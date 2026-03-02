Într-o discuție cu publicația Daily Mail, Donald Trump a indicat un posibil calendar al conflictului, sugerând că luptele ar putea continua în următoarele patru săptămâni.

„A fost întotdeauna un proces de patru săptămâni. Ne-am gândit că va dura aproximativ patru săptămâni. A fost întotdeauna un proces de aproximativ patru săptămâni, aşa că, oricât de puternică ar fi, este o ţară mare, va dura patru săptămâni sau mai puţin”, a explicat preşedintele.

El a afirmat că nu a fost surprins de rezultatele de până acum și că planul militar decurge conform așteptărilor.

„Ne-am descurcat destul de bine”, a spus el. „Cred că totul decurge conform planului”, a adăugat preşedintele. „Le-am eliminat întreaga conducere – mult, mult mai mult decât ne-am fi aşteptat, se pare că 48”, a subliniat el.

Într-un mesaj video transmis ulterior, liderul american a confirmat moartea liderului suprem iranian.

„Ayatollahul Khamenei este mort. Întregul comandament militar este eliminat”, a declarat Trump.

Totodată, el a precizat că ofensiva militară nu se oprește:

„Operațiunile de luptă continuă în forță maximă și vor continua până când toate obiectivele noastre vor fi atinse.”

Președintele a recunoscut că trei militari americani au fost uciși și că alți cinci au fost răniți în operațiunile începute sâmbătă dimineață, într-o acțiune comună SUA–Israel.

„Sunt oameni minunaţi. Şi, ştiţi, ne aşteptăm ca asta să se întâmple, din păcate. S-ar putea întâmpla în mod continuu, s-ar putea întâmpla din nou”, a avertizat el.

Ulterior, într-un interviu pentru NBC News, Trump a declarat: „Ne așteptăm la victime în astfel de situații.” El a completat: „Avem trei, dar ne așteptăm la victime, însă în final va fi un mare beneficiu pentru lume.”

Președintele a anunțat că administrația americană a contactat familiile militarilor decedați.

„Şi mă voi întâlni cu familiile lor la momentul potrivit”, a precizat şeful Casei Albe, adăugând că ar putea merge la baza aeriană Dover sau ar putea invita familiile la Casa Albă.

Potrivit declarațiilor sale, SUA ar fi eliminat 48 de lideri iranieni și ar fi distrus sau scufundat nouă nave ale Marinei iraniene.

„am distrus și scufundat 9 nave ale Marinei iraniene, unele dintre ele relativ mari și importante,” a scris Trump pe Truth Social, adăugând că restul flotei este vizat și „în curând vor pluti pe fundul mării.”

De asemenea, el a susținut că „am distrus în mare parte sediul naval al Iranului.”

În paralel, Teheranul a afirmat că a atacat un portavion american, însă armata SUA a transmis că atacul nu și-a atins ținta.

Deși tonul a fost unul dur, președintele american s-a declarat deschis unor eventuale discuții.

„Nu ştiu”, a răspuns el, întrebat când ar putea avea loc negocierile. „Ei vor să discute, dar eu le-am spus că ar fi trebuit să discute săptămâna trecută, nu săptămâna aceasta.”

Întrebat dacă ar suspenda atacurile în timpul negocierilor, Trump a spus: „Nu știu”, precizând că ar lua în calcul o astfel de variantă „dacă ne-ar putea satisface,” dar că „nu au reușit.”

El a explicat că ofensiva a fost declanșată deoarece Iranul „Nu au fost dispuși să oprească cercetările nucleare” și „Nu au fost dispuși să declare că nu vor avea o armă nucleară.”

Trump a transmis un mesaj direct către structurile de securitate iraniene:

„Depuneți armele și primiți imunitate deplină sau veți înfrunta moartea sigură. Va fi moarte sigură.”

În același timp, s-a adresat populației iraniene:

„Faceți acest moment al vostru. Fiți curajoși și luați-vă țara înapoi. America este cu voi.”

Într-un alt mesaj, a adăugat: „Va fi al vostru de luat. Aceasta va fi probabil singura voastră șansă pentru generații,” sugerând posibilitatea unor schimbări politice majore în Iran.

Președintele american a declarat că a discutat cu lideri din Bahrain, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Iordania, precum și cu „alţi câţiva”.

El a precizat că se află în discuții cu generalii pentru actualizări operative și că intenționează să se adreseze din nou națiunii.