UPDATE Linia de noapte N106 va circula pe un traseu modificat. Program prelungit pentru tramvaiele liniei 41 după meciul FCSB – FC Argeș

Linia de noapte N106 va circula pe un traseu modificat din cauza lucrărilor la pasajul de la Berceni, tramvaiele liniei 41 vor avea program prelungit după meciul FCSB – FC Argeș, iar circulația unor trenuri internaționale Regio Expres va fi modificată temporar din cauza lucrărilor feroviare din Ungaria.

Linia de noapte N106 va circula pe un traseu modificat în nopțile de 16/17 iulie și 17/18 iulie, ca urmare a restricțiilor de circulație instituite în intersecția Strada Sergent Ion Iriceanu – Șoseaua Berceni – Strada Turnu Măgurele, unde se desfășoară lucrări pentru construirea unui pasaj rutier.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a transmis că, în perioada menționată, autobuzele liniei N106 vor circula pe traseul obișnuit între terminalul „Piața Unirii 2” și intersecția Calea Văcărești – Șoseaua Olteniței – Strada Nițu Vasile (Piața Sudului), după care vor fi deviate, pe sensul către „Turnu Măgurele”, pe Strada Nițu Vasile, Strada Emil Racoviță, Strada Turnu Măgurele și Bulevardul Alexandru Obregia.

Potrivit TPBI, traseul pe sensul opus nu va suferi modificări.

Reprezentanții asociației au mai precizat că, dacă restricțiile de circulație din intersecția aflată în lucru vor fi instituite înainte de ora 23:00, autobuzele liniilor 102, 125, 232 și 243 aflate deja în circulație vor fi deviate pentru a evita zona șantierului.

Totodată, TPBI a informat că și în seara zilei de 18 iulie, autobuzele liniilor 125 și 232 vor circula pe trasee deviate, în situația în care restricțiile vor intra în vigoare înainte de ora 23:00.

Tramvaiele liniei 41 vor circula după un program prelungit în seara zilei de vineri, 17 iulie, pentru a facilita deplasarea spectatorilor care vor asista la partida dintre FCSB și FC Argeș, programată de la ora 21:30 pe Stadionul „Steaua”.

TPBI a transmis că, la finalul meciului, vor fi introduse curse suplimentare pe linia 41. Astfel, tramvaiele vor pleca de la terminalul „Ghencea” către „Piața Presei” la orele 23:35, 23:40, 23:45, 23:50 și 23:55.

Reprezentanții TPBI au precizat că spectatorii vor putea utiliza și liniile 122, 385 și N101, care vor circula conform programului obișnuit.

Potrivit asociației, informații actualizate despre programele de circulație sunt disponibile pe platforma maps.mo-bi.ro, în aplicația gratuită InfoTB și pe site-ul operatorului de transport STB.

Circulația mai multor trenuri internaționale Regio Expres va fi modificată în perioada 31 iulie – 3 august, ca urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară din Ungaria, a anunțat, joi, CFR Călători. Pe anumite tronsoane, transportul călătorilor va fi asigurat cu autobuze.

Potrivit operatorului feroviar, administrația feroviară ungară MÁV Start efectuează lucrări pe secția Biharkeresztes – Püspökladány. În consecință, între stațiile Biharkeresztes – Berettyóújfalu și Biharkeresztes – Püspökladány, precum și pe sensul de întoarcere, pasagerii trenurilor internaționale RE 358, RE 360, RE 362, RE 364, RE 368, RE 359, RE 361, RE 363, RE 365 și RE 369 vor fi transportați cu autobuze MÁVBUSZ.

CFR Călători recomandă pasagerilor să verifice din timp programul actualizat al trenurilor, pentru a evita eventualele inconveniente generate de aceste modificări.

Informații despre circulația trenurilor sunt disponibile pe site-ul CFR Călători, precum și la numărul de telefon 021 9521 pentru traficul intern și la 021 314 55 28 pentru traficul internațional, prin Gara de Nord București. De asemenea, informații actualizate privind traficul feroviar pe rețeaua MÁV pot fi consultate pe site-ul oficial al operatorului feroviar ungar.

Din zona transportului feroviar trecem la cea a traficului rutier, unde un accident produs în județul Brașov a dus la închiderea circulației pe un important drum național.

Mai exact, traficul rutier este oprit pe DN 13, între Brașov și Sighișoara, în apropierea localității Rupea Gară, județul Brașov, în urma unui accident rutier, informează Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Potrivit autorităților, în accident au fost implicate un ansamblu rutier și o motocicletă. Motociclistul a fost rănit și are nevoie de îngrijiri medicale.