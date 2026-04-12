Partidul Tisza, condus de Péter Magyar, a obținut o victorie categorică, reușind să asigure o majoritate constituțională, în timp ce Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea.

Imediat după anunțul rezultatului, au apărut reacții internaționale din partea mai multor lideri politici. Printre acestea s-a remarcat reacția președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care s-a arătat deosebit de entuziasmată, în contextul relațiilor tensionate pe care le-a avut în ultimii ani cu premierul ungar.

După numărarea a aproape 73% din voturi, partidul Tisza își consolida avantajul, ajungând la 138 de mandate. În același timp, Fidesz obținea 54 de mandate, iar formațiunea Mi Hazánk rămânea cu 7 mandate.

Rezultate parțiale Alegeri Ungaria 66,69% din voturi numărate

68,84% – 137 de mandate TISZA

27,64% – 55 de mandate FIDESZ

3,52% – 7 mandate Mi Hazánk

După numărarea a peste 50% din voturi, rezultatele indicau că partidul Tisza ar mai fi obținut un mandat, ajungând la 136 de mandate, în timp ce formațiunea Fidesz a premierului Viktor Orbán ar fi obținut 56 de mandate.

Liderul Tisza, Péter Magyar, a anunțat pe Facebook că Viktor Orbán l-ar fi contactat telefonic pentru a-l felicita în urma rezultatului alegerilor. Ulterior, premierul ungar și-ar fi recunoscut înfrângerea în fața susținătorilor săi, declarând că rezultatul scrutinului este „clar” și confirmând că l-a felicitat pe adversarul său politic.

Orbán ar fi admis că Fidesz va activa în opoziție, subliniind într-un discurs că rezultatul este dureros pentru partid, dar că își asumă experiența politică acumulată de-a lungul deceniilor. Totodată, acesta ar fi afirmat că, deși a trecut prin momente dificile și perioade de succes în cei peste 30 de ani de conducere a Fidesz, „nu va renunța niciodată”.

După 16 ani de guvernare neîntreruptă, Viktor Orbán se pregătește astfel să își asume rolul de lider al opoziției.

Situaţia actuală, la procesarea a peste 21% din procesele verbale, indică 128 de locuri pentru Tisza, 62 pentru Fidesz-KDNP şi 8 pentru Mi Hazank.

64,32% – 128 de mandate TISZA

31,16% – 62 de mandate FIDESZ

4,02% – 8 mandate Mi Hazánk

Știrea inițială:

Secțiile de votare s-au închis duminică la ora 19:00, ora locală din Ungaria, iar procesul de numărare a voturilor a început după finalizarea procedurilor administrative.

Primele rezultate parțiale sunt așteptate începând cu ora 21:00. Până atunci, comisiile electorale trebuie să sigileze urnele, să verifice buletinele anulate și să consemneze prezența la vot.

Există și secții unde urnele nu vor fi deschise imediat, deoarece trebuie să includă voturile exprimate în alte localități sau la reprezentanțele diplomatice. Rezultatul final la nivel național va fi stabilit de autoritățile electorale după centralizarea tuturor datelor.

Deși nu există exit-poll-uri oficiale, două sondaje publicate după închiderea urnelor indică un avantaj important pentru opoziție.

Partidul Tisza, condus de Péter Magyar, ar putea obține între 55% și 57% din voturi, potrivit estimărilor.

Un sondaj realizat de Median indică aproximativ 57% și 135 de mandate, peste pragul necesar pentru o majoritate de două treimi în parlament. Un alt sondaj, realizat de 21 Research Centre, plasează Tisza la aproximativ 55% și 132 de locuri.

În același timp, partidul Fidesz, condus de Viktor Orbán, ar fi obținut între 37% și 40% din voturi.

Aceste date rămân estimări și nu reprezintă rezultate oficiale.

Liderul opoziției, Péter Magyar, a făcut declarații la sediul de campanie, unde a adoptat un ton rezervat.

El a arătat că nu poate vorbi despre o victorie, dar a subliniat că partidul este optimist în privința rezultatului. Totodată, a explicat că prezența record la vot arată că alegătorii au considerat scrutinul important și că, prin participarea lor, au scris din nou istorie.

„La exact 23 de ani de la referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană, Ungaria a scris din nou istorie”, a declarat Péter Magyar după închiderea urnelor la alegerile parlamentare. „Acum este deosebit de important să ne păstrăm calmul”, le-a transmis Magyar susținătorilor.

În același timp, susținătorii partidului Tisza s-au adunat de-a lungul Dunării, în Budapesta, unde așteaptă rezultatele. Potrivit relatărilor, în zonă sunt prezenți mulți tineri veniți în grupuri, dar și familii cu copii.

Atmosfera este una de așteptare, marcată de reacții de entuziasm atunci când au fost anunțate rezultatele sondajelor finale, dar și de tensiune și emoție, pe măsură ce se apropie momentul anunțării rezultatelor oficiale.

Participarea la vot a fost una dintre cele mai ridicate din ultimii ani. Cu puțin timp înainte de închiderea urnelor, prezența era de 77,80%, iar estimările indică un nivel final apropiat de 80%.

În unele localități, participarea ar putea depăși chiar 90%. Datele arată că mobilizarea a fost mai puternică în orașe decât în mediul rural.

De asemenea, sute de mii de cetățeni maghiari din afara țării s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență.

Alegerile legislative desemnează 199 de parlamentari. Dintre aceștia, 106 sunt aleși în circumscripții uninominale, iar 93 provin de pe liste naționale.

Acest sistem face dificilă estimarea exactă a rezultatului final doar pe baza procentelor de vot, deoarece distribuția mandatelor depinde de rezultatele din fiecare circumscripție.

Pentru a intra în parlament, un partid trebuie să depășească pragul electoral de 5%.

După validarea rezultatelor, Tamás Sulyok va convoca noul parlament în termen de 30 de zile. Prim-ministrul va fi desemnat prin votul parlamentarilor, pe baza unei propuneri făcute de președinte, de regulă din partea partidului câștigător.

Dacă parlamentul nu reușește să voteze un premier, procedura poate fi reluată, iar în ultimă instanță pot fi organizate noi alegeri.

Rezultatele finale ar putea deveni clare până târziu în cursul serii sau în orele următoare, în funcție de ritmul centralizării voturilor.