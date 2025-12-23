Măsura are ca scop sprijinirea angajaților plătiți cu salariul minim și prevede menținerea facilității prin care o parte din veniturile salariale nu este supusă impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii. Astfel, pentru suma de 300 de lei pe lună, această scutire se aplică până la data de 30 iunie 2026, iar pentru suma de 200 de lei pe lună, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2026. Aplicarea se face prin derogare de la prevederile Titlurilor IV și V din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Regimul fiscal este aplicabil începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2026 și vizează persoanele fizice care au salariul de încadrare, fără sporuri și alte adaosuri, la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Măsura se adresează salariaților care desfășoară activitate în baza unor contracte individuale de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază.

Pentru a beneficia de facilități, venitul brut realizat din salarii și venituri asimilate salariilor, așa cum sunt definite de Codul fiscal, obținut în baza aceluiași contract de muncă și pentru aceeași lună, nu trebuie să depășească nivelul de 4.300 de lei inclusiv în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026. Pentru intervalul 1 iulie – 31 decembrie 2026, plafonul maxim este stabilit la 4.600 de lei inclusiv.

Printre condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ se numără și interdicția diminuării salariului de bază brut lunar, stabilit prin contractul individual de muncă, fără sporuri și alte adaosuri, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și 31 decembrie 2026. Această condiție este impusă pentru a preveni reducerea artificială a salariilor în scopul atingerii nivelului salariului minim necesar aplicării facilității fiscale.

„Având în vedere faptul că scopul măsurii este sprijinirea salariaţilor cu salariul de încadrare la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin act normativ, se propune menţinerea măsurii potrivit căreia, pentru suma de 300 lei/lună reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, până la data de 30 iunie 2026, respectiv pentru suma de 200 de lei, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2026, în anumite condiţii, prin derogare de la prevederile Titlului IV şi V din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”, arată nota de fundamentare.

De aceste prevederi beneficiază și persoanele nou angajate în intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie 2026, inclusiv, cu condiția ca salariul de bază lunar brut stabilit prin contractul individual de muncă, fără sporuri și alte adaosuri, să fie la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Reglementările sunt aplicabile pe întreaga perioadă în care salariul de încadrare este menținut la nivelul salariului minim brut pe țară, stabilit prin hotărâre de Guvern, fără a include sporuri și alte adaosuri. Acestea vizează veniturile din salarii și cele asimilate salariilor aferente perioadei 1 ianuarie – 31 decembrie 2026, inclusiv.

Facilitatea fiscală se acordă în aceleași condiții și pentru veniturile din salarii și venituri asimilate salariilor obținute în baza unui raport de serviciu, conform definițiilor din Codul fiscal.

În situațiile în care facilitățile fiscale se aplică doar pentru o parte dintr-o lună, suma pentru care nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii se determină proporțional. Calculul se face în funcție de raportul dintre numărul de zile lucrătoare aferente perioadei în care contractul individual de muncă sau raportul de serviciu este în derulare și numărul total de zile lucrătoare din luna respectivă.

„În cazul în care facilităţile fiscale se acordă pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, corespunzătoare unei perioade din lună, pentru stabilirea sumei reprezentând venituri pentru care nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, se determină proporţia dintre numărul de zile lucrătoare aferente perioadei în care contractul individual de muncă/raportul de serviciu este în derulare în perioada de acordare a facilităţii şi numărul de zile lucrătoare din luna respectivă”, arată nota de fundamentare.

Totodată, se prevede ca sumele de 300 de lei, respectiv 200 de lei, să fie diminuate proporțional cu numărul de zile din lună în care angajații realizează venituri eligibile. Această ajustare se aplică în condițiile în care salariul de bază lunar brut sau solda lunară, după caz, stabilite potrivit contractului individual de muncă sau raportului de serviciu, fără sporuri și alte adaosuri, sunt la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și venitul brut total nu depășește plafoanele de 4.300 de lei, respectiv 4.600 de lei, în perioadele stabilite.

Proiectul de act normativ mai prevede că, prin derogare de la anumite dispoziții ale Codului fiscal, pentru veniturile aferente perioadei 1 ianuarie – 30 iunie 2026, nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată se diminuează cu 300 de lei lunar. Pentru veniturile aferente perioadei 1 iulie – 31 decembrie 2026, diminuarea este de 200 de lei lunar.

Pentru acordarea facilității fiscale privind neimpozitarea și excluderea din baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii a sumelor de 300 de lei, respectiv 200 de lei, se propune și ajustarea plafoanelor lunare de 4.300 de lei și 4.600 de lei. Ajustarea constă în excluderea din calculul acestor plafoane a contravalorii tichetelor de masă, a voucherelor de vacanță și, după caz, a indemnizației de hrană acordate potrivit legii.