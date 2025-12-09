Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a primit marți certificatul de ales de la Biroul Electoral Municipal, document care confirmă rezultatul votului exprimat de bucureșteni la scrutinul de duminică. Acesta a precizat că momentul a avut și o notă simbolică, președintele BEM oferindu-i un mic tablou cu clădirea Primăriei Municipiului București, gest pentru care a transmis public mulțumiri.

Ciucu a subliniat că, până la finalizarea formalităților, își continuă activitatea în funcția de primar al Sectorului 6, insistând că își va îndeplini atribuțiile administrative până în momentul preluării noului mandat.

„Astăzi am primit certificatul de ales de la Biroul Electoral Municipal. Doamna preşedinte a BEM mi-a oferit şi un mic tablou cu clădirea Primăriei Generale. Îi mulţumesc! Mai sunt câteva proceduri administrative de urmat. Până atunci, rămân primarul Sectorului 6 şi fac treabă!”, a scris marţi seară pe pagina sa de Facebook primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Potrivit unui comunicat transmis de Partidul Național Liberal, victoria lui Ciprian Ciucu reprezintă un moment important în istoria formațiunii. El este al doilea primar general al Capitalei provenit din PNL după 1989, precedentul fiind Crin Halaicu, ales imediat după Revoluție și aflat în funcție până în 1996.

După acel mandat, Bucureștiul a fost condus de edili proveniți din PNȚCD, PD, PDL, PSD sau candidați independenți, fără ca liberalii să mai câștige Primăria Generală timp de aproape trei decenii.

„O să avem mult de muncă împreună la Primăria Municipiului Bucureşti, o să avem multe proiecte de trecut. Şi aşa cum am spus şi în această campanie, vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele şi asta nu pentru termen scurt, ci pentru termen lung”, a afirmat Ciprian Ciucu, după prezentarea primelor rezultate.

La alegerile locale de duminică, Ciprian Ciucu a obținut peste 36% din voturile exprimate, clasându-se pe primul loc în preferințele bucureștenilor. Pe următoarele poziții s-au situat Anca Alexandrescu, susținută de AUR, cu aproape 22%, și Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, cu puțin peste 20%.

Singurul sector în care Daniel Băluță s-a clasat înaintea lui Ciucu a fost Sectorul 4, unde diferența a fost de doar 329 de voturi. În Sectorul 5, diferența dintre Ciucu și Anca Alexandrescu a fost de 83 de voturi. Cele mai mari avantaje electorale pentru Ciprian Ciucu s-au înregistrat în Sectoarele 6 și 1, unde a obținut peste 50% și, respectiv, peste 40% din voturi.

Procesul de validare a mandatului de primar general a început oficial marți și include transmiterea de către Biroul Electoral Municipal a procesului-verbal către instanța competentă. Tribunalul va verifica legalitatea alegerii, urmând o perioadă de 24 de ore în care decizia poate fi contestată.

După expirarea acestui termen, va fi convocat Consiliul General al Municipiului București, unde va fi prezentată decizia de validare. În cadrul aceleiași ședințe, Ciprian Ciucu va putea depune jurământul și va prelua oficial funcția de primar general.

După demisia lui Ciprian Ciucu din funcția de primar al Sectorului 6, atribuțiile de conducere vor fi preluate de viceprimarul PNL, Paul Moldovan. Acesta va asigura continuitatea administrativă până la organizarea procedurilor prevăzute de lege.