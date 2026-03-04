Generalul Alexandru Grumaz, invitat al lui Robert Turcescu la podcastul difuzat pe canalul de YouTube „HAI România!”, a vorbit și despre scutul de la Deveselu. Un scurt istoric, extrem de important pentru țara noastră. Și despre a cărui utiliate nu știu foarte mulți români.

Americanii au decis să mute scutul din Cehia în România, marea teamă fiind legată de un atac al Iranului cu arme nucleare.

„Zilele astea auzeam o tâmpenie. Că domnul Băsescu a reușit să aducă scutul din Cehia la Deveselu. E o prostie. Scutul a fost adus de generalii de la Pentagon pentru simplu motiv că dacă era în Cehia, tot ce rămânea din rachetele care veneau dinspre Iran, cădeau în România. Deci toate debriurile alea cădeau în România, inclusiv debriuri nucleare, dacă aceasta era cu încărcătură nucleară. Și atunci, din considerente ca acestea, rachetele să fie lovite deasupra Mării Negre, scutul a fost adus la Deveselu”, a afirmat generalul Alexandru Grumaz.

Care anticipează că în două săptămâni, americanii vor reuși să anihileze gurile de foc ale Iranului, una dintre marile probleme în această perioadă a războiului. Apoi, nu ar fi exclus și o invazie cu trupe terestre. Ceea ce ar duce conflictul într-o nouă etapă. Deocamdată, identificarea bazelor reprezintă o mare problemă pentru Pentagon.

„În două săptămâni reușesc să reducă la tăcere toate gurile astea de foc ale Iranului. După aia poate să intre și cu trupe, nu e nicio problemă. Dar la ora actuală asta este marea problemă, lovirea țintelor, pentru că bazele nu sunt toate localizate. Au fost localizate o parte din ele pe hărțile satelitare. Deci folosind sateliții au reușit să localizeze aceste ținte.”

Conform estimărilor făcute de israelieni, parte activă în conflict, iranienii dețin un arsenal alarmant de rachete, care trebuie găsite în totalitate, nu doar parțial.