Vladimir Putin, prima reacție privind drona de la Galați: Rusia e pregătită să facă o anchetă, nimeni nu poate spune proveniența

Vladimir Putin a comentat pentru prima dată incidentul produs în România, după prăbușirea unei drone atribuite Rusiei într-un bloc de locuințe din Galați. Liderul de la Kremlin susține că originea aparatului de zbor nu poate fi stabilită fără o expertiză tehnică și afirmă că Moscova este pregătită să desfășoare o anchetă proprie. Declarațiile vin în contextul în care NATO a condamnat incidentul și a reafirmat angajamentul de apărare a teritoriului aliat.

Vladimir Putin a reacționat public la incidentul în urma căruia o dronă s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din Galați, susținând că nu există suficiente elemente pentru a stabili cu certitudine proveniența aparatului de zbor fără o analiză tehnică detaliată a resturilor recuperate.

Întrebat de presa de la Moscova despre cazul care a generat reacții la nivelul NATO și al Uniunii Europene, liderul rus a declarat că Rusia este dispusă să efectueze o investigație obiectivă dacă va primi acces la fragmentele dronei.

„Nu au fost cercetate resturile acestei drone. Nimeni nu poate spune ce proveniență are un aparat de zbor sau altul până nu este realizată expertizarea acelui aparat de zbor. Noi știm că au zburat și prin Finlanda drone ucrainene și în Polonia și prin țările baltice au zburat tot drone ucrainene. Atunci prima reacție a fost exact ca cea de acum din România”, a declarat liderul de la Kremlin.

În același context, președintele Rusiei a sugerat că autoritățile române ar trebui să transmită informațiile și probele colectate în urma incidentului, pentru ca Moscova să poată desfășura propria analiză asupra circumstanțelor producerii acestuia.

Putin on Romania drone incident: No one can tell the origin of a particular aircraft until an examination of that aircraft has been carried out. After all, we know that Ukrainian drones have flown into Finland, into Poland, and into some of the Baltic states. The first… pic.twitter.com/27riB1hm63 — Clash Report (@clashreport) May 29, 2026

În declarațiile sale, Vladimir Putin a răspuns și afirmațiilor formulate de președinta Comisiei Europene, care a acuzat Rusia că a depășit o nouă limită prin producerea acestui incident pe teritoriul unui stat membru NATO.

Liderul de la Kremlin a respins aceste acuzații, susținând că nu pot fi trase concluzii definitive înainte de examinarea tehnică a resturilor dronei. Potrivit relatărilor Reuters, Putin a afirmat că nici Ursula von der Leyen nu a analizat personal fragmentele aparatului de zbor înainte de a formula aceste evaluări publice.

Totodată, președintele rus a reiterat poziția Moscovei potrivit căreia stabilirea responsabilității pentru astfel de incidente trebuie să se bazeze pe expertize și investigații tehnice, nu pe concluzii formulate înainte de finalizarea cercetărilor.

Reacția Kremlinului vine după ce NATO a acuzat vineri Rusia de comportament imprudent, în urma incidentului produs în Galați în timpul unui atac desfășurat asupra Ucrainei.

Alianța Nord-Atlantică a transmis că rămâne ferm angajată în protejarea tuturor statelor membre și a reiterat principiul apărării colective.

Potrivit poziției exprimate de NATO, incidentul a avut loc după ce România a anunțat că o dronă rusească s-a prăbușit într-un bloc de apartamente aflat pe teritoriul național, în apropierea graniței cu Ucraina.

În reacția sa oficială, alianța a subliniat că va „apăra fiecare centimetru al teritoriului aliat”, mesaj transmis pe fondul preocupărilor privind securitatea la granița estică a NATO și al intensificării incidentelor asociate războiului din Ucraina.