Operațiunea SUA în Iran vizează protejarea securității americane, nu construirea democrației
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, susține că intervenția militară a Statelor Unite în Iran nu urmărește construirea democrației, ci neutralizarea amenințărilor care pun în pericol securitatea SUA, în contextul conflictului care a dus la moartea a patru militari americani. El a făcut aceste declarații la Pentagon, în prima conferință de presă după lansarea Operațiunii „Epic Fury”. Hegseth a subliniat că această acțiune nu mai urmează „regulile stupide de luptă” sau ideea de a construi o națiune, ci are scop strict legat de protejarea intereselor naționale ale Americii.
Oficialul a acuzat Iranul că își dezvoltă rachete și drone puternice pentru a-și susține ambițiile nucleare și a amintit că atacurile americane din iunie 2025 au distrus instalații nucleare iraniene. El a spus că Statele Unite nu au început acest război, dar sub conducerea președintelui Trump îl vor încheia și că administrația americană a încercat mai întâi soluții diplomatice, însă guvernul iranian a refuzat să renunțe la ambițiile nucleare și a tergiversat negocierile recente. Hegseth a afirmat că fostul regim iranian a avut șansa unui acord pașnic, dar Teheranul a tras de timp în loc să negocieze.
Secretarul Apărării a lăudat campania comună americano-israeliană în care au fost eliminați lideri de rang înalt din Iran, numind operațiunea „cea mai precisă operațiune aeriană din istorie”. El a denunțat regimul de la Teheran, pe care l-a numit expansionist și islamist, și a amintit violențele prin procură din Irak, Afganistan și Liban, vorbind despre un conflict unilateral și sălbatic împotriva Statelor Unite care durează de peste patru decenii. Hegseth a explicat că războiul Iranului împotriva americanilor a devenit, în viziunea SUA, răzbunarea împotriva liderilor iranieni și a cultului lor al morții.
El a precizat că în prezent nu există trupe terestre americane în Iran, dar nu a exclus posibilitatea unor acțiuni viitoare. Hegseth a spus că Washingtonul va face tot ce este necesar pentru a proteja interesele americane, dar va acționa cu prudență. Totodată, el a pus sub semnul întrebării utilitatea prezentării publice a posibilelor opțiuni militare, explicând că nu ar fi logic ca Statele Unite să își informeze adversarul despre ce ar putea face pentru a-și atinge obiectivele.
„Gata cu regulile stupide de luptă, gata cu mlaștina vizând construirea unei națiuni, ăsta nu e un exercițiu de construire a democrației.
Nu am început acest război, dar sub conducerea președintelui Trump îl vom încheia.
Fostul regim a avut toate șansele să încheie un acord pașnic și rațional. Însă Teheranul nu negocia, ci trăgea de timp.
Războiul lor împotriva americanilor a devenit răzbunarea noastră împotriva ayatollahului lor și cultului său al morții”, a zis Hegseth.
Operațiunea militară împotriva Iranului urmărește oprirea programului nuclear și sprijinului pentru organizații teroriste
Ambasadorul Israelului la București, Lior Ben Dor, a explicat că operațiunea militară lansată de SUA și Israel împotriva Iranului nu urmărește neapărat schimbarea regimului de la Teheran, ci oprirea programului nuclear iranian și încetarea sprijinului pentru organizațiile teroriste. El a spus că este mulțumit să vadă hotărârea Statelor Unite de a continua această operațiune preventivă împotriva Iranului, considerând regimul de acolo o amenințare majoră nu doar pentru Israel, ci și pentru întreaga regiune a Orientului Mijlociu și chiar pentru Europa.
Referitor la posibilitatea schimbării regimului iranian, Ben Dor a afirmat că scopul principal al Israelului este eliminarea ameninței existențiale pe termen lung. El a spus că, dacă operațiunea militară va deschide calea pentru ca poporul iranian să aibă mai multă libertate și dacă alte țări arabe, musulmane și europene vor înțelege mai clar necesitatea unirii împotriva regimului iranian, atunci se va crea o nouă realitate în Orientul Mijlociu. Această realitate ar însemna că regimul iranian ar trebui să înceteze sprijinul pentru organizații teroriste precum Hamas, Hezbollah sau rebelii Houthi din Yemen și să oprească dezvoltarea armamentului nuclear și a capacităților balistice care ar putea fi folosite împotriva Israelului. Ben Dor a spus că momentul a fost considerat potrivit pentru inițierea operațiunii militare.
Diplomatul a amintit că, timp de 47 de ani de la revoluția din 1979, regimul iranian a declarat în mod constant „moarte Israelului și moarte Americii”, iar Israelul ia aceste declarații foarte în serios. El a caracterizat liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ca fiind responsabil pentru politica iraniană axată pe distrugerea Israelului și a spus că Israelul nu va accepta un astfel de scenariu. Ambasadorul a subliniat că regimul iranian reprezintă un pericol evident pentru întreaga comunitate internațională, menționând atacurile asupra a șapte țări arabe și recentele atacuri din Cipru, afirmând că acum toată lumea ar trebui să recunoască amenințarea pe care o reprezintă Iranul.
„Sunt mulțumit să văd că SUA sunt hotărâte să continue cu această operațiune militară preventivă împotriva regimului iranian, care a devenit evident că reprezintă un pericol, o amenințare foarte mare nu doar asupra Israelului, ci și pentru regiunea întreagă din Orientul Mijlociu și Europa.
Nu știu dacă scopul nostru este schimbarea regimului iranian. Scopul nostru principal e e eliminarea amenințării existențiale asupra noastră pe termen lung. Dacă rezultatul operațiunii militare din zilele astea împotriva regimului iranian este că vom deschide ușa pentru poporul iranian, care va putea să facă ceva ce deja a început să facă – dar din păcate au fost uciși 32.000 de cetățeni iranieni – și dacă alte țări arabe și musulmane și europene vor înțelege mai bine decât până acum că trebuie să ne unificăm împotriva regimului iranian, atunci vom crea împreună o realitate nouă în Orientul Mijlociu.
O realitate nouă unde regimul iranian va fi diferit. Nu știu dacă se va schimba, dar ce înseamnă diferit este că trebuie să nu mai sprijine organizații teroriste precum Hamas, Hezbollah, Houthi din Yemeni. Trebuie să oprească construirea de armament nuclear militar, construirea capacității balistice, folosite împotriva Israelului. Noi credem că momentul a fost cel mai pot potrivit pentru a începe o operațiunea militară.
Timp de 47 de ani, după revoluția din 1979, regimul iranian declară și strigă: moarte Israelului și moarte Americii. Atunci noi, credem, noi luăm în serios ceea ce ei spun în fiecare zi. Ali Khamenei, lider suprem al Iranului, a fost un terorist, un terorist din birou, dar un terorist. El e responsabil de politica iraniană care se mândrește că ei vor se distrugă Israel, ei vor să anihileze Israel. Noi nu vom colabora cu acest scenariu, dimpotrivă.
Cred că a devenit foarte evident că regimul iranian reprezintă un pericol, o amenințare pentru toți, pentru întreaga comunitate internațională. Au atacat șapte țări arabe, au atacat acum în Cipru. Dacă cineva nu a fost sigur înainte că regimul iranian este un pericol, acum tot toată lumea știe”, a zis Lior Ben Dor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.