Venitul unui membru al echipajului nu se rezumă doar la salariul de bază, ci se completează cu diurne pentru zilele petrecute în deplasare, sporuri pentru orele de zbor efective și, în anumite cazuri, comisioane din vânzările realizate la bord. Această structură face ca veniturile să fie extrem de diferite de la o companie la alta și de la un angajat la altul.

În medie, însoțitorii aflați la început de carieră câștigă lunar în jur de 4.000–5.000 RON, însă salariile cresc rapid odată cu acumularea de experiență.

Un însoțitor senior, cu peste opt ani în domeniu, poate obține un salariu brut anual de aproximativ 114.000 RON, în timp ce cei aflați la începutul carierei pornesc de la circa 66.000 RON brut pe an.

În plus, baza de operare influențează subtil veniturile. Însoțitorii alocați la București, Cluj-Napoca sau Iași pot avea salarii ușor diferite, pe fondul costurilor locale de trai și al rutelor disponibile.

Venitul total al unui membru al echipajului depinde de experiență, tipul companiei și baza de operare, însă media anuală brută a ajuns să se situeze în jurul valorii de 61.000 de euro.

Salariile încep de la nivelurile pentru debutanți, care primesc un salariu de bază de câteva mii de euro pe lună, la care se adaugă sporuri pentru orele de zbor și diurne pentru zilele petrecute în deplasare. Diurnele se plătesc în funcție de tipul zborului: mai mici pentru curse interne sau europene și mai mari pentru rutele intercontinentale.

În cazul zborurilor europene, diurnele se situează în jurul a 50 €/zi, iar pentru cursele intercontinentale acestea pot depăși 57 €/zi. Pe lângă acestea, personalul primește, ocazional, bonusuri de compensare a inflației sau prime de vacanță, care adaugă un plus semnificativ veniturilor anuale.

Experiența influențează clar câștigurile. Însoțitorii aflați la începutul carierei, cu până la trei ani experiență, au venituri anuale de aproximativ 41.000 de euro. Cei cu experiență medie pot ajunge la aproape 58.000 de euro pe an, în timp ce seniorii cu opt ani sau mai mult în domeniu ating, în medie, peste 70.000 de euro anual, iar șefii de cabină în cadrul companiilor mari pot depăși 120.000 de euro anual.

Pentru începători, salariul lunar brut se situează între 1.700 și 2.500 €, oferind o bază solidă pentru cei care abia intră în domeniu. Odată cu acumularea de experiență, veniturile cresc semnificativ, ajungând la 3.500–4.500 € brut pe lună după câțiva ani de activitate. Personalul cu experiență vastă, precum seniorii sau șefii de cabină, poate depăși 60.000 € brut anual.

În cazul companiilor low-cost sau al filialelor regionale, salariile de bază sunt mai modeste, dar diurnele și sporurile pentru orele de zbor cresc considerabil venitul net. În centrele mari de operare, cum ar fi Paris sau Nisa, un însoțitor de zbor poate câștiga între 1.800 și 2.300 € net pe lună la început de carieră, iar companiile intermediare oferă, de regulă, venituri medii de aproximativ 2.000–2.200 € net lunar.

Media anuală brută pentru întreaga piață franceză în 2026 este estimată la aproximativ 50.400 €, însă baza din Paris și zonele înconjurătoare se află cu aproximativ 10% peste această valoare, reflectând costul ridicat al vieții și volumul mare de zboruri pe rute internaționale. Pentru debutanți, venitul anual pornește de la circa 37.400 €, crescând rapid odată cu experiența și responsabilitățile asumate.

Diurnele reprezintă o componentă importantă a veniturilor, mai ales pentru zborurile lung-curier, și pot adăuga câteva sute de euro pe lună. În plus, multe companii oferă bonusuri de tip „primă de vacanță” sau participare la profit, iar zborurile de noapte sau cele din weekend sunt plătite cu sporuri între 10% și 25% din tariful orar standard.

Venitul mediu anual brut pentru un membru al echipajului se situează în jurul a 55.000 €. Pentru personalul aflat la început de carieră, salariul lunar brut pornește de la aproximativ 2.000 €, la care se adaugă diurne și bonusuri, ceea ce crește venitul lunar cu câteva sute de euro.

Pe măsură ce experiența se acumulează, salariile cresc treptat, ajungând pentru angajații cu câțiva ani de vechime între 2.500 și 3.000 € lunar, incluzând toate bonusurile și compensațiile pentru orele de zbor.

Seniorii sau cei care ocupă poziții de conducere în cabină pot depăși 68.000 € pe an, iar în cazurile extreme, venitul anual poate ajunge chiar peste 70.000 €.

Venitul mediu anual brut pentru un membru al echipajului se apropie de 69.000 €, însă venitul final poate varia considerabil în funcție de experiență, tipul zborurilor și baza de operare.

Pentru cei aflați la început de carieră, salariul de bază lunar pornește de la aproximativ 3.100 €, crescând treptat odată cu acumularea de experiență.

Angajații cu câțiva ani de activitate ating venituri lunare de peste 4.000 €, incluzând sporuri pentru zborurile de noapte, cursele din weekend, lay-overele lung-curier și sectoarele premium. Astfel, personalul senior poate ajunge la un venit anual brut de peste 85.000 €.

Salariile în Copenhaga, principalul hub al țării, sunt cu aproximativ 7% mai mari decât media națională.

Venitul mediu anual brut pentru un membru al echipajului este estimat la aproximativ 5.273.000 HUF, adică în jur de 13.500 €, însă poate varia semnificativ în funcție de experiență, tipul rutelor operate și baza de operare.

Pentru cei aflați la început de carieră, salariile lunare pornesc de la aproximativ 262.000 HUF (≈ 670 €), crescând până la 513.000 HUF (≈ 1.310 €) pentru personalul mai experimentat. În medie, un însoțitor de zbor câștigă aproximativ 352.000 HUF lunar (≈ 900 €), incluzând diurne pentru fiecare sector de zbor și comisioane din vânzările la bord. Pentru seniori sau cei aflați în poziții de top, salariile lunare pot depăși 1.282.000 HUF (≈ 3.270 €), reflectând responsabilitățile și orele suplimentare de zbor.

Juniorii cu unul până la trei ani de activitate câștigă anual aproximativ 4.012.000 HUF (≈ 10.250 €), în timp ce seniorii cu peste opt ani de experiență pot ajunge la 6.328.000 HUF pe an (≈ 16.200 €).

Începând cu 2026, salariul minim pentru joburile care necesită studii medii a crescut la 373.200 HUF (≈ 9.550 € anual), ceea ce a ridicat pragul de pornire pentru însoțitorii de zbor și a consolidat pachetele salariale oferite de companii. În plus, personalul beneficiază de training gratuit, bonusuri de angajare (uneori de până la 750 €, ≈ 290.000 HUF), bilete de avion la preț redus și asigurări medicale, aspecte care fac profesia stabilă și atractivă.

Budapesta, ca principal hub al țării, oferă salarii ușor mai ridicate decât restul Ungariei, cu aproximativ 4% peste media națională.

Venitul mediu anual brut pentru un membru al echipajului se apropie de 32.750 BGN, adică aproximativ 16.700 €.

Începutul carierei în aviație în Bulgaria aduce salarii lunare nete de aproximativ 1.000–1.500 € pentru însoțitorii de zbor, sumă ce include salariul de bază, diurnele și comisioanele din vânzările la bord. După câțiva ani de experiență, veniturile cresc, ajungând la 33.700 BGN pe an (≈ 17.200 €), iar seniorii cu opt ani sau mai mult de experiență pot câștiga până la 42.400 BGN anual (≈ 21.600 €).

Sofia, ca hub principal, oferă salarii mai ridicate, aproximativ 9% peste media națională, iar salariul orar mediu se situează în jurul valorii de 16,20 BGN (≈ 8 €). În alte orașe, cum ar fi Varna, veniturile sunt ușor mai scăzute, cu baze salariale de 900–2.000 BGN lunar (≈ 450–1.050 €) înainte de sporuri.

Angajații beneficiază și de diverse avantaje suplimentare: training gratuit, diurne în timpul perioadei de școlarizare, bilete de avion la preț redus și bonusuri de angajare, care pot ajunge între 750 € și 1.200 €, precum și bonusuri de performanță anuală.