Vladimir Putin a declarat că obiectivele așa-numitei „operațiuni militare speciale” din Ucraina vor fi atinse în mod cert. Liderul de la Kremlin a spus că Rusia ar prefera soluționarea conflictului prin diplomație, însă, în lipsa unor negocieri substanțiale, va continua prin mijloace militare.

El a precizat că Rusia va aborda „cauzele profunde ale conflictului” și va continua eliberarea a ceea ce numește „teritorii istorice”. În același timp, Putin a anunțat că Moscova va extinde în mod consecvent așa-numita zonă-tampon de securitate pe teritoriul Ucrainei.

„În primul rând, obiectivele operaţiunii militare speciale vor fi, fără îndoială, atinse. Am prefera să facem acest lucru şi să abordăm cauzele profunde ale conflictului prin diplomaţie”, a declarat Putin. „Dacă partea adversă şi susţinătorii săi străini refuză să se angajeze în discuţii substanţiale, Rusia va realiza eliberarea teritoriilor sale istorice prin mijloace militare. Sarcina de a crea şi a extinde o zonă-tampon de securitate va fi, de asemenea, abordată în mod consecvent”, a afirmat el la o reuniune extinse a Consiliului Ministerului Apărării.

🚨⚡️ BREAKING And UNUSUAL: From the Russian Defense Ministry moments ago, President Vladimir Putin delivers a blunt warning: “If Ukraine and its European patrons refuse serious dialogue, Russia will liberate its HISTORICAL lands by military force.” pic.twitter.com/m5zS73VTuX — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) December 17, 2025

Președintele rus a afirmat că, în acest an, trupele ruse au preluat controlul asupra a peste 300 de localități. El a lăudat nivelul de pregătire și capacitatea de luptă a armatei ruse, în ciuda sprijinului militar oferit Ucrainei de statele membre NATO.

Putin a susținut că armata rusă păstrează inițiativa strategică pe întreaga linie a frontului și că unitățile ucrainene de elită sunt înfrânte, inclusiv cele instruite în centre occidentale. Evaluările unor experți independenți indică însă câștiguri teritoriale mult mai limitate.

„Anul care se încheie a reprezentat o etapă importantă în îndeplinirea misiunilor operaţiunii militare speciale. Armata rusă menţine iniţiativa strategică pe toată linia frontului”, a subliniat preşedintele Putin.

Liderul de la Kremlin a precizat că Rusia va continua extinderea zonei de securitate în regiunile Harkov, Dnipropetrovsk și Sumî. În prezent, Moscova controlează Crimeea, cea mai mare parte din Donbas, precum și porțiuni semnificative din regiunile Herson și Zaporojie.

De asemenea, forțele ruse dețin teritorii în regiunile Harkov, Sumî, Dnipropetrovsk și Mîkolaiv, iar declarațiile lui Putin sugerează intenția de a obține câștiguri suplimentare pe aceste fronturi.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reiterat că Rusia se opune prezenței oricăror trupe străine pe teritoriul Ucrainei, inclusiv în cadrul unui posibil acord de pace. Poziția Moscovei este cunoscută, însă subiectul ar putea fi discutat în cadrul negocierilor.

Totodată, Kremlinul a precizat că emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, nu va vizita Moscova în această săptămână, dar Rusia așteaptă informații despre discuțiile purtate de oficialii americani cu liderii ucraineni și europeni.

În intervenția sa, Vladimir Putin a susținut că populația din Europa este îndoctrinată cu temeri neîntemeiate privind un posibil război cu Rusia. El a calificat aceste temeri drept o „isterie” alimentată intenționat de liderii europeni.

Putin a afirmat că Rusia nu dorește un conflict cu Europa, dar este pregătită pentru un astfel de scenariu dacă aceasta ar fi „alegerea Europei”. În același context, a criticat ceea ce a numit degradarea valorilor occidentale.

Președintele rus a declarat că noua rachetă balistică hipersonică Oreșnik va intra în serviciul forțelor armate înainte de sfârșitul anului. El a subliniat importanța modernizării armatei și menținerii echilibrului nuclear.

Racheta Oreșnik, cu rază medie de acțiune și capabilă să transporte focoase nucleare, a fost utilizată pentru prima dată la finalul anului 2024. Potrivit unor surse, Belarus ar urma să desfășoare, de asemenea, acest tip de armament.

Cu același prilej, Vladimir Putin a mulțumit liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru sprijinul acordat Rusiei. El a confirmat participarea militarilor nord-coreeni la luptele din regiunea Kursk și la operațiunile de deminare a teritoriilor recucerite.

„Vreau să subliniez contribuţia camarazilor noştri de arme nord-coreeni. La decizia tovarăşului Kim Jong Un, ei au fost trimişi să participe la eliberarea regiunii Kursk şi au luptat cu curaj împotriva inamicului, cot la cot cu soldaţii ruşi”, a declarat şeful statului rus.

Potrivit informațiilor disponibile, Coreea de Nord a trimis mii de militari și personal specializat în Rusia, în baza Acordului de Parteneriat Strategic semnat în 2024, care prevede asistență reciprocă în caz de agresiune.