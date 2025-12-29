Andrei Caramitru a luat la bani mărunți turismul local. De ce turismul din România pierde competiția globală și ce soluții reale există
Turismul românesc traversează o perioadă dificilă, marcată de scăderea cererii și de numeroase unități de cazare rămase goale, iar explicațiile nu țin doar de contextul economic general. Consultantul economic Andrei Caramitru a analizat situația într-o postare amplă, în care a susținut că problemele sunt structurale și țin de modul în care acest sector a fost dezvoltat și administrat în ultimii ani.
Potrivit acestuia, turismul modern funcționează într-un mediu extrem de competitiv, dominat de platforme globale de rezervări, companii aeriene low-cost și o ofertă aproape nelimitată de destinații. În acest context, succesul nu mai este dat de simpla existență a unei cazări, ci de capacitatea de a oferi o experiență completă și de calitate, atât în interiorul unității, cât și în zona înconjurătoare.
De asemenea, Andrei Caramitru a subliniat pe pagina sa de Facebook că specializarea este esențială, pentru că nevoile unei familii cu copii sunt diferite de cele ale turiștilor interesați de sport, city-break-uri sau turism rural.
În opinia consultantului, România a ajuns într-o situație de blocaj din patru cauze principale.
Prima este legată de voucherele de vacanță, care au creat artificial o categorie largă de unități de cazare de nivel mediu sau scăzut. El a explicat că beneficiarii acestor vouchere au fost nevoiți să le folosească în locații care nu ar fi fost alese în condiții normale, în timp ce unitățile de calitate superioară erau deja ocupate.
Atât timp cât banii proveneau de la stat, prețurile au crescut, iar investițiile în experiență au rămas minime. Odată cu reducerea acestui mecanism, cererea s-a prăbușit, iar clienții nu au mai fost dispuși să plătească din propriul buzunar pentru servicii percepute ca fiind slabe.
Calitatea slabă a investitorilor, plus incapacitatea de organizare la nivel local
A doua problemă identificată este calitatea investitorilor. Andrei Caramitru a arătat că turismul este unul dintre cele mai dificile domenii de business, necesitând expertiză, management profesionist și viziune pe termen lung.
În lipsa acestora, multe proiecte au fost sortite eșecului, ceea ce explică valurile succesive de falimente. El a invocat o regulă cunoscută în turismul internațional, potrivit căreia, de multe ori, abia al treilea proprietar al unei unități reușește să obțină profit, după ce primele două încercări eșuează.
Un alt obstacol major este incapacitatea de organizare la nivel local. Consultantul a comparat situația din România cu exemple din Austria, unde comunități întregi s-au asociat, au contractat credite și au dezvoltat împreună infrastructura turistică.
În contrast, la nivel local, inițiativele comune lipsesc, fiecare operator concentrându-se exclusiv pe propria afacere, fără strategii comune sau proiecte integrate, inclusiv pentru atragerea fondurilor europene.
Nu în ultimul rând, Andrei Caramitru a criticat dur rolul autorităților locale, despre care a afirmat că sunt mai preocupate de interese personale și de proiecte fără impact real decât de dezvoltarea coerentă a turismului.
Lipsa de viziune, corupția și infrastructura precară contribuie, în opinia sa, la degradarea imaginii destinațiilor turistice.
În concluzie, consultantul a susținut că singurele soluții viabile sunt crearea de cooperative de turism cu management profesionist, atragerea marilor operatori internaționali și organizarea de evenimente de amploare care să genereze fluxuri mari de turiști. Fără aceste schimbări profunde, el consideră că România nu va reuși nici măcar să-și păstreze propriii turiști, cu atât mai puțin să atragă vizitatori străini.
Postarea integrală a lui Caramitru
„Dezastrul din turism – explicat simplu. Dacă tot urla proprietarii de pensiuni ca e gol la ei
Turismul – in epoca booking, Airbnb si wizzair – e o chestie hiper competitivă la nivel global. Ești în competiție cu o infinitate de opțiuni. Și e un business foarte greu cu rata de faliment mare. Ca să ai succes – trebuie să oferi ceva extraordinar de bun calitativ, o EXPERIENȚĂ grozavă. Atât în interiorul resort-ului / cazării cât și în jur (obiective de vizitat, activități). Și să te specializezi – una e vacanță pentru familii alta e pentru cei care vor sport alta e city-break alta e turism rural etc.
La noi e un dezastru total. Din 4 motive : voucherele de vacanță, investitori idioti, incapacitate de a ne organiza, autorități locale cretine. Le luăm pe fiecare în parte.
Voucherele de vacanță au creat o imensă categorie “B” de locații. Beneficiarii voucherelor nu le puteau folosi decât aici (categoria A, aia de calitate, era deja plină). Un fel de overflow. Dăm minim , putem prețuri mari, banii vin de la stat prin vouchere. EVIDENT – când schema asta care nu mai există în nici un alt loc s-a oprit – s-a oprit filmul. Nimeni nu ar da banii ăia dacă sunt ai lui pe așa “experiență”. Patronii urlă. Să urle zic.
Investitori / patroni idioti. În primul rând – e o mega specializare să faci turism, repet e unul din cele mai grele business-uri posibile. Dacă ești interlop cu 2 neuroni, vărul primarului sau amanta de senator – vei face rahatul praf complet e absolut evident asta! Și acuma vine al nu știu câtelea val de falimente. Oricum – regula de aur în turismul internațional e așa : de abia al 3lea proprietar face bani (primul construiește și dă faliment, al doilea cumpără la preț redus și tot nu face bani, de abia al 3lea care ia hotelul pe mai nimic face bani). Excepțiile sunt cei hiper specializați, atât.
Incapacitate de a ne organiza. Păi în Austria – asociația de sat s-a organizat a luat credite și a construit stațiunea de ski sus pe munte – și au fiecare o cotă parte s-au organizat pur privat. La noi e absolut imposibil. Nu sunt în stare nici măcar să propună un plan comun ceva primăriei, să se gândească la fonduri europene la ORICE. Fiecare se ocupă de tarlaua lui ca iobagii pe vremuri. Și evident ca nu merge. Ah – și în plus mai fac și toți evaziune fiscală deci de unde bani pentru obiective turistice și infrastructura comună.
Autoritățile locale – păi sunt complet cretine. Ideea e așa : primarul analfabet primește proiecte pe Anghel Saligny de la baron de unde fură cat poate. Ia șpagă de la prietenii cărora le-a dat autorizații pentru cabane și crâșme. Și după stau toți împreună în crâșmele astea goale și își beau mințile fac “combinații”. Asta e nivelul.
Ce trebuie făcut ? Cooperative de turism și management hiper profesionist obligatoriu. Dacă nu – concesionari pe dimensiuni mari pentru marii operatori / lanțuri de hoteluri etc (ca în Bulgaria). Plus mega evenimente să atragi oameni mulți de o dată (gen Untold, dar trebuie de 100x mai multe pe toate nișele de interes). orice altceva nu merge.
Pe scurt – nu avem capacitatea, IQ-ul, nimic pentru a face turism de calitate. Asta e realitatea și cine nu acceptă nu are decât. Nu putem nici măcar ține pe români să stea în vacanțe în ce locuri avem – cum să credem ca putem aduce și străini. E iluzoriu total”, a scris Andrei Caramitru pe pagina sa de Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.