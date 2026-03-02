Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, susține că intervenția militară a Statelor Unite în Iran nu urmărește construirea democrației, ci neutralizarea amenințărilor care pun în pericol securitatea SUA, în contextul conflictului care a dus la moartea a patru militari americani. El a făcut aceste declarații la Pentagon, în prima conferință de presă după lansarea Operațiunii „Epic Fury”. Hegseth a subliniat că această acțiune nu mai urmează „regulile stupide de luptă” sau ideea de a construi o națiune, ci are scop strict legat de protejarea intereselor naționale ale Americii.

Oficialul a acuzat Iranul că își dezvoltă rachete și drone puternice pentru a-și susține ambițiile nucleare și a amintit că atacurile americane din iunie 2025 au distrus instalații nucleare iraniene. El a spus că Statele Unite nu au început acest război, dar sub conducerea președintelui Trump îl vor încheia și că administrația americană a încercat mai întâi soluții diplomatice, însă guvernul iranian a refuzat să renunțe la ambițiile nucleare și a tergiversat negocierile recente. Hegseth a afirmat că fostul regim iranian a avut șansa unui acord pașnic, dar Teheranul a tras de timp în loc să negocieze.

Secretarul Apărării a lăudat campania comună americano-israeliană în care au fost eliminați lideri de rang înalt din Iran, numind operațiunea „cea mai precisă operațiune aeriană din istorie”. El a denunțat regimul de la Teheran, pe care l-a numit expansionist și islamist, și a amintit violențele prin procură din Irak, Afganistan și Liban, vorbind despre un conflict unilateral și sălbatic împotriva Statelor Unite care durează de peste patru decenii. Hegseth a explicat că războiul Iranului împotriva americanilor a devenit, în viziunea SUA, răzbunarea împotriva liderilor iranieni și a cultului lor al morții.

El a precizat că în prezent nu există trupe terestre americane în Iran, dar nu a exclus posibilitatea unor acțiuni viitoare. Hegseth a spus că Washingtonul va face tot ce este necesar pentru a proteja interesele americane, dar va acționa cu prudență. Totodată, el a pus sub semnul întrebării utilitatea prezentării publice a posibilelor opțiuni militare, explicând că nu ar fi logic ca Statele Unite să își informeze adversarul despre ce ar putea face pentru a-și atinge obiectivele.

„Gata cu regulile stupide de luptă, gata cu mlaștina vizând construirea unei națiuni, ăsta nu e un exercițiu de construire a democrației. Nu am început acest război, dar sub conducerea președintelui Trump îl vom încheia. Fostul regim a avut toate șansele să încheie un acord pașnic și rațional. Însă Teheranul nu negocia, ci trăgea de timp. Războiul lor împotriva americanilor a devenit răzbunarea noastră împotriva ayatollahului lor și cultului său al morții”, a zis Hegseth.

Ambasadorul Israelului la București, Lior Ben Dor, a explicat că operațiunea militară lansată de SUA și Israel împotriva Iranului nu urmărește neapărat schimbarea regimului de la Teheran, ci oprirea programului nuclear iranian și încetarea sprijinului pentru organizațiile teroriste. El a spus că este mulțumit să vadă hotărârea Statelor Unite de a continua această operațiune preventivă împotriva Iranului, considerând regimul de acolo o amenințare majoră nu doar pentru Israel, ci și pentru întreaga regiune a Orientului Mijlociu și chiar pentru Europa.

Referitor la posibilitatea schimbării regimului iranian, Ben Dor a afirmat că scopul principal al Israelului este eliminarea ameninței existențiale pe termen lung. El a spus că, dacă operațiunea militară va deschide calea pentru ca poporul iranian să aibă mai multă libertate și dacă alte țări arabe, musulmane și europene vor înțelege mai clar necesitatea unirii împotriva regimului iranian, atunci se va crea o nouă realitate în Orientul Mijlociu. Această realitate ar însemna că regimul iranian ar trebui să înceteze sprijinul pentru organizații teroriste precum Hamas, Hezbollah sau rebelii Houthi din Yemen și să oprească dezvoltarea armamentului nuclear și a capacităților balistice care ar putea fi folosite împotriva Israelului. Ben Dor a spus că momentul a fost considerat potrivit pentru inițierea operațiunii militare.

Diplomatul a amintit că, timp de 47 de ani de la revoluția din 1979, regimul iranian a declarat în mod constant „moarte Israelului și moarte Americii”, iar Israelul ia aceste declarații foarte în serios. El a caracterizat liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ca fiind responsabil pentru politica iraniană axată pe distrugerea Israelului și a spus că Israelul nu va accepta un astfel de scenariu. Ambasadorul a subliniat că regimul iranian reprezintă un pericol evident pentru întreaga comunitate internațională, menționând atacurile asupra a șapte țări arabe și recentele atacuri din Cipru, afirmând că acum toată lumea ar trebui să recunoască amenințarea pe care o reprezintă Iranul.