Dependența Europei de petrol și gaze importate poate deveni armă geopolitică în caz de război. Avertismentul Uniunii Europene

Dependența Europei de importurile de petrol și gaze naturale este privită tot mai mult nu doar ca o problemă economică și climatică, ci și ca o vulnerabilitate strategică ce ar putea fi exploatată în eventualitatea unui conflict major, avertizează oficiali ai Uniunii Europene responsabili de climă și apărare.

Potrivit evaluărilor prezentate de reprezentanți ai Comisiei Europene și ai structurilor militare, statele membre ale UE își acoperă aproape integral necesarul de petrol din surse externe și majoritar importă și gazele naturale. Această dependență ridicată este considerată un posibil punct slab, mai ales în contextul tensiunilor geopolitice recente.

Oficialii europeni subliniază că, în scenarii de criză sau război, accesul limitat la resurse energetice ar putea fi folosit ca instrument de presiune împotriva Europei, afectând nu doar economia, ci și capacitatea de apărare și funcționarea logisticii militare.

Reprezentanții UE atrag atenția că războaiele moderne nu sunt determinate exclusiv de forța militară, ci și de stabilitatea lanțurilor de aprovizionare, în special în domeniul energiei. În acest context, dependența de importuri de combustibili fosili este considerată un risc strategic comparabil cu alte amenințări de securitate.

Experiențele recente, inclusiv reducerea livrărilor de gaze către Europa în urma sprijinului acordat Ucrainei, dar și fluctuațiile de preț generate de conflictele din afara continentului, sunt văzute ca exemple concrete ale acestei vulnerabilități.

În viziunea oficialilor europeni, soluția pe termen lung constă în accelerarea tranziției către surse de energie produse intern, precum energia solară, eoliană, nucleară și combustibili sintetici. Această schimbare este privită nu doar ca o măsură climatică, ci și ca o politică de securitate.

Ideea centrală este reducerea dependenței societății de combustibilii importați, în special prin electrificarea transportului, industriei și sistemelor de încălzire. În acest scenariu, resursele fosile rămase necesare ar putea fi direcționate prioritar către sectorul militar.

Totuși, oficialii recunosc că această transformare nu poate fi realizată rapid, fiind un proces de durată care se întinde pe mai multe decenii.

Deși Europa a reușit să reducă semnificativ dependența de anumite surse tradiționale de energie, înlocuirea acestora cu importuri din alte regiuni nu este considerată o soluție suficientă pe termen lung. Dependența de gaz natural lichefiat din alte zone ale lumii menține, în esență, aceeași vulnerabilitate structurală.

În acest context, accentul se mută pe dezvoltarea unei capacități energetice interne robuste, capabile să asigure autonomie reală în situații de criză.

Pe lângă riscurile legate de combustibilii fosili, oficialii europeni atrag atenția și asupra unei alte potențiale vulnerabilități: dependența de China în ceea ce privește materiile prime critice și tehnologiile verzi.

Există temeri că tranziția energetică, dacă nu este gestionată strategic, ar putea crea noi puncte de presiune geopolitică, înlocuind dependența de resurse energetice cu dependența de lanțuri industriale controlate de alte state.

Concluzia trasă de oficialii europeni este că experiențele recente – de la criza energetică legată de Rusia până la șocurile de preț generate de conflictele internaționale – evidențiază necesitatea reducerii dependențelor externe față de state considerate imprevizibile sau autoritare.

În acest context, tranziția către energie curată produsă în Europa este văzută nu doar ca obiectiv climatic, ci ca un element central al securității economice și militare a Uniunii Europene.