritmul de creștere a costurilor salariale, cel puțin în anumite sectoare ale economiei.

Pe lângă aceste aspecte, banca centrală atrage atenția asupra altor factori structurali care pot contribui la moderarea presiunilor din piața muncii. Printre aceștia se numără utilizarea angajaților extracomunitari, extinderea proceselor de digitalizare și automatizare, dar și efectele tensiunilor comerciale globale. Toate aceste elemente sunt considerate relevante în evaluarea perspectivei privind salariile și costurile cu forța de muncă în anii următori.

BNR indică faptul că interacțiunea dintre acești factori va fi esențială pentru evoluția pieței muncii, iar rezultatul final va depinde de echilibrul dintre presiunile interne și influențele externe asupra economiei românești.