Președintele american Donald Trump a făcut apel la Moscova și Kiev să ajungă la un compromis care să pună capăt conflictului, cel mai mare război din Europa după 1945. Ultima rundă de negocieri s-a desfășurat la Geneva între 24 și 28 februarie 2026. Atât autoritățile de la Kiev, cât și cele de la Moscova au descris discuțiile ca fiind dificile, fără un progres clar, însă Washingtonul a raportat „progrese semnificative”.

„La ultimele discuții, partea rusă a declarat că va accepta garanțiile de securitate oferite Ucrainei de Statele Unite”, a spus oficialul ucrainean.

Ucraina solicită un angajament ferm din partea Statelor Unite și a aliaților europeni: în cazul unui nou atac al Rusiei după semnarea unui acord de pace, partenerii occidentali să intervină automat. Fără astfel de garanții, Kievul consideră că orice înțelegere ar fi extrem de vulnerabilă. Președintele Volodimir Zelenski a subliniat recent că Ucraina se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a accepta concesii.

Conform declarațiilor lui Kyrylo Budanov, Moscova nu a acceptat organizarea unei întâlniri directe între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin. Ideea unui summit fusese sugerată anterior de trimisul special american Steve Witkoff, însă Rusia nu și-a dat până acum acordul.

Pe 22 februarie 2026, la Kiev, pompierii au intervenit după un nou atac cu drone și rachete rusești asupra unor clădiri rezidențiale, potrivit imaginilor Reuters, arătând că, deși discuțiile de la Geneva se concentrează pe garanții de securitate și pace, conflictul continuă pe teren. Kremlinul nu a confirmat încă acceptarea oficială a planului american, iar următoarele zile vor arăta dacă declarațiile de la Geneva vor deveni un acord formal sau vor rămâne simple poziții de negociere.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a comunicat secretarului general al NATO, Mark Rutte, detalii despre întâlnirea echipei ucrainene cu reprezentanții americani și despre pregătirile pentru un format trilateral destinat discuțiilor de pace, potrivit Ukrinform.

„Am vorbit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. L-am informat despre întâlnirea echipei noastre cu partea americană şi despre pregătirea unui format trilateral”, a anunţat Zelenski într-un mesaj pe Telegram.

Preşedintele Ucraineii a menţionat că, în mare măsură, de SUA depinde dacă Rusia va fi pregătită să pună capăt războiului.

„Este important că ne dorim sincer să încheiem acest război şi facem tot ce ţine de noi pentru a realiza acest lucru, iar în mare măsură depinde de SUA dacă Rusia va fi pregătită să pună capăt războiului”, a declarat Zelenski. ”Este nevoie de pace şi securitate reale. Mulţumesc, Mark, pentru sprijin. Vom continua să ne coordonăm”, a mai afirmat liderul de la Kiev.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri, într-o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că își dorește să încheie războiul cât mai rapid, potrivit Ukrinform.