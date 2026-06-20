Semne de întrebare la Moscova: șefa băncii centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina, a dispărut

Guvernatoarea Băncii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina, a lipsit recent de la mai multe evenimente publice majore din Rusia, inclusiv de la forumul economic de la Sankt Petersburg și de la o ședință de cabinet la care au participat Vladimir Putin și oficiali de rang înalt din domeniul economic. Absența prelungită a alimentat speculațiile privind o posibilă schimbare la conducerea instituției financiare centrale, într-un context economic deja tensionat.

Banca Centrală a transmis că Elvira Nabiullina se află în concediu medical, însă în spațiul public au apărut interpretări potrivit cărora poziția sa ar putea fi reevaluată politic. Discuțiile sunt amplificate de rolul central pe care aceasta l-a avut în stabilizarea economiei ruse după declanșarea războiului din Ucraina și după introducerea sancțiunilor internaționale.

Ea conduce Banca Centrală din 2013, după ce anterior a fost ministru al economiei și consilier economic al lui Vladimir Putin. Mandatul său a coincis cu perioade economice marcate de presiuni externe și ajustări interne majore, iar influența sa asupra politicii monetare a rămas constantă.

„Un jucător precum banca centrală pare oricum prea puternic în sistemul Rusiei lui Putin. Dorința de a o destructura este destul de normală”, a declarat Alexandra Prokopenko, cercetătoare la Carnegie Russia Eurasia Center din Berlin, care a lucrat anterior pentru Banca Centrală a Rusiei.

În spațiul politic și economic rus au apărut deja nume vehiculate ca posibili înlocuitori, printre care Maxim Oreșkin, consilier economic al lui Vladimir Putin, și Piotr Fradkov, director executiv al unei bănci implicate în finanțarea sectorului de apărare, potrivit Financial Times.

Deși legea rusă limitează numărul de mandate ale guvernatorului băncii centrale la trei, există posibilitatea ca actuala conducere să fie menținută prin decizie politică. În practică, procesul decizional rămâne concentrat la nivelul președintelui rus, iar schimbările majore sunt adesea anunțate fără semnale publice prealabile.

„Decizia îi va aparține doar lui Putin și, din câte știu eu, el nu s-a decis încă”, a spus Prokopenko. Surse citate de Financial Times descriu un proces decizional opac, în care nici oficialii de rang înalt nu au certitudinea direcției finale.

„El vrea să se gândească la cucerirea Kupianskului. Nu vrea să se gândească la banca centrală. S-ar putea să nu se gândească la asta deloc. Nimeni nu știe, în afară de el și de ea și poate că nici ea nu știe. Este posibil ca nici el să nu știe”, a declarat un bancher rus, referindu-se la un oraș din regiunea Harkov.

De-a lungul timpului, Vladimir Putin a susținut public activitatea Elvirei Nabiullina, în pofida presiunilor venite din partea unor actori din industrie care au cerut politici monetare mai relaxate. Totuși, economia Rusiei a întâmpinat dificultăți vizibile în acest an, ceea ce a intensificat criticile la adresa conducerii băncii centrale.

„Rubla este principala problemă pentru economie. Orice altceva, chiar și rata dobânzii de referință, este secundar”, a spus un important om de afaceri rus. În același timp, importurile la prețuri scăzute au afectat competitivitatea producătorilor locali, punând presiune pe industria internă.

Banca Centrală a refuzat adoptarea unor măsuri cerute de mediul de afaceri, invocând riscul alimentării inflației. Instituția a reușit anterior reducerea inflației de la nivelul maxim de 18% înregistrat la începutul anului 2022, în contextul unor politici restrictive și al ajustării pieței financiare.

Elvira Nabiullina a fost parte a cercului de tehnocrați care au avertizat conducerea rusă asupra consecințelor economice ale invaziei Ucrainei cu aproximativ o lună înainte de declanșarea conflictului. Potrivit unor surse din serviciile de informații occidentale și unui fost oficial de la Kremlin, acești tehnocrați au exprimat îngrijorări privind impactul sancțiunilor și al cheltuielilor militare.

Deși nemulțumiți de efectele economice ale războiului, aceștia nu au solicitat în mod direct oprirea conflictului sau reducerea bugetului militar. Economia rusă continuă să funcționeze peste scenariile cele mai pesimiste, ceea ce a consolidat percepția la nivel politic că sistemul poate rezista în actuala formulă.

„Economia merge prost și războiul distorsionează totul, dar niciunul din cei care se opun războiului nu îi spun să îl oprească”, a explicat un fost oficial rus.

În același timp, un oficial din serviciile de informații occidentale a afirmat: „Problema este că lui Putin nu îi pasă”. Acesta a adăugat că prioritățile liderului de la Kremlin sunt concentrate pe obiective strategice și geopolitice pe termen lung, mai degrabă decât pe indicatori economici imediat.