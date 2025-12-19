Vladimir Putin a vorbit, într-o conferință de presă, despre cât de eficientă este armata sa în Donbas și despre cum crede că europenii vor eșua în sprijinirea Ucrainei.

Putin a discutat mai multe teme importante, dar subiectul principal a fost războiul din Ucraina, pe care el îl numește „Operațiune Militară Specială” sau „criză”. El a lăudat efortul soldaților și a adus în sală un bărbat acuzat de crime de război, pe care l-a numit „erou al Rusiei”. Soldatul a vorbit cu mâinile tremurânde și cu vocea sugrumată despre faptele lui, ajutat în poveste chiar de Putin. Însă, vizibil stânjenit, nu a reușit să răspundă pe placul jurnaliștilor.

Când a fost întrebat cum au fost primiți soldații ruși de civili, militarul nu a putut da un răspuns clar și a spus că ucrainenii „îi împușcau precum naziștii pe civilii care nu voiau să plece cu ei”. Așa, el a sugerat că oamenii preferă să-și părăsească casele decât să trăiască sub ocupație rusă. A zis că oamenii s-au bucurat de sosirea trupelor ruse și ascultau radio din Rusia.

Putin a abordat și controversele legate de cucerirea orașului Kupiansk. El a comentat vizita președintelui Zelenski acolo, spunând că acesta s-a aflat departe de orașul propriu-zis și că, potrivit lui, armata rusă va termina „curățarea” zonei. Referitor la încercările de recucerire, Putin a spus că „dușmanul nu are șanse și nu mai are rezerve strategice”, adăugând că acest lucru ar trebui să-l convingă pe Zelenski să oprească ostilitățile și să rezolve situația pe cale diplomatică.

„Când ne-au văzut pe noi oamenii s-au bucurat foarte mult, ei ascultau radio din Rusia. Zelenski este un artist talentat. Se zice că arată altfel acum locul în care s-a pozat. Dacă tot a ajuns acolo, de ce n-a intrat în oraș? A fost departe de orașul propriu zis. Va veni timpul când băieții vor termnina ”curățarea” zonei. În ceea ce privește aceste ”scene” privind tentativele de recucirere, dușmanul nu are șanse. Dușmanul nu mai are rezerve strategice. Acest lucru ar trebui să îndemne regimul de la Kiev să înceteze ostilităție și să rezolve ”criza” pe cale diplomatică”, a zis Putin.

Emmanuel Macron consideră că a venit momentul ca el și liderii europeni să discute direct cu Putin, în contextul eforturilor Statelor Unite de a opri războiul din Ucraina. Macron a spus că ar fi util să se reia discuțiile cu Putin și a menționat că deja există oameni care îl contactează, referindu-se la președintele american Donald Trump, care a reluat contactul cu liderul de la Kremlin după revenirea sa la Casa Albă.

El a explicat că Europa și Ucraina au interesul să găsească o modalitate de a relua discuțiile într-un mod organizat. Altfel, negocierile riscă să fie purtate doar de intermediari, ceea ce nu ar fi optim. Macron a spus că emisarul lui Trump poartă negocieri separate cu Moscova, pe de o parte, și cu Kievul și europenii, pe de altă parte, sperând să ajungă la un acord. El a spus că, dacă se va obține o pace durabilă, cu garanțiile necesare, europenii se vor așeza atunci la masă pentru discuții.

Președintele francez a adăugat că în săptămânile următoare va fi nevoie să se găsească mijloace pentru ca europenii să se angajeze într-un dialog complet cu Rusia, într-un mod organizat și transparent.

„Cred că va redeveni util să vorbim cu Vladimir Putin. Constat că există oameni care stau de vorbă cu Vladimir Putin. Aşadar, cred că noi, europenii şi ucrainenii, avem interesul să găsim cadrul pentru a reangaja această discuţie în forma cuvenită. Altfel, discutăm între noi cu negociatori care vor discuta singuri cu ruşii, ceea ce nu este optim. Un ciclu (de negocieri) este în desfăşurare. Fie poate fi obţinută o pace robustă, durabilă, cu garanţiile cerute, ceea ce ar fi formidabil, şi oricum ne vom aşeza la acel moment la masă. Fie va trebui să găsim în săptămânile următoare căi şi mijloace pentru ca europenii, într-un mod bine organizat, să se reangajeze înttr-un dialog complet cu Rusia în deplină transparenţă”, a zis Macron.