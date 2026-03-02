Fostul președinte al României Traian Băsescu a comentat conflictul izbucnit pe 28 februarie între Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, de cealaltă parte, în contextul atacurilor iraniene asupra unor baze militare din regiune.

După loviturile asupra bazelor de la Akrotiri, din Cipru, și Incirlik, din Turcia, Europa analizează riscul extinderii confruntărilor, însă fostul șef al statului consideră că Iranul nu va merge mai departe.

Băsescu a declarat pentru B1TV că nu crede că Iranul dispune de resursele necesare pentru a lovi dincolo de baza de la Incirlik și de cea de la Akrotiri. În opinia sa, limita operațiunilor iraniene ar fi sudul Turciei și Ciprul, iar în ceea ce privește restul Europei, nu ar trebui să existe temeri privind noi atacuri directe.

Fostul președinte a subliniat însă că baza de la Incirlik nu este una obișnuită, întrucât găzduiește atât mijloace militare turcești și americane, cât și un depozit de focoase nucleare americane. El a arătat că faptul că Iranul a lovit această bază nu este lipsit de semnificație, având în vedere prezența armamentului strategic.

„Nu cred că au resurse să lovească mai departe de baza de la Incirlik și baza de la Akrtotiri din Cipru. În ceea ce privește Europa, nu cred că vor fi lovituri ale Iranului. Cred că asta e limita la care vor ajunge, în sudul Turciei, deci Incirlicul și Akrtotiri în Cipru. Însă este important de subliniat că baza de la Incirlik nu e o bază oarecare. Aici sunt mijloace militare turcești și americane, dar și depozitul de focoase nucleare care este așezat în această bază militară. Este depozitat aici. Sunt focoase nucleare americane. Nu este lipsit de semnificație faptul că Iranul a lovit această bază”, a afirmat Traian Băsescu.

Băsescu a considerat la fel de gravă și decizia Iranului de a ataca rafinării, apreciind că această schimbare de ținte indică obiective mai ample decât simpla neutralizare a unor baze militare din care ar putea fi lansate lovituri împotriva sa. În acest context, el a făcut referire la rafinăria Saudi Aramco, situată în apropierea terminalului petrolier de la Ras Tanura, pe care l-a descris drept cel mai mare terminal petrolier din lume.

Potrivit explicațiilor sale, la Ras Tanura se livrează zilnic aproximativ 600.000 de tone de țiței, prin cele 11 dane existente, iar zona este dotată cu tehnologie de ultimă generație, actualizată constant. Băsescu a menționat că a încărcat nave în acest terminal și a subliniat că aproximativ șase milioane de barili, echivalentul a 600.000 de tone, pleacă zilnic din Arabia Saudită, ceea ce face ca regiunea să fie extrem de sensibilă din punct de vedere strategic și economic.

El a apreciat că actualul conflict s-a extins dincolo de limitele anticipate chiar și de Israel și a caracterizat abordarea Iranului drept o surpriză, care confirmă că această țară este mai puternică decât s-a crezut. În opinia sa, percepția potrivit căreia Iranul și-ar fi consumat o mare parte din resurse după războiul de 12 zile de anul trecut s-a dovedit greșită.

Băsescu a amintit că inclusiv fostul președinte american Donald Trump susținuse că instalațiile nucleare iraniene ar fi fost distruse cu ajutorul unei bombe de mare putere, însă realitatea actuală ar demonstra că acele informații au avut un caracter propagandistic și au dezinformat. În prezent, a adăugat el, Iranul este capabil să extindă conflictul la nivel regional.

Fostul șef al statului a mai afirmat că europenii trebuie să se implice într-o formă sau alta, subliniind că America rămâne aliatul tradițional al Europei, chiar dacă au existat tensiuni politice recente.

„La fel de grav mi se pare faptul că Iranul a trecut la lovirea rafinăriilor, ceea ce înseamnă că au obiective mai mari decât pur și simplu să neutralizeze bazele militare din care Iranul ar putea fi lovit. Ce vă pot spune este că rafinăria Aramco este în apropierea cel mai mare terminal de cei din lume. E terminalul de la Ras Tanura în care zilnic se livrează 600 de mii de tone de țiței. Sunt 11 dane acolo. Eu am încărcat la Ras Tanura, este cel mai mare terminal al lumii cu o tehnologie de ultimă generație care tot timpul este updatată, iar 6 milioane de barili înseamnă 600 de mii de tone pe zi se încarcă nave care pleacă din Arabia Saudită. Deci este o zonă extrem de sensibilă. Aș spune că acest conflict s-a extins dincolo de niște limite pe care le-au anticipat chiar și Israelul. A fost o surpriză abordarea pe care a avut-o Iranul și surpriza nu face decât să confirme că Iranul este mult mai puternic decât îl credem. Toți am crezut că după războiul de 12 zile de anul trecut, Iranul și-a consumat mare parte din resurse. Ba mai știam de la președintele Trump că cu superbomba a distrus și instalațiile nucleare. Iată că se dovedește că totul a fost o propagandă ieftină care a dezinformat și în momentul de față avem un Iran care este capabil să răspândească războiul în toată regiunea. Acum, este clar că și europenii trebuie să intre în joc într-un fel sau altul. Până la urmă, America este aliatul nostru tradițional. Chiar dacă ne-am supărat noi că ne-a jignit Trump”, a adăugat Traian Băsescu.

În ceea ce privește România, Traian Băsescu a susținut că baza de la Deveselu nu reprezintă o țintă pentru Iran și că nu există un pericol direct.

El a explicat că scutul de la Deveselu face parte dintr-un sistem mai amplu, care include un site de rachete în Polonia, rachete amplasate pe distrugătoare americane și un radar în Turcia, având rolul de a intercepta rachete balistice îndreptate spre Europa sau chiar rachete intercontinentale, distruse în stratosferă.

Pentru eventualele rachete lansate de Iran, apărarea României ar fi asigurată, potrivit fostului președinte, de cele trei baterii Patriot și de sistemele franceze deja amplasate în zona Midia, pe litoralul Mării Negre.

Astfel, a concluzionat Băsescu, protecția împotriva unor asemenea amenințări nu se bazează pe scutul de la Deveselu, ci pe sistemele antiaeriene Patriot și pe cele franceze instalate pe coasta românească.