Kirill Dmitriev, reprezentantul Moscovei la negocierile de la Miami privind Ucraina, a declarat că discuțiile cu trimisul prezidențial american Steve Witkoff și cu Jared Kushner s-au desfășurat pozitiv.

Conform Corriere della Sera, care citează surse rusești, Dmitriev a precizat că dialogul a fost foarte constructiv și că întâlnirile dedicate situației din Ucraina vor continua și duminică.

„Discuțiile se desfășoară în mod constructiv”, a declarat Dmitriev jurnaliștilor ruși.

Totodată, Kremlinul a anunțat că președintele rus Vladimir Putin este „dispus să poarte dialog” cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Informația a fost transmisă agenției RIA Novosti de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„El (Macron) a spus că este pregătit să discute cu Putin. Probabil că este foarte important să ne amintim ce a spus președintele în cadrul emisiunii Direct Line (conferința de presă anuală organizată vinerea trecută). El și-a exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a purta un dialog cu Macron”, a explicat Peskov.

RIA Novosti a raportat, citând surse din domeniul securității, că forțele rusești au reținut un grup de soldați ucraineni în regiunea Sumî.

„Inamicul a suferit pierderi semnificative în zona Vysoke, 13 militari din Brigada 119 de Apărare Teritorială Separată a Forțelor Armate Ucrainene fiind capturați, inclusiv un comandant de companie”, a declarat sursa agenției.

Autoritățile de la Kiev analizează posibilitatea înlocuirii șefului Comandamentului Aerian Sudic, Dmitro Karpenko, ca urmare a repetatelor atacuri rusești asupra regiunii Odesa. Informația a fost confirmată de președintele Volodimir Zelenski, care a precizat că Ucraina va întări apărarea aeriană și structura de comandă în zonă.

„Întărim apărarea aeriană şi, să fim sinceri, vom întări şi comandamentul. Astăzi am ridicat această problemă privind înlocuirea comandantului… Cred că vor găsi un alt candidat. Pentru că trebuie să reacţionăm în timp util, rapid”, a spus el.

Potrivit Serviciului de Urgență al Statului, unele dintre victime se aflau într-un autobuz lovit în „epicentrul” atacului. Cu o zi înainte, pe 18 decembrie, o dronă rusească a vizat o mașină civilă care traversa un pod în regiunea Odesa, provocând moartea unei femei și rănirea celor trei copii ai săi, conform declarațiilor guvernatorului Oleh Kiper.

Regiunea Odesa este frecvent ținta atacurilor rusești, în special asupra infrastructurii portuare. Loviturile recente au provocat pene de curent prelungite și au lăsat mulți localnici fără apă curentă. Zelenski a subliniat importanța protejării populației și a regiunilor afectate.