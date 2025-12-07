UPDATE 14.00: CEO-ul Avangarde, sociologul Marius Pieleanu, a analizat evoluţia votului la jumătatea zilei.

„Datele de până acum ne arată arată umătoarele și aș trage patru concluzii. 1. Așa cum analizele CURS și Avangarde au arătat în ultima perioadă, participarea la vot este mică, așa cum noi am anticipat, spre deosebire de alte case de sondare care dădeau o prezență mare la vot. 2. Deși există ”o stafie care bântuie România”, rezultatele votului de până acum nu confirmă că și Bucureștiul a fost contaminat de această ideologie 3. O candidată relativ tânără tinde să își aloce voturile majorității tinerilor din București și capitalizează 4. Constantăm o luptă strânsă între candidații de dreapta pentru apropierea de primul loc. Ca și concluzie a concluziilor, se pare că până în acest moment voturile bucureștenilor se alocă conform teoriei alegerilor raționale”, a declarat Marius Pieleanu pentru Știri pe surse.

UPDATE: Au apărut primele rezultate aproape de jumătatea cursei, în jurul orei 12:00. În frunte se află maşina cu numărul 4, care rulează cu 27 km/oră, cu 4 km/oră mai mult decât maşina cu numărul 6. Contrar ultimelor sondaje, pe locul 3 se află maşina albastră, cu 20 km/oră, în timp ce pilotul femeie se află abia pe locul 4, cu 19 km/oră.

Știrea inițială: Pentru București, interesul public este amplificat de faptul că rezultatele unui Exit Poll realizat în timp real de casele de sondare CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA vor indica încă din timpul zilei tendințele de vot și modul în care evoluează competiția pentru funcția de primar general. Deși numele câștigătorului va fi cunoscut abia seara, aceste sondaje oferă o imagine provizorie asupra preferințelor electorale ale bucureștenilor.

Prezența la vot este considerată decisivă, deoarece poate influența în mod semnificativ rezultatul final, mai ales în condițiile unei lupte extrem de strânse. Sondajele preelectorale au indicat în general o competiție concentrată în jurul reprezentanților marilor partide, însă se așteaptă oricând surprize, mai ales într-un oraș cu o dinamică electorală atât de variată.

La Sectorul 1, primarul ales în 9 iunie 2024 provine din rândurile liberalilor, fapt care poate influența orientarea voturilor. Conducerea acestui sector, deja stabilită, are un rol important în mobilizarea electoratului din comunitate.

Sectorul 2 este condus de o administrație social-democrată, iar structura politică de aici poate contribui semnificativ la formarea rezultatelor finale din București. Diferențele mici dintre principalii candidați fac ca susținerea din fiecare sector să conteze.

Cu o populație de aproximativ 400.000 de locuitori, Sectorul 3 are un edil care, în 2024, a obținut peste 54% din voturi. Acest lucru îl poziționează ca un actor important în contextul alegerilor din 7 decembrie, fiind capabil să influențeze balanța.

Sectorul 4 este punctul de plecare al unuia dintre candidații considerați favoriți în cursa pentru Primăria Capitalei. La alegerile din iunie 2024, edilul de aici a înregistrat un scor impresionant, depășind pragul de 60%. Electoratul din acest sector va decide dacă îl sprijină pentru poziția de primar general sau preferă să îl mențină în funcția actuală.

Sectorul 5, mai redus ca populație, are o istorie electorală în care orientarea către stânga a dominat constant. Scrutinul din 7 decembrie va arăta dacă aceleași preferințe se vor reflecta și în opțiunea pentru funcția de primar general.

Sectorul 6 ar putea rămâne fără edil după alegeri, având în vedere că primarul liberal de aici se numără printre cei cu șanse mari de a câștiga funcția de primar general. Electoratul său poate înclina decisiv balanța.

La urne sunt așteptați 1.782.163 de locuitori ai Capitalei. Sociologii atrag atenția că prezența la vot poate schimba cu totul rezultatul final, având în vedere dinamica strânsă a competiției. Până la anunțarea datelor oficiale furnizate de BEC, bucureștenii vor afla primele rezultate ale candidaților din Exit Poll, procentele prezentate fiind doar o fotografie a momentului și putând varia considerabil până la numărătoarea finală.

Diferențele dintre candidați pot suferi modificări importante de-a lungul serii, iar liderul provizoriu poate fi detronat rapid, așa cum s-a întâmplat și la alegerile anterioare.