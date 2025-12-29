Turismul românesc traversează o perioadă dificilă, marcată de scăderea cererii și de numeroase unități de cazare rămase goale, iar explicațiile nu țin doar de contextul economic general. Consultantul economic Andrei Caramitru a analizat situația într-o postare amplă, în care a susținut că problemele sunt structurale și țin de modul în care acest sector a fost dezvoltat și administrat în ultimii ani.

Potrivit acestuia, turismul modern funcționează într-un mediu extrem de competitiv, dominat de platforme globale de rezervări, companii aeriene low-cost și o ofertă aproape nelimitată de destinații. În acest context, succesul nu mai este dat de simpla existență a unei cazări, ci de capacitatea de a oferi o experiență completă și de calitate, atât în interiorul unității, cât și în zona înconjurătoare.

De asemenea, Andrei Caramitru a subliniat pe pagina sa de Facebook că specializarea este esențială, pentru că nevoile unei familii cu copii sunt diferite de cele ale turiștilor interesați de sport, city-break-uri sau turism rural.

În opinia consultantului, România a ajuns într-o situație de blocaj din patru cauze principale.

Prima este legată de voucherele de vacanță, care au creat artificial o categorie largă de unități de cazare de nivel mediu sau scăzut. El a explicat că beneficiarii acestor vouchere au fost nevoiți să le folosească în locații care nu ar fi fost alese în condiții normale, în timp ce unitățile de calitate superioară erau deja ocupate.

Atât timp cât banii proveneau de la stat, prețurile au crescut, iar investițiile în experiență au rămas minime. Odată cu reducerea acestui mecanism, cererea s-a prăbușit, iar clienții nu au mai fost dispuși să plătească din propriul buzunar pentru servicii percepute ca fiind slabe.

A doua problemă identificată este calitatea investitorilor. Andrei Caramitru a arătat că turismul este unul dintre cele mai dificile domenii de business, necesitând expertiză, management profesionist și viziune pe termen lung.

În lipsa acestora, multe proiecte au fost sortite eșecului, ceea ce explică valurile succesive de falimente. El a invocat o regulă cunoscută în turismul internațional, potrivit căreia, de multe ori, abia al treilea proprietar al unei unități reușește să obțină profit, după ce primele două încercări eșuează.

Un alt obstacol major este incapacitatea de organizare la nivel local. Consultantul a comparat situația din România cu exemple din Austria, unde comunități întregi s-au asociat, au contractat credite și au dezvoltat împreună infrastructura turistică.

În contrast, la nivel local, inițiativele comune lipsesc, fiecare operator concentrându-se exclusiv pe propria afacere, fără strategii comune sau proiecte integrate, inclusiv pentru atragerea fondurilor europene.

Nu în ultimul rând, Andrei Caramitru a criticat dur rolul autorităților locale, despre care a afirmat că sunt mai preocupate de interese personale și de proiecte fără impact real decât de dezvoltarea coerentă a turismului.

Lipsa de viziune, corupția și infrastructura precară contribuie, în opinia sa, la degradarea imaginii destinațiilor turistice.

În concluzie, consultantul a susținut că singurele soluții viabile sunt crearea de cooperative de turism cu management profesionist, atragerea marilor operatori internaționali și organizarea de evenimente de amploare care să genereze fluxuri mari de turiști. Fără aceste schimbări profunde, el consideră că România nu va reuși nici măcar să-și păstreze propriii turiști, cu atât mai puțin să atragă vizitatori străini.