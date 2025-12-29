Managerii din sectorul industrial se așteaptă ca producția să înregistreze o scădere moderată în următoarele trei luni, potrivit anchetei INS pentru perioada decembrie 2025-februarie 2026. Această tendință este ilustrată printr-un sold conjunctural de -8,7%, ceea ce sugerează un climat mai precaut în rândul companiilor.

Pe lângă reducerea volumului de producție, managerii estimează și scăderi ale numărului de angajați, scrie Mediafax. Soldul conjunctural de -6,3% indică o posibilă ajustare a forței de muncă, ca răspuns la presiunile economice și cererea mai redusă de produse industriale.

În același timp, prețurile produselor industriale sunt așteptate să urce în următoarele luni. Conform datelor, soldul conjunctural pentru prețuri se situează la +24,6%, ceea ce reflectă o tendință de majorare semnificativă a costurilor pentru consumatori și parteneri comerciali.

În sectorul construcțiilor, managerii anticipează o scădere a volumului de lucru în următoarele trei luni, cu un sold conjunctural de -24,5%. Această prognoză indică o reducere semnificativă a activității, care ar putea afecta atât furnizorii, cât și angajații din domeniu.

Totodată, numărul de salariați este așteptat să scadă cu 15,1%, potrivit estimărilor managerilor. Reducerea personalului reflectă ajustări planificate în cadrul companiilor pentru a răspunde cererii mai reduse de lucrări de construcții.

Prețurile lucrărilor din construcții urmează să crească, cu un sold conjunctural de +35,3%. Această majorare poate fi legată de costurile materialelor și ale forței de muncă, influențând direct prețul final pentru clienți și dezvoltatori.

Managerii din comerțul cu amănuntul anticipează o scădere moderată a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind de -6,6%. Această evoluție sugerează o perioadă de ajustare pentru comercianți, în care vânzările ar putea fi mai reduse comparativ cu trimestrele anterioare.

În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii estimează o ușoară creștere a numărului de salariați, cu un sold conjunctural de +10,7%. Aceasta poate indica o adaptare la cererea de personal necesară pentru menținerea activităților zilnice și a serviciilor pentru clienți.

Referitor la prețuri, majorările sunt anticipate de 35,2% dintre respondenți, în timp ce doar 1,8% se așteaptă la reduceri. Astfel, soldul conjunctural pentru prețuri este de +33,4%, semnalând o presiune persistentă asupra costurilor pentru consumatori.

Volumul serviciilor, măsurat prin cifra de afaceri, este estimat să rămână relativ stabil în următoarele trei luni, cu un sold conjunctural de -4,2%. Aceasta indică o perioadă în care schimbările sunt mai reduse, dar nu inexistente, pentru companiile din domeniu.

Numărul de salariați în sectorul serviciilor este preconizat să rămână aproape neschimbat, cu un sold conjunctural de -3,6%. Această stabilitate a forței de muncă sugerează că managerii nu prevăd ajustări majore în echipele lor, menținând nivelurile actuale de personal.

În ceea ce privește prețurile de vânzare sau facturare, managerii anticipează o creștere moderată, soldul conjunctural fiind de +17,5%. Aceasta poate reflecta atât costuri mai mari ale serviciilor, cât și tendința generală de adaptare la inflație sau la costurile operaționale.