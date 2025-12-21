Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit duminică, la Guvern, cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru a analiza situația financiară dificilă a Primăriei Municipiului București. În cadrul discuțiilor, edilul a expus principalele motive ale crizei, pe care le-a pus în mare parte pe seama unor decizii politice adoptate în ultimii trei ani.

reducerea sumelor colectate din impozitul pe venit redistribuite autorităților locale, prin excluderea unor categorii de venituri, cum ar fi impozitul pe pensii;

alocarea unor cote inferioare pentru PMB comparativ cu primăriile de sector, deși Primăria Generală gestionează serviciile mari de utilitate publică, precum termoficarea și transportul public.

Pentru a soluționa criza pe termen scurt, Guvernul va permite accesul la un împrumut temporar, astfel încât Termoenergetica să evite intrarea în incapacitate de plată în ianuarie. Totodată, s-a discutat despre un mecanism rapid prin care Primăria Bucureștiului să preia Elcen în 2026. Primarul Ciprian Ciucu a subliniat că vor fi create condițiile pentru ca finanțarea corectă a PMB să înceapă din anul viitor, prin modificări legislative în buget.

”De asemenea, am discutat şi de un mecanism prin care PMB să preia Elcen pe parcursul anului viitor, dar cât mai repede”, a anunţar primarul Capitalei. Ciprian Ciucu mai afirmă că un alt subiect a fost legea bugetului, astfel încât PMB să beneficieze de de o finanţare corectă începând cu anul 2026.

Edilul a atras atenția asupra dimensiunii problemelor financiare: datoria STB către ANAF se ridică la aproape 1,4 miliarde de lei, iar cifra de afaceri a societății este similară cu bugetul orașului Brașov, aproximativ 1,6 miliarde de lei. Datoria curentă a PMB depășește 2,1 miliarde de lei, echivalentul fondurilor nealocate orașului în ultimii trei ani. Ciprian Ciucu a precizat că, deși sprijinul Guvernului este necesar, principalele priorități ale administrației sale vor fi reformele și stabilitatea financiară a Capitalei.