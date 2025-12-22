Premierul Ilie Bolojan a spus, la Antena 3 CNN, că anul viitor, în unele instituții, vor fi oameni concediați. El a explicat că reducerea cheltuielilor în administrație va include și reduceri de personal. Toate autoritățile vor trebui să verifice câți angajați au și dacă fiecare post este necesar.

În urma acestei verificări, autoritățile vor avea două opțiuni: să revizuiască sistemul de sporuri și distribuția personalului sau, acolo unde este clar că există prea mulți angajați, să facă reduceri. Premierul a precizat că salariile nejustificate înseamnă mai puțini bani pentru investiții și servicii pentru cetățeni.

„În cursul anului viitor, ceea ce am stabilit, să reducem cheltuielile în administrație, va implica inclusiv reduceri de personal. Anul viitor, toate autoritățile vor trebui să-și facă un audit al schemei de personal și să vadă dacă avem personal în plus, dacă anumite posturi sunt justificate sau nu. Atunci ei vor avea două posibilități – fie să verifice sistemul de sporuri și distribuția personalului, fie acolo unde, în mod cert și indubitabil, există personal excedentar, să facă reduceri de personal, pentru că un salariu nejustificat înseamnă bani în minus din investiții și servicii mai puține pentru cetățenii noștri”, a subliniat Bolojan.

Premierul a precizat că măsurile care urmează să fie adoptate mâine sunt luate în fiecare an, dar unele au fost amânate de la un an la altul și, din păcate, trebuie amânate din nou. El a explicat că ordonanța clarifică ce s-a stabilit la ultimele întâlniri: salariul minim va crește de la jumătatea anului, impozitul pe cifra de afaceri, care împiedica investițiile, va scădea, fondurile partidelor și sumele pentru parlamentari vor fi reduse cu 10%, iar ordonanța include și măsuri care clarifică aspecte fiscale.

Premierul a mai zis că există probleme cu încasarea TVA, în special la combustibili și alcool, și că se iau măsuri inspirate de ce au făcut alte țări.

„Măsurile care sunt propuse a fi adoptate mâine se iau an de an. Sunt anumite prevederi care au fost amânate de la un an la altul. Din păcate, trebuie să continuăm această amânare. De asemenea, această ordonanță clarifică ce s-a stabilit la ultimele întâlniri – crește salariul minim de la jumătatea anului, scade impozitul pe cifra de afaceri, un impozit care inhiba investițiile, reduce cu zece la sută fondurile partidelor, reduce cu zece la sută sumele pentru parlamentari și vine cu niște măsuri care clarifică aspecte din zona fiscală. Una dintre problemele noastre ține de încasarea TVA. Avem o problemă în zona de combustibili și alcool și luăm măsuri pe baza a ceea ce au făcut și alte țări”, a punctat Bolojan.

Premierul a recunoscut că acest an nu a fost ușor, mai ales a doua jumătate, pentru că măsurile aplicate au scăzut, pe anumite segmente, puterea de cumpărare și au afectat unele câștiguri din sectorul public prin anularea unor sporuri. El speră ca aceste măsuri să nu mai fie necesare anul viitor și a explicat că trebuie să se continue reducerea cheltuielilor. Premierul este convins că anul viitor inflația va scădea, ceea ce va stabiliza puterea de cumpărare, și a mulțumit românilor pentru răbdarea lor.

El a recunoscut că mulți români sunt supărați pe el, pentru că oamenii asociază întotdeauna măsurile cu guvernarea și cu persoanele din conducere. A spus că își asumă responsabilitatea pentru deciziile luate și că nu a fost ușor, nici personal, nici gândindu-se la oameni, dar nu avea de ales.

Premierul a explicat că impozitele pe proprietate au fost majorate nu din dorința de a le crește, ci pentru că aceste venituri erau mult mai mici decât în alte țări europene. El a spus că s-a angajat să curețe bugetul și să combată evaziunea fiscală și că toate aceste măsuri au fost necesare, chiar dacă nu populare sau comode, și a mulțumit românilor că le acceptă.