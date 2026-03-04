Premierul Ilie Bolojan susține că în București este nevoie de mai multă înțelepciune și că susține abordările raționale, în contrast cu situația actuală, când sistemul de termoficare și transport acumulează datorii considerabile. El a precizat că bugetul include o prevedere potrivit căreia, de anul viitor, bugetul sectoarelor va fi stabilit de Consiliul General și că aceasta respectă voința bucureștenilor.

Vorbind la „B1 TV” despre rotația premierilor în 2027, Bolojan a explicat că PSD nu și-a asumat funcția respectivă la momentul respectiv și că, în ceea ce privește PNL, partidul trebuie să vină cu oameni credibili, întrucât expunerea politică excesivă reduce șansele de succes. El a adăugat că propunerea lui Ciprian Ciucu pentru Primăria București a fost necesară pentru a avea șanse reale și că aceeași strategie trebuie aplicată și în alte zone unde șefii de organizații nu au performat, subliniind că PNL trebuie să fie parte din proiectul de modernizare a României.

Premierul a comentat și situația procurorilor-șefi, menționând că Ministerul Justiției a făcut propuneri și că PSD a susținut fără echivoc pe dl Marinescu, în ciuda acuzațiilor de plagiat.

Bolojan a dat asigurări că nu a fost implicat în concursul pentru procurori și că eventualele verificări privind acuzațiile pot fi făcute de Comisia de etică a Universității București.

În legătură cu situația economică, premierul a afirmat că, dacă Guvernul și-ar fi respectat programul de guvernare și dacă unii membri nu ar fi evitat responsabilitățile, perioada de contracție economică ar fi fost mai scurtă.

Referitor la negocierile pentru SRI și SIE, Bolojan a precizat că atribuția revine președintelui și că discuții în acest sens nu au fost inițiate, însă atunci când vor fi considerate fezabile, președintele va aborda partidele din coaliție.