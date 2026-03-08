Ciprian Ciucu a realizat sâmbătă un tur extins prin centrul Capitalei pentru a evalua direct starea spațiului public și a infrastructurii urbane. În urma acestei deplasări, primarul general a prezentat o imagine critică a modului în care sunt administrate mai multe zone importante ale orașului.

Edilul a descris situația întâlnită pe teren drept una marcată de lipsă de ordine și degradare vizibilă a spațiului public, dar și de o intervenție insuficientă a autorităților locale. Observațiile sale au fost făcute după parcurgerea unui traseu de câțiva kilometri alături de echipe tehnice din administrație.

„Dezordine, degradare, delăsare, nepăsare peste care un strat subţire de iniţiativă privată a deschis nişte localuri de calitate şi se încăpăţânează să ţină ţesutul urban în viaţă. Clădiri abandonate, vandalizate, mobilier urban pestriţ, vechi, ruginit şi vandalizat. Cei care vor să iasă din casă se strecoară printre râuri de maşini care băltesc la bordură şi peste tot. Autoritatea publică, anemică. Poliţia locală, inexistentă. O să am de lucru! Pare sisific, dar mă ştiţi, sunt determinat”, a transmis primarul general Ciprian Ciucu.

Declarația reflectă, potrivit edilului, amploarea problemelor identificate în timpul deplasării și necesitatea unor intervenții administrative susținute pentru a readuce spațiul urban la un standard funcțional.

Turul realizat de Ciprian Ciucu a inclus participarea unei echipe numeroase de specialiști din cadrul administrației locale. Aproximativ 30 de persoane au luat parte la inspecție, printre care directori și funcționari din primărie, reprezentanți ai Poliției Locale, specialiști ai Administrației Străzilor, experți în urbanism și arhitecți independenți.

Traseul parcurs a pornit de la sediul Primăriei Capitalei și a continuat pe Strada Gutenberg, Splaiul Dâmboviței, prin Centrul Vechi, apoi pe Brezoianu, zona Cișmigiu, Știrbei Vodă și Calea Victoriei. Pe parcursul acestei deplasări au fost identificate numeroase disfuncționalități care afectează spațiul public.

Printre problemele semnalate s-au numărat stâlpi de iluminat deteriorați sau nefuncționali, afișe lipite dezordonat pe clădiri, vitrine comerciale supraîncărcate și ziduri acoperite cu graffiti. De asemenea, au fost observate clădiri abandonate și terenuri lăsate în paragină, pavaje sparte și alveole destinate copacilor rămase goale, transformate în zone cu noroi.

În plus, administrația a constatat ocuparea necorespunzătoare a trotuarelor și benzilor de circulație de către mașini parcate neregulamentar, precum și invadarea spațiilor verzi și a trotuarelor cu diverse panouri sau construcții improvizate.

Totodată, au fost identificate spații urbane neutilizate care, potrivit reprezentanților primăriei, ar putea fi reamenajate și integrate mai bine în peisajul orașului pentru a îmbunătăți aspectul zonelor centrale.

În timpul inspecției, Ciprian Ciucu a indicat mai multe exemple concrete de situații care necesită intervenții rapide din partea administrației. Primarul a discutat cu specialiștii despre măsuri care ar putea fi implementate pentru a îmbunătăți modul de utilizare a spațiului public.

„În doar 100 de metri am găsit 20 de probleme. Uitaţi, caprele astea pentru ocuparea locului de parcare sunt ilegale; aici avem alveole fără copaci, trebuie să replantăm. Trebuie să vedem ce facem cu terasele extinse pe trotuare şi daţi dispoziţie să nu mai văd frigiderele acelor magazine scoase pe domeniul public! Bucăţica asta de teren poate fi amenajată frumos cu nişte bănci, o alee de marnă, iluminat… Nu vreau ceva spectaculos, ci de bun simţ”, a spus primarul general, potrivit reprezentanților Primăriei.

Printre măsurile analizate se numără eliminarea construcțiilor ilegale ale teraselor amplasate pe trotuare, dar și simplificarea procedurilor pentru restaurante și cafenele care doresc să utilizeze legal spațiul public pentru mese și scaune.

În paralel, Ciprian Ciucu a precizat într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook că, în timpul deplasării, au fost analizate și câteva proiecte de amploare incluse în Planul Urban de Mobilitate Urbană al Capitalei.