Dosar penal după explozia dronei rusești de la Galați. Procurorii cercetează tentativă de omor calificat

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați a deschis un dosar penal după ce o dronă militară de proveniență rusească s-a prăbușit și a explodat pe un bloc de locuințe din municipiul Galați. Anchetatorii cercetează infracțiuni grave, inclusiv tentativă de omor calificat, după ce două persoane au fost rănite, iar un apartament a fost distrus în urma deflagrației. Incidentul a provocat reacții la cel mai înalt nivel al statului român, fiind convocat CSAT, iar ambasadorul Federației Ruse chemat la Ministerul Afacerilor Externe.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați a anunțat că s-a sesizat din oficiu în noaptea de 28 spre 29 mai, imediat după producerea incidentului care a zguduit municipiul Galați.

Ancheta penală vizează împrejurările în care o dronă militară cu încărcătură explozivă a ajuns pe teritoriul României și s-a prăbușit într-o zonă rezidențială dens populată.

Potrivit procurorilor, cercetările sunt desfășurate pentru mai multe infracțiuni, inclusiv pentru tentativă de omor calificat, având în vedere consecințele pe care le-ar fi putut produce explozia.

„În dosarul penal deschis în urma deflagrației procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 117 alin. 2 din Codul aerian (Legea nr. 21/2020), a infracțiunii de distrugere, precum și a tentativei la omor calificat. Din cercetările efectuate până în prezent la fața locului a rezultat că drona militară s-a prăbușit pe un bloc de locuințe și a explodat în jurul orei 1,50, având drept consecință distrugerea unui apartament de la etajul 10 al imobilului și cauzarea de leziuni traumatice celor două persoane aflate în apartament”.

Incidentul a avut loc în timpul unui nou atac lansat de Federația Rusă asupra unor obiective civile și infrastructuri din Ucraina aflate în apropierea graniței cu România.

Conform informațiilor comunicate de autorități, unul dintre aparatele de zbor implicate în atac a fost detectat și monitorizat de sistemele radar românești după apropierea de frontiera națională.

Drona a fost urmărită până în zona de sud a municipiului Galați, unde și-a continuat traiectoria înainte de a se prăbuși pe acoperișul unui bloc de locuințe.

Impactul a fost urmat de o explozie puternică, iar incendiul rezultat a afectat grav apartamentul situat la etajul 10 al imobilului.

Locatarii blocului au fost treziți de zgomotul exploziei și de unda de șoc produsă în urma detonării încărcăturii militare.

Cele două persoane aflate în apartamentul lovit au suferit leziuni traumatice și au fost transportate la spital pentru investigații și tratament.

După detectarea amenințării, autoritățile române au activat procedurile de securitate prevăzute pentru astfel de situații.

În zonă au fost mobilizate echipe specializate ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care au intervenit pentru stingerea incendiului, evacuarea persoanelor aflate în pericol și securizarea perimetrului.

În paralel, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă pentru Poliția Aeriană.

Avioanele au decolat la ora 01:19 de la Baza 86 Aeriană Fetești și au fost sprijinite de un elicopter IAR-330 SOCAT.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că piloții au avut autorizație pentru angajarea țintei pe întreaga durată a alertei aeriene.

Ulterior, ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat că drona s-a aflat aproximativ patru minute în spațiul aerian românesc, iar o eventuală interceptare ar fi putut genera pagube și mai mari în municipiul Galați sau chiar riscul ca proiectilele să ajungă în afara teritoriului național.

Gravitatea situației a determinat convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Președintele României a anunțat că incidentul este cel mai grav care a afectat teritoriul național de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și a cerut măsuri proporționale față de Moscova.

În paralel, Ministerul Afacerilor Externe a convocat ambasadorul Federației Ruse la București pentru a-i transmite poziția oficială a autorităților române.

Totodată, România a informat aliații din NATO și partenerii din Uniunea Europeană cu privire la incident și la implicațiile acestuia asupra securității regionale.

Pe lângă cercetările penale desfășurate de procurori, specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și ai Serviciului Român de Informații continuă investigațiile tehnice la fața locului.

Fragmentele recuperate din zona impactului urmează să fie analizate pentru confirmarea tipului de armament utilizat, a traseului exact parcurs de dronă și a circumstanțelor care au condus la prăbușirea acesteia pe teritoriul României.

Rezultatele anchetei vor fi esențiale atât pentru dosarul penal deschis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați, cât și pentru eventualele demersuri diplomatice și de securitate pe care România le-ar putea adopta în perioada următoare în relația cu Federația Rusă și în cadrul NATO.