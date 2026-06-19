Comisia Europeană aprobă noul plan de redresare al Ungariei. Miza este de 10 miliarde de euro din fondurile UE

Comisia Europeană a aprobat versiunea revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență al Ungariei, un pas important pentru accesarea fondurilor europene blocate în ultimii ani. Documentul, prezentat de noul Executiv de la Budapesta, trebuie să primească și acordul statelor membre, iar autoritățile ungare mai au de îndeplinit o serie de condiții înainte ca banii să poată fi deblocați.

La scurt timp după participarea noului premier ungar, Péter Magyar, la primul său summit european, Comisia Europeană a dat undă verde planului revizuit de redresare al Ungariei, potrivit Euronews.

Decizia reprezintă un pas important în strategia noului Guvern de la Budapesta de a recupera fondurile europene care au fost blocate în ultimii ani.

Documentul aprobat de Comisie este esențial pentru accesarea a aproximativ 10 miliarde de euro din fondurile europene destinate redresării economice după pandemie.

Planul transmis de autoritățile ungare cuprinde investiții în infrastructura feroviară, proiecte din domeniul energiei și programe destinate sectorului locuințelor.

Totuși, aprobarea Comisiei Europene nu este suficientă pentru deblocarea fondurilor. Documentul trebuie validat și de toate statele membre ale Uniunii Europene în cadrul Consiliului UE, vot care este programat pentru luna iulie.

Pentru ca fondurile europene să fie efectiv puse la dispoziția autorităților de la Budapesta, Ungaria trebuie să îndeplinească până la finalul lunii august 27 de așa-numite „super-etape”, condiții stabilite de Comisia Europeană în cadrul mecanismului de redresare și reziliență.

Respectarea acestor jaloane este esențială pentru ca Bruxelles-ul să autorizeze plata fondurilor.

În luna mai, Guvernul ungar a ajuns la un acord cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind recuperarea unei părți importante din fondurile europene suspendate în perioada fostului executiv condus de Viktor Orbán.

Potrivit informațiilor disponibile, înțelegerea vizează deblocarea a 16,4 miliarde de euro, fonduri care au fost înghețate de Uniunea Europeană din cauza preocupărilor legate de corupție și de respectarea statului de drept.

Autoritățile de la Budapesta au transmis planul revizuit către Comisia Europeană în urmă cu doar nouă zile, după mai multe săptămâni de negocieri tehnice cu oficialii europeni.

Schimbarea de direcție vine după alegerile parlamentare din luna aprilie, în urma cărora alegătorii au înlăturat de la putere guvernul de dreapta condus de Viktor Orbán.

Noul Executiv și-a asumat ca obiectiv apropierea de instituțiile europene și recuperarea fondurilor comunitare care au rămas blocate timp de mai mulți ani.