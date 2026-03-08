Mai multe trasee de transport public din București vor fi modificate începând de luni, ca urmare a reorganizării rețelei după reintroducerea tramvaiului 5.

Potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), linia de tramvai 55 va circula pe un traseu scurtat între „Piața Sf. Vineri” și „Piața Iancului”, pe bulevardul Corneliu Coposu, Calea Călărași, strada Traian și bulevardul Pache Protopopescu, cu întoarcere în rondul de la Piața Iancului.

Linia 243 va avea, de asemenea, un traseu scurtat, între „Emil Racoviță” și „Bd. Lacul Tei”, pe ruta: strada Emil Racoviță – strada Turnu Măgurele – strada Sergent Ion Iriceanu – șoseaua Vitan-Bârzești – strada Iuliu Hațieganu – bulevardul Nicolae Grigorescu – bulevardul Chișinău – strada Doamna Ghica – „Bd. Lacul Tei”, și retur.

În paralel, va fi introdusă linia de autobuz 290, care va asigura legătura între zonele Colentina și Băneasa. Traseul va porni de la terminalul „Complex Băneasa” și va continua pe strada Pană Buescu, șoseaua București-Ploiești, bulevardul Aerogării, strada Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu, strada Barbu Văcărescu, șoseaua Fabrica de Glucoză, strada Gara Herăstrău, bulevardul Dimitrie Pompeiu, șoseaua Petricani și strada Doamna Ghica până la stația „Șoseaua Colentina”, cu întoarcere pe același traseu.

Totodată, linia de autobuz 330 va circula pe un traseu scurtat între „Parcul Teilor” și stația „Dristorului”, prin Drumul Gura Făgetului, strada Brățării, strada Liviu Rebreanu, strada Câmpia Libertății, strada Baba Novac, rond Piața Baba Novac, strada Dristorului și bulevardul Camil Ressu.

Linia navetă 605 va funcționa și ea pe un traseu scurtat între „Piața Sfânta Vineri” și stația „Șoseaua Ștefan cel Mare”, iar linia navetă 636 va fi suspendată.

Informații despre programele de circulație pot fi consultate pe platforma maps.mobi.ro, în aplicația gratuită info.stb.ro sau pe site-ul operatorului de transport stb.ro.

Primăria Capitalei a precizat că linia de tramvai 5 a fost redeschisă după reabilitarea căii de rulare pe o distanță de 4,25 km, între Podul Băneasa și șoseaua Ștefan cel Mare. Lucrările fac parte dintr-un proiect amplu de modernizare a 50 km de șină de tramvai.

În București există aproximativ 141 km de linie dublă de tramvai, dintre care 50 km se aflau într-o stare critică, nefiind modernizați încă din anii ’70. Proiectul de modernizare a început în februarie 2024 și a fost împărțit în 16 loturi. Până în prezent au fost finalizați aproximativ 5 km de linie, incluzând tronsonul tramvaiului 5 și încă 400 de metri din lotul 14, linia de acces către Depoul Titan.

În prezent, lucrările continuă pe aproximativ 22 km de traseu din loturile 1, 9, 10 și 11, pe bulevardul Expoziției, strada Victor Popișteanu, Puțul lui Crăciun, strada Dornei, strada Clăbucet, bulevardul Chișinău, bulevardul Basarabia, Theodor Pallady și Calea Călărași.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a ordonat demararea lucrărilor de modernizare a liniilor de tramvai pe bulevardul 1 Decembrie, Calea Șerban Vodă și Calea Dudești, pe aproximativ 5 km din lotul 1. Ulterior, vor fi deschise șantiere pentru încă 16,6 km de șină, iar în vara acestui an sunt planificați alți 3,6 km de modernizat.

„Azi am redeschis linia 5 de tramvai, pe un traseu modificat, ce-i drept, de la Aeroportul Băneasa la terminalul Pantelimon. Au fost reabilitaţi aproximativ 5 km de şină, de la Pod Băneasa la Ştefan cel Mare. Este o linie foarte cerută, traversează o zonă cu birouri şi mă bucur că în sfârşit am putut să o dăm în folosinţă”, a declarat duminică primarul general Ciprian Ciucu.

Pe linia 5 circulă 22 de tramvaie în zilele lucrătoare, la intervale de 5–7 minute, și 12 tramvaie în weekend, la intervale de aproximativ 10 minute. Această linie asigură legătura directă între nordul și estul Bucureștiului, traversează o zonă cu densitate mare de birouri și va îmbunătăți semnificativ mobilitatea în zonă.