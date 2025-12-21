Kyrylo Budanov, locotenent-general și șef al serviciilor de informații militare ucrainene, a lansat un avertisment grav privind planurile Rusiei pentru următorii ani. Potrivit oficialului, Vladimir Putin ar putea viza ocuparea Estoniei, Letoniei și Lituaniei în 2027, iar Polonia ar fi supusă unor lovituri militare fără o invazie directă.

Budanov susține că informațiile provin din surse interne rusești și reflectă o revizuire a strategiilor militare inițiale, care prevedeau operațiuni abia în 2030. Oficialul a explicat că aceste planuri ar putea declanșa Articolul 5 al NATO, conform căruia un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor, ceea ce ar transforma orice acțiune militară rusă într-un conflict la scară largă.

În opinia lui Budanov, Putin percepe Rusia ca pe un „imperiu” cu nevoie de extindere și crede că viziunea sa asupra lumii este influențată de traume istorice, inclusiv colapsul URSS. „Pentru ca un imperiu să se dezvolte, trebuie să-și extindă influența și teritoriul”, a subliniat șeful serviciilor ucrainene.

Pe plan global, Budanov consideră că acțiunile lui Putin sunt limitate de prezența Statelor Unite în Pacific și de China, lăsând Europa drept principalul obiectiv. Oficialul a precizat că liderul rus percepe continentul drept „slab, bolnav și indecis”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a atras atenția că orice acord de pace trebuie să fie implementat efectiv și să ofere garanții reale, nu doar să existe ca un document semnat. În cadrul unei conferințe de presă comune cu prim-ministrul portughez Luís Montenegro, aflat în vizită la Kiev, Zelenski a explicat că, deocamdată, nu există un astfel de acord și nu este clar dacă va fi realizat vreodată.

„Pacea este mai bună decât războiul, dar nu cu orice preț, pentru că am plătit deja un preț uriaș. Ceea ce contează pentru noi este o pace dreaptă și durabilă, astfel încât să nu poată fi încălcată de o nouă dorință a liderului rus Vladimir Putin sau a unui alt Putin. Este foarte important să existe garanții de securitate puternice, astfel încât o nouă agresiune împotriva noastră să devină de neconceput și fizic imposibilă. Acesta nu trebuie să fie doar un acord, bun sau rău. Bun pentru cine, rău pentru cine? Nu vreau să-l etichetez în vreun fel. S-ar putea nici să nu se întâmple. Nu există astăzi, nu avem un acord astăzi. Va exista unul când nu va fi doar pe hârtie, formulat în scris, ci în momentul în care războiul se oprește”, a subliniat el.

Zelenski a amintit și de Memorandumul de la Budapesta, care, deși semnat, nu a oferit protecția necesară Ucrainei în fața agresiunii ruse.

„Acel acord nu ne-a protejat. Astfel că nu îl consider puternic sau că a funcționat. Pentru mine, un acord nu se reduce la o semnătură. „Un acord, ar trebui să includă un număr de aranjamente și documente, inclusiv garanții de securitate americane și europene, care ar trebui votate și aprobate de Congresul SUA. De asemenea, ar fi necesar să fie stipulat în detaliu ce s-ar întâmpla dacă agresiunea Moscovei s-ar abate din nou asupra noastră și cum i-ar proteja SUA și europenii pe ucraineni în acest caz, precum și ce ar face partenerii. Cred că acordul trebuie să fie corect și eficient pentru Ucraina.”

În paralel, președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că un acord de pace ar putea funcționa și că există interes din partea multor actori internaționali pentru implementarea sa. În Ucraina însă, liderii politici, precum David Arahamia, au avertizat că un acord „bun” cu Rusia nu există în prezent, iar opțiunile sunt limitate între un acord deficitar sau continuarea conflictului.

Zelenski insistă că procesul de pace trebuie abordat cu seriozitate și responsabilitate, pentru a proteja populația și suveranitatea țării, nu doar pentru a obține un document simbolic.