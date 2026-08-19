Salariul unei stewardese în România: suma de la care pornește și până unde poate ajunge

Profesia de însoțitor de zbor a devenit tot mai atractivă pentru tinerii din România. Câștigurile variază în funcție de operatorul aerian, experiența angajatului, orele petrecute în zbor și destinațiile deservite. În cazul unor însoțitori de zbor, venitul lunar poate ajunge la 8.000-9.000 de lei.

Pentru angajații care au deja experiență în domeniu, veniturile pot trece de pragul de 10.000 de lei pe lună. Diferențele dintre salariile oferite de companiile aeriene sunt determinate atât de nivelul salariului de bază, cât și de sporuri, diurne, bonusuri sau plata orelor de zbor.

La început de carieră, venitul total este, în general, mai redus. Un însoțitor de zbor fără experiență poate câștiga aproximativ 4.500-6.500 de lei net pe lună, în funcție de compania pentru care lucrează și de numărul de ore de zbor efectuate.

La TAROM, salariul de bază net este estimat între 3.500 și 4.500 de lei. La această sumă se pot adăuga sporuri pentru risc și condiții de muncă, estimate la aproximativ 2.000-3.000 de lei, precum și plata orelor de zbor.

Cursele externe și perioadele de layover pot aduce venituri suplimentare prin intermediul diurnelor. În funcție de numărul de curse și de specificul acestora, veniturile lunare totale la TAROM pot ajunge la aproximativ 6.000-8.500 de lei.

Pentru șefii de cabină sau în lunile în care sunt efectuate numeroase curse externe de lungă distanță, veniturile pot depăși 10.000 de lei. Astfel, nivelul câștigurilor poate varia semnificativ de la o lună la alta, în funcție de programul de zbor și de poziția ocupată.

La Wizz Air, salariul de bază net este estimat între 3.000 și 4.500 de lei, în funcție de experiența angajatului și de poziția ocupată. La această sumă se adaugă sporuri și diurne, care pot crește venitul total lunar.

După includerea sporurilor și a diurnelor, venitul lunar al unui însoțitor de zbor la Wizz Air poate ajunge la aproximativ 6.000-9.500 de lei net. Valoarea efectivă depinde de experiență și de activitatea desfășurată în perioada respectivă.

În cazul Ryanair, salariul de bază este de aproximativ 4.500 de lei. Pe lângă acesta, însoțitorii de zbor pot primi bonusuri de eficiență și comisioane provenite din vânzările realizate la bord.

Compania acordă, de asemenea, bonusuri în tranșe în primul an de angajare. Valoarea acestora poate ajunge la aproximativ 6.000 de lei în total. Prin cumularea salariului cu celelalte venituri, câștigul lunar poate ajunge la aproximativ 7.500-8.500 de lei.

HiSky se află printre companiile care oferă venituri competitive pe piața românească. Pentru angajații săi, nivelul câștigurilor diferă în funcție de experiență și de rutele operate.

În cazul HiSky, veniturile lunare pot varia între aproximativ 6.500 și 11.000 de lei net. Diferențele sunt influențate de experiența însoțitorului de zbor și de tipul și numărul curselor efectuate.

Pentru a deveni însoțitor de zbor, candidații trebuie să parcurgă etapele de pregătire necesare și să obțină certificările solicitate pentru această profesie. Pregătirea include cursuri de siguranță, proceduri de urgență și instruire pentru acordarea primului ajutor.

Activitatea de însoțitor de zbor presupune un program de lucru variabil și poate include ture atât ziua, cât și noaptea. Programul poate cuprinde, de asemenea, weekenduri și zile de sărbătoare.

În cazul curselor internaționale, angajații pot petrece perioade mai lungi departe de casă. Profesia presupune astfel atât solicitări fizice, cât și psihice, iar programul de lucru este strâns legat de orarul și rutele curselor operate.