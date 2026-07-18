Un apropiat al lui Vladimir Putin vrea să demonstreze că petrolul e infinit. Ipoteza controversată este veche de peste un secol

Vladimir Litvinenko, rectorul Universității Miniere din Sankt Petersburg și coordonatorul tezei de doctorat a lui Vladimir Putin, intenționează să testeze în Arctica o ipoteză controversată privind originea petrolului. Proiectul urmărește să verifice dacă o parte dintre hidrocarburi se formează prin procese anorganice, iar nu din materie organică, așa cum susține consensul științific actual.

Vladimir Litvinenko pregătește un foraj de mare adâncime în provincia petrolieră și de gaze Timan-Peciora, în apropiere de orașul Usinsk, la aproximativ 30 de kilometri de Cercul Polar, potrivit publicației Der Spiegel.

Forajul ar urma să ajungă la o adâncime de 8-9 kilometri și are scopul de a identifica eventuale hidrocarburi care nu prezintă semne ale unei origini organice.

Dacă o astfel de descoperire ar fi confirmată, ea ar putea susține ipoteza conform căreia o parte din petrol s-ar forma în interiorul Pământului prin procese geologice și ar putea alimenta în timp zăcăminte considerate epuizate.

Cei mai mulți specialiști în geologia petrolului consideră că marile zăcăminte de petrol și gaze naturale s-au format în urmă cu milioane de ani prin transformarea materiei organice.

Kathrin Brede, coordonatoarea grupului de cercetare în geologia petrolului de la Universitatea Tehnică Clausthal, afirmă că în comunitatea științifică occidentală există un consens potrivit căruia zăcămintele exploatabile din punct de vedere comercial au origine organică.

Potrivit acesteia, teoria pe care încearcă să o verifice Litvinenko a fost susținută timp de decenii în special în Rusia.

Ideea originii anorganice a petrolului nu este una nouă. În 1876, chimistul Dmitri Mendeleev a pus sub semnul întrebării explicația tradițională privind formarea petrolului după o vizită la câmpurile petroliere din Pennsylvania.

El a propus că hidrocarburile s-ar putea forma în adâncul Pământului prin reacții între fier, carbon și compuși ai apei, după care ar migra spre suprafață prin fisurile scoarței terestre.

În secolul al XX-lea, această ipoteză a fost preluată și dezvoltată de mai mulți oameni de știință sovietici, însă ea nu a devenit teoria acceptată de comunitatea geologică internațională.

Proiectul lui Litvinenko este privit cu scepticism de numeroși specialiști. Kai-Uwe Hinrichs, cercetător la Universitatea din Bremen, afirmă că nu există dovezi convingătoare privind existența unor mari zăcăminte comerciale de origine anorganică.

La rândul său, Serghei Vakulenko, cercetător la Carnegie Russia Eurasia Center, consideră că validarea acestei ipoteze este extrem de puțin probabilă și susține că teoria face parte dintre conceptele neconvenționale promovate de-a lungul timpului în cercetarea sovietică.

În replică, Litvinenko susține că originea petrolului rămâne un subiect deschis dezbaterii și afirmă că ipoteza abiogenă a fost marginalizată fără suficiente dovezi care să o infirme definitiv.

Vladimir Litvinenko a coordonat, în 1996, teza de doctorat a lui Vladimir Putin, cei doi cunoscându-se încă de la începutul anilor ’90.

De-a lungul timpului, lucrarea de doctorat a liderului de la Kremlin a fost subiectul unor acuzații de plagiat, mai mulți cercetători susținând că 16 pagini ar fi fost copiate din lucrările unor oameni de știință americani.

Potrivit revistei Forbes, averea lui Vladimir Litvinenko este estimată la aproximativ 3,6 miliarde de dolari, familia acestuia deținând o participație importantă în compania producătoare de îngrășăminte PhosAgro.