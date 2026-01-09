Afacerile din comerțul cu amănuntul au crescut cu 0,4% în perioada ianuarie–noiembrie 2025, comparativ cu intervalul similar din 2024, ca serie brută, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Creșterea este una limitată și reflectă un avans moderat al consumului, într-un context economic marcat de presiuni pe venituri și costuri.

Contribuția pozitivă a venit în principal din vânzările de produse nealimentare, care au crescut cu 2,4%, și din comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, unde s-a înregistrat un plus de 1,3%. În schimb, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 2,6%, ceea ce indică o temperare a consumului de bază.

Analiza cifrei de afaceri ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, arată o creștere mai consistentă, de 1%, în primele 11 luni din 2025. Și în acest caz, avansul este susținut de produsele nealimentare, cu o creștere de 3,5%, și de carburanți, unde s-a consemnat un plus de 2,9%.

Pe de altă parte, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au continuat să scadă, cu 2,1%, confirmând faptul că această categorie rămâne sub presiune, indiferent de metoda de calcul utilizată.

Raportat strict la luna noiembrie, datele arată o deteriorare clară a situației. Față de noiembrie 2024, afacerile din comerțul cu amănuntul au scăzut cu 4,8%, ca serie brută. Toate categoriile au contribuit negativ la acest rezultat.

Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule a înregistrat un declin de 5,3%, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 5,1%, iar produsele nealimentare au consemnat o reducere de 4,4%. Scăderea este confirmată și de seria ajustată, unde diminuarea totală a fost de 4%.

În comparație cu octombrie 2025, luna noiembrie a adus o creștere a cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul de 2,5%, ca serie brută. Ca serie ajustată, avansul a fost marginal, de 0,1%, semn că revenirea este una fragilă.

Această evoluție sugerează o volatilitate ridicată a consumului spre finalul anului, cu diferențe importante între categorii și cu un aport tot mai redus din partea vânzărilor de produse alimentare.