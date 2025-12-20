Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că Ministerul Afacerilor Externe lucrează la dezvoltarea unui mecanism care să permită cetățenilor ucraineni din diaspora să participe la viitoarele alegeri din țară.

Președintele a subliniat că este vorba despre alegeri ipotetice, care ar putea fi organizate în contextul unui acord de pace sau al unei încetări a focului discutate cu Statele Unite.

Conform legislației ucrainene, alegerile nu pot fi desfășurate în timpul războiului, însă acestea ar deveni posibile dacă legea marțială va fi ridicată sau dacă normele legale vor fi modificate.

„În situația actuală, procesul va fi complicat din cauza numărului de ucraineni (care locuiesc în străinătate), dar aceasta este tocmai sarcina Ministerului Afacerilor Externe și au început deja să lucreze la aceasta”, a declarat Volodimir Zelenski. „Au contacte cu partenerii noștri din străinătate și, pentru aceasta, este necesar să coordonăm posibila infrastructură din străinătate, astfel încât votul să fie confortabil”, a adăugat președintele.

Pe 9 decembrie, președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu pentru Politico că „este timpul” ca Ucraina să organizeze alegeri. Ca răspuns, Volodimir Zelenski a subliniat că desfășurarea scrutinului depinde de securitatea votului, garantată de aliați, și de posibilitatea ca soldații ucraineni să participe.

Estimările Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați arată că peste 5,8 milioane de ucraineni au părăsit țara după invazia Rusiei.

Pe 18 decembrie, Zelenski a discutat ideea introducerii votului online pentru cetățenii ucraineni din străinătate.

„De la începutul pandemiei de COVID, am susținut și am ridicat întotdeauna problema modificărilor legislative pentru a permite oamenilor să voteze online”, a spus Zelenski. „Până acum, nu am ajuns la un consens cu membrii parlamentului.”

Zelenski a declarat în septembrie că ar putea să nu candideze pentru realegere după încheierea războiului.