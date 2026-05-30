Vladimir Putin ar vrea să trăiască veșnic. A investit peste 25 miliarde de dolari în tehnologii SF, dar și transplanturi de organe de la porci la oameni

Vladimir Putin susține de mai mulți ani un amplu program de cercetare dedicat prelungirii vieții și combaterii îmbătrânirii. Autoritățile ruse au alocat cel puțin 26 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea unor tehnologii medicale avansate, inclusiv terapii genetice, bioprintare și xenotransplant. Proiectele sunt promovate direct de Kremlin și implică instituții de cercetare finanțate de stat. În același timp, numeroși specialiști contestă rezultatele anunțate și cer dovezi științifice solide.

Vladimir Putin a transformat cercetarea privind longevitatea într-una dintre direcțiile strategice ale programelor științifice finanțate de stat în Rusia. Potrivit informațiilor publicate de Wall Street Journal, liderul de la Kremlin a susținut investiții de cel puțin 26 de miliarde de dolari în proiecte care urmăresc încetinirea îmbătrânirii celulare și extinderea duratei de viață.

Una dintre inițiativele centrale poartă numele de „Noi tehnologii de conservare a sănătății” și are ca obiectiv dezvoltarea unor medicamente bazate pe terapii genetice. Autoritățile ruse susțin că aceste tratamente ar putea reduce efectele îmbătrânirii și ar putea contribui la menținerea sănătății pe termen lung.

„Respectiv, medicamentul respectiv reprezintă una dintre cele mai promițătoare căi în lupta împotriva îmbătrânirii”, a declarat Denis Sekirinsky, ministru adjunct al Științei din Rusia.

Potrivit publicației americane, interesul lui Putin pentru longevitate nu este unul recent. Acesta ar fi început încă din adolescență și s-a transformat, în timp, într-un obiectiv constant promovat la nivelul statului rus.

Pe lângă terapiile genetice, cercetătorii implicați în programele susținute de Kremlin lucrează la proiecte considerate revoluționare în medicina modernă.

Printre acestea se află xenotransplantul, o procedură care urmărește cultivarea de organe umane în organisme animale, în special în porci, pentru a fi ulterior transplantate pacienților. O altă direcție de cercetare este bioprintarea, tehnologie care utilizează imprimante 3D pentru realizarea de țesuturi vii.

Oamenii de știință ruși susțin că au reușit deja să imprime o glandă tiroidă de șoarece și cartilaj uman. Aceștia estimează că, până la sfârșitul deceniului, vor putea produce organe umane complete destinate transplantului.

Programul a fost prezentat public de Vladimir Putin în aprilie 2024. Liderul rus a afirmat atunci că noile metode medicale ar putea contribui la salvarea a aproximativ 175.000 de vieți până în anul 2030. Poziția oficială a Kremlinului a fost transmisă și către sursa citată.

„În Federația Rusă, se lucrează la o gamă largă de programe științifice în acest domeniu. Aceste proiecte sunt susținute de stat, iar multe instituții științifice și de cercetare participă la ele”, au transmis reprezentanții Kremlinului.

O figură importantă în cadrul programelor de longevitate este Maria Vorontsova, fiica lui Vladimir Putin. Endocrinolog de profesie, aceasta coordonează mai multe proiecte genetice finanțate de statul rus.

Un alt nume influent este cel al fizicianului Mihail Kovalchuk, unul dintre promotorii publici ai ideii că medicina viitorului va permite înlocuirea repetată a organelor umane și extinderea semnificativă a duratei de viață.

În susținerea acestei perspective, Kovalchuk a vorbit despre posibilitatea dezvoltării unor tehnologii care să permită repararea continuă a organismului uman.

„Este dificil să discutăm despre nemurire, dar capacitatea omului de a repara va crește, fără îndoială”, a declarat Kovalchuk pentru presa rusă.

Acesta a susținut că omenirea se apropie de momentul în care organele vor putea fi reparate sau înlocuite ori de câte ori va fi necesar.

Deși autoritățile ruse prezintă proiectele drept un pas major în medicina viitorului, numeroși cercetători și specialiști privesc cu scepticism anunțurile făcute de instituțiile implicate.

Criticii atrag atenția că există puține studii publicate în reviste științifice evaluate de experți independenți și că multe dintre rezultatele prezentate nu au fost validate la nivel internațional.

Printre vocile critice se află și Alexander Ostrovskiy, unul dintre pionierii bioprintării din Rusia, care a părăsit țara după invazia Ucrainei din 2022.

„Dacă nu există publicații, atunci nu există rezultate reale, iar declarațiile lor ar trebui probabil considerate aspirații, ca să nu spunem vise”, a declarat Ostrovskiy.

Acesta a susținut că dezvoltarea științifică nu poate avea loc în izolare și a sugerat că unii cercetători ar putea adapta concluziile pentru a obține sprijin financiar.

„Este imposibil să faci știință în mod izolat. Probabil îi spun lui Putin ce vrea să audă pentru a obține finanțare”, a spus el.

Interesul lui Vladimir Putin pentru sănătate și condiție fizică este cunoscut de mulți ani și a fost alimentat inclusiv de imaginea publică promovată de Kremlin.

Fotografiile în care liderul rus apare călărind, pescuind, conducând motociclete sau participând la diverse activități sportive au devenit cunoscute la nivel mondial și au contribuit la construirea imaginii unui președinte preocupat de rezistența fizică și longevitate.

Potrivit relatărilor din presa internațională, Putin a discutat în repetate rânduri despre prelungirea vieții în conversații cu lideri străini. În 2025, acesta ar fi vorbit cu președintele chinez Xi Jinping despre posibilitatea înlocuirii organelor umane pentru extinderea nelimitată a vieții. De asemenea, în 2018, presa a relatat că i-a prezentat cancelarului austriac Sebastian Kurz beneficiile crioterapiei și ale expunerii la temperaturi extreme.

Sursa citată notează că interesul lui Putin pentru astfel de teme ar putea avea rădăcini încă din adolescență. Liderul rus a declarat în trecut că filmul sovietic „Sezonul morților”, lansat în 1968, l-a impresionat profund și a influențat inclusiv decizia sa de a intra în KGB în anul 1975.

În ultimii ani, preocuparea constantă pentru sănătate și longevitate a alimentat însă și numeroase speculații privind starea sa fizică. Diverse imagini și apariții publice au generat teorii privind eventuale probleme medicale, teorii pe care Kremlinul le-a respins constant.