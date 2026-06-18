CFR Călători extinde vânzarea online a biletelor electronice pentru călătoriile dintre România și Germania

CFR Călători a extins serviciul de vânzare a biletelor electronice pentru traficul internațional, introducând posibilitatea achiziției online pentru călătoriile dintre România și Germania. Măsura facilitează accesul pasagerilor la transportul feroviar, permițând utilizarea biletelor direct de pe dispozitive electronice.

CFR Călători continuă să își dezvolte serviciile digitale dedicate pasagerilor și extinde posibilitatea achiziționării biletelor electronice pentru călătoriile internaționale. Potrivit unui comunicat al companiei, începând din această lună, călătorii pot cumpăra online bilete electronice pentru deplasările dintre România și Germania, utilizând butonul „Cumpără bilete de tren online” din secțiunea Trafic Internațional disponibilă pe site-ul web CFR Călători.

Noul serviciu permite utilizarea biletului direct de pe telefonul mobil, fără a mai fi necesară tipărirea acestuia sau ridicarea lui din stațiile de cale ferată. Până în prezent, biletele electronice erau disponibile doar pentru călătoriile internaționale dintre România și Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.

După finalizarea achiziției online și generarea biletului din contul de utilizator, documentul este transmis automat pe adresa de e-mail a călătorului, în format PDF. Acesta poate fi prezentat atât direct de pe un dispozitiv electronic, precum telefonul mobil, tableta sau laptopul, cât și în format tipărit.

Prin această facilitate, pasagerii se pot prezenta direct la tren, fără a mai fi necesare alte formalități în stația de plecare. CFR Călători precizează că biletele electronice sunt nominale, iar la controlul în tren călătorii trebuie să prezinte biletul electronic, fie pe un dispozitiv electronic, fie tipărit, împreună cu documentul de identitate în original, respectiv cartea de identitate sau pașaportul.

Achiziționarea biletelor online pentru destinațiile internaționale este disponibilă pe site-ul web CFR Călători, prin aplicația „Cumpără bilete de tren online – Trafic Internațional”, precum și prin platforma dedicată vânzării biletelor internaționale.

CFR Călători a anunțat, totodată, că, în perioada 13 iunie–30 iunie, trenurile de pasageri nu vor mai efectua opriri în stația Costinești Tabără. Decizia a fost luată în urma informării transmise de administratorul infrastructurii feroviare, CNCF CFR SA, privind redeschiderea circulației pe secția Hm Costinești – Mangalia pe întreaga distanță.

Potrivit operatorului feroviar, măsura se aplică tuturor trenurilor de călători care tranzitează zona în intervalul menționat. Astfel, pasagerii care intenționează să călătorească spre sau din această zonă trebuie să știe că îmbarcarea și debarcarea se vor realiza în stația Costinești, aceasta urmând să preia temporar rolul de punct de acces pentru călători.

CFR Călători recomandă persoanelor care și-au achiziționat deja bilete cu plecare din sau sosire în stația Costinești Tabără să se prezinte în stația Costinești pentru efectuarea călătoriei. Totodată, pasagerii afectați de această modificare au posibilitatea de a solicita restituirea contravalorii biletelor neutilizate.

Rambursarea poate fi acordată atât pentru întreaga călătorie, cât și pentru segmentul de traseu care nu mai poate fi efectuat, în conformitate cu prevederile Regulamentului de transport pe calea ferată aflat în vigoare. Detaliile privind procedura de renunțare la călătorie și condițiile de restituire sunt disponibile pe site-ul web CFR Călători, în secțiunea dedicată traficului intern. Solicitările de rambursare sunt analizate și soluționate la cererea pasagerilor, în baza regulilor aplicabile biletelor achiziționate și neutilizate.

Pasagerii au la dispoziție mai multe modalități prin care pot obține informații actualizate despre circulația trenurilor. Date privind traficul feroviar pot fi solicitate la numărul de telefon 0219521 – INFO CFR, dedicat traficului intern, precum și prin intermediul numerelor de contact ale stațiilor CFR, disponibile pe site-ul web CFR Călători.

De asemenea, aplicația TRENUL MEU oferă informații în timp real despre circulația trenurilor. Pentru a consulta detaliile unei curse, utilizatorii trebuie să introducă numărul exact al trenului, având astfel acces la informații referitoare la opriri, eventuale întârzieri, durata staționării în următoarea gară și ora estimată de sosire la destinație.

Informații actualizate sunt disponibile și pe platformele online ale operatorilor feroviari. Totodată, pe site-ul web CFR funcționează camere web amplasate în principalele gări din țară, inclusiv București Nord, Aeroport Henri Coandă, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași, Cluj-Napoca și Constanța. Acestea afișează în timp real date referitoare la sosirea și plecarea trenurilor, oferind călătorilor o imagine actualizată asupra traficului feroviar.