Într-unul dintre mesajele sale, Aleksandr Dughin a scris că pentru Rusia ar fi sunat clopotul final și a anticipat un posibil scenariu similar celui iranian pentru Kremlin. El a susținut că strategia de a crea impresia că totul este în regulă în Rusia și că viața continuă în pace ar fi ajuns la limită.

Filosoful a afirmat că următoarea țintă ar putea fi Rusia și că, la nivel global, totul depinde de capacitatea Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran de a rezista. Potrivit acestuia, dacă Iranul rezistă, situația s-ar putea întoarce într-un mod nefavorabil pentru adversari, însă dacă regimul iranian se prăbușește, Rusia ar putea urma.

„Clopotul final a sunat pentru Rusia”, a scris Dugin, anticipând un scenariu similar celui iranian pentru Kremlin. „Cred că strategia de a crea impresia că totul este bine în Rusia și că viața continuă în pace s-a epuizat. Următorii suntem noi … La nivel global, totul depinde de cât de mult poate rezista IRGC. Dacă Iranul rezistă, totul s-ar putea întoarce prost. Dacă se prăbușește, urmăm noi”, a adăugat filosoful, cunoscut ca Z-philosopher.

Aleksandr Dughin și-a exprimat admirația pentru rapiditatea și fermitatea deciziilor președintelui american Donald Trump, însă a calificat eliminarea regimului iranian drept un act de rău pur.

În același timp, el a cerut Kremlinului măsuri urgente de militarizare, rotații masive de personal și mobilizare generală, susținând că autoritățile ruse nu doresc să adopte astfel de decizii.

Dughin a propus inclusiv redenumirea agresiunii împotriva Ucrainei drept „Sabia lui Katechon”, considerând că o astfel de schimbare simbolică ar putea influența cursul războiului și ar permite obținerea unor victorii reale.

Într-un alt mesaj, el a formulat o întrebare retorică privind posibilitatea ca Occidentul să repete un scenariu similar în Rusia și să îl elimine pe Vladimir Putin. Dughin a întrebat dacă Rusia este pregătită pentru un asemenea scenariu și dacă există un protocol clar și o structură solidă care să mențină stabilitatea statului în cazul unui astfel de eveniment.