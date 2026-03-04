Bugetul sectoarelor va fi stabilit de Consiliul General. Premierul Ilie Bolojan susține abordări raționale în București
Premierul Ilie Bolojan susține că în București este nevoie de mai multă înțelepciune și că susține abordările raționale, în contrast cu situația actuală, când sistemul de termoficare și transport acumulează datorii considerabile. El a precizat că bugetul include o prevedere potrivit căreia, de anul viitor, bugetul sectoarelor va fi stabilit de Consiliul General și că aceasta respectă voința bucureștenilor.
Vorbind la „B1 TV” despre rotația premierilor în 2027, Bolojan a explicat că PSD nu și-a asumat funcția respectivă la momentul respectiv și că, în ceea ce privește PNL, partidul trebuie să vină cu oameni credibili, întrucât expunerea politică excesivă reduce șansele de succes. El a adăugat că propunerea lui Ciprian Ciucu pentru Primăria București a fost necesară pentru a avea șanse reale și că aceeași strategie trebuie aplicată și în alte zone unde șefii de organizații nu au performat, subliniind că PNL trebuie să fie parte din proiectul de modernizare a României.
PSD a sprijinit procurorul-șef Marinescu. Acuzațiile de plagiat pot fi verificate de Comisia de etică
Premierul a comentat și situația procurorilor-șefi, menționând că Ministerul Justiției a făcut propuneri și că PSD a susținut fără echivoc pe dl Marinescu, în ciuda acuzațiilor de plagiat.
Bolojan a dat asigurări că nu a fost implicat în concursul pentru procurori și că eventualele verificări privind acuzațiile pot fi făcute de Comisia de etică a Universității București.
Respectarea programului de guvernare ar fi scurtat contracția economică. Negocierile pentru SRI și SIE țin de președinte
În legătură cu situația economică, premierul a afirmat că, dacă Guvernul și-ar fi respectat programul de guvernare și dacă unii membri nu ar fi evitat responsabilitățile, perioada de contracție economică ar fi fost mai scurtă.
Referitor la negocierile pentru SRI și SIE, Bolojan a precizat că atribuția revine președintelui și că discuții în acest sens nu au fost inițiate, însă atunci când vor fi considerate fezabile, președintele va aborda partidele din coaliție.
„În București e nevoie de mai multă înțelepciune. Sunt pentru abordări raționale, nu ca acum, când termoficarea și sistemul de transport au datorii enorme.
Bugetul include și referendumul pentru București? Bugetul include o prevedere potrivit căreia de anul viitor bugetul sectoarelor va fi stabilit de Consiliul general. Ea respectă voința bucureștenilor.
Despre rotativa din 2027, de ce nu a fost premier Sorin Grindeanu primul? PSD nu și-a asumat această funcție la data respectivă.
PNL trebuie să vină cu oameni cât mai credibili. Cu tot respectul pentru o parte dintre colegi, când te-ai expus prea mult politic, șansa să candidezi cu succes scade foarte multe. Dacă nu l-am fi propus pe Ciprian Ciucu candidat la Primăria București, nu aveam nici o șansă reală.
Asta trebuie să facem peste tot unde șefii de organizații nu au performat. Singura șansă e să venim cu oameni mai credibili. Ideea de bază e ca PNL să fie parte din proiectul de modernizare a României, un factor care contribuie la România demnă, România care lucrează, România care se dezvoltă.
Ministerul Justiției a făcut propuneri pentru procurorii-șefi. Ce credibilitate are ministrul Marinescu, acuzat cu probe de plagiat evident? Fiecare răspunde pentru el. Înțeleg că există posibilitatea ca o Comisie de etică din Universitatea București să verifice acuzațiile. Eu nu am fost implicat în concursul pentru procurori. PSD l-a susținut fără echivoc pe dl Marinescu.
Sunt lucrurile așa cum v-ați așteptat acum 8 luni, când ați preluat funcția? Dacă ne-am fi ținut serios de punerea în practică a soluțiilor din programul de guvernare, dacă unii nu ar fi fugit de responsabilitate, perioada de contracție economică s-ar fi scurtat.
În negocierea pentru SRI și SIE sunteți implicat? Atribuția îi revine președintelui. Când va considera că e fezabil să vină cu aceste propuneri, cu siguranță va aborda partidele din coaliție. Nu au fost inițiate astfel de discuții”, a punctat Bolojan.
