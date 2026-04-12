„Ungaria a ales Europa. Europa a ales întotdeauna Ungaria”, scrie şefa Comisiei Europene pe X, după ani de confruntări cu iliberalul Viktor Orban. „O ţară îşi reia drumul spre Europa. Uniunea devine mai puternică”, spune Ursula von der Leyen, într-o postare în care repetă anumite fraze, ca un fel de referen. „Împreună suntem mai puternici. O ţară se întoarce pe drumul său european. Uniunea devine mai puternică”, scrie preşedinta Comisiei Europene, după ce partidul Tisza al lui Peter Magyar a obţinut în Ungaria o victorie categorică, reuşind să-l îndepărteze de la putere pe Viktor Orban după 16 ani de guvernare.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că a discutat telefonic cu Péter Magyar pentru a-l felicita în urma victoriei obținute în alegerile din Ungaria. Într-un mesaj publicat pe platforma X, acesta a transmis că Franța salută rezultatul ca pe o dovadă a participării democratice și a atașamentului poporului maghiar față de valorile Uniunii Europene și de proiectul european.

Liderul de la Élysée a subliniat, de asemenea, importanța consolidării cooperării europene, îndemnând la construirea unei Europe „mai suverane”, capabile să își întărească securitatea, competitivitatea și democrația. Mesajul a fost însoțit de o fotografie în care Emmanuel Macron dă mâna cu Péter Magyar.

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis un mesaj de felicitare către Ungaria, după ce Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea, afirmând că maghiarii „și-au luat democrația înapoi”.

Într-o postare publicată pe Facebook, acesta a susținut că alegătorii au ales „speranța în locul fricii”, făcând referire la influența propagandei de tip rusesc, și a felicitat rezultatul scrutinului, descriind momentul drept unul istoric. Fritz a subliniat că, după 16 ani de guvernare Orbán, Ungaria ar fi optat pentru o reorientare proeuropeană.

Liderul USR a mai afirmat că, în calitate de primar al Timișoarei – oraș construit de-a lungul secolelor prin conviețuirea mai multor comunități – nu poate decât să salute acest rezultat, pe care îl consideră o confirmare a ideii că identitatea națională și apartenența la Uniunea Europeană nu sunt în contradicție.

În mesajul său, Dominic Fritz a transmis și un gând către comunitatea maghiară din România, subliniind că evoluțiile politice de la Budapesta reprezintă, în opinia sa, o victorie a celor care își doresc o Ungarie democratică, prosperă și europeană, în cadrul unei Europe comune.

Ministrul Apelor, Pădurilor și Mediului, Diana Buzoianu, a felicitat Ungaria pentru rezultatul alegerilor de duminică și pentru înfrângerea lui Viktor Orbán, subliniind că momentul confirmă, în opinia sa, o idee esențială: nu există nicio contradicție între a-ți iubi țara și a susține o Europă unită și puternică.

Aceasta a declarat că evenimentul nu este doar unul politic, ci reprezintă și o alegere între „frică și speranță” și între „izolare și deschidere”, evidențiind semnificația mai largă a rezultatului electoral.

„Felicitări, Ungaria! Pentru mine, acest moment confirmă o idee esenţială: nu există nicio contradicţie între a-ţi iubi ţara şi a crede într-o Europă unită şi puternică. Ba din contră, patriotismul real în secolul XXI, când vrei ca ţara ta să fie sigură şi prosperă, înseamnă şi să îţi doreşti casa ta în inima Europei, cu parteneriate între ţări prietene, cu valori comune”, afirmă Diana Buzoianu într-un mesaj pe Facebook.

Ministrul a declarat că astăzi nu este „doar despre politică”, ci despre „alegerea între frică şi speranţă”, „între izolare şi deschidere”.