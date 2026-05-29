Ilie Bolojan condamnă incidentul provocat de drona rusească în Galaţi: Această situație este inacceptabilă

Premierul interimar Ilie Bolojan a reacţionat după incidentul din Galaţi, unde o dronă rusească s-a prăbuşit peste un bloc de locuinţe, provocând un incendiu şi rănirea uşoară a două persoane.

În mesajul publicat pe Facebook, Ilie Bolojan a anunţat că a fost în contact cu ministrul Apărării imediat după incident şi că autorităţile au luat măsuri pentru protejarea populaţiei. Totodată, premierul interimar a precizat că aliaţii şi partenerii României au fost informaţi pe cale diplomatică despre situaţia produsă în timpul nopţii.

Şeful Guvernului a calificat incidentul drept inacceptabil şi a afirmat că acesta reprezintă o nouă încălcare a spaţiului aerian românesc, generată de continuarea războiului dus de Rusia în Ucraina. Potrivit lui Ilie Bolojan, conflictul afectează în continuare securitatea României şi a statelor aflate pe Flancul Estic al NATO.

„România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă. Evenimentul dramatic din această dimineață de la Galați demonstrează, fără echivoc, incapacitatea țării noastre de a se apăra de astfel de atacuri punctuale. Ministrul Apărării, Radu Miruță, trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice și să se ocupe cu seriozitate – chiar dacă este demis- de înzestrarea Armatei Române cu echipamente și sisteme eficiente. Tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștrii demiși o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un nou guvern format din profesioniști!”, a transmis Grindeanu.

Premierul interimar a condamnat ferm acţiunile Rusiei şi a cerut încetarea imediată a acestora. El a subliniat că întărirea securităţii naţionale şi protejarea cetăţenilor trebuie să rămână priorităţi absolute pentru autorităţi şi pentru clasa politică din România.

„În cursul nopții trecute, o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, provocând un incendiu și rănirea ușoară a două persoane. Am fost în contact cu ministrul Apărării și au fost luate imediat toate măsurile pentru protejarea populației, iar, în plan diplomatic, au fost informați aliații și partenerii României. Această situație este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian, generată de continuarea iresponsabilă și nejustificată a războiului dus de Rusia în Ucraina. Acest război continuă să afecteze securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic. Condamn fără rezervă aceste acțiuni grave și cer ferm Rusiei să pună imediat capăt acestora”, a scris Bolojan pe Facebook.

În acelaşi mesaj, Ilie Bolojan a făcut referire la programul SAFE al Uniunii Europene, despre care a spus că este esenţial pentru modernizarea capacităţilor de apărare ale României. Premierul interimar a afirmat că răspunsul sistemului românesc de apărare în cazul incidentului de la Galaţi a fost limitat de nivelul actual al dotărilor militare.

Potrivit acestuia, programul SAFE va permite dotarea completă a armatei române cu sisteme antidronă. Ilie Bolojan a anunţat că semnarea contractului pentru aceste capabilităţi urmează să aibă loc în următoarele ore, iar livrările ar putea începe în câteva luni.

Premierul interimar a susţinut că a depus eforturi importante pentru implementarea acestui program, în ciuda obstacolelor şi criticilor venite din partea unor persoane care, în opinia sa, ignoră sau subestimează pericolul reprezentat de Rusia.

„Întărirea securității naționale, pentru a asigura protecția cetățenilor noștri, trebuie să rămână prioritatea absolută pentru autoritățile și forțele politice din România. Acesta este obiectivul pe care l-am urmărit inclusiv prin programul SAFE al UE, însă este clar că toate eforturile și acțiunile noastre trebuie accelerate. Răspunsul apărării românești a fost limitat de nivelul dotării. Este încă o dovadă a importanței programului SAFE, prin care vom asigura o dotare completă antidronă a armatei române. Contractul va fi semnat în următoarele ore. În câteva luni va începe livrarea capabilităților antidronă. De aceea am depus atât de mult efort pentru a duce la bun sfârșit acest program, în pofida piedicilor iresponsabile, de toate felurile, puse de cei care ignoră, nu înțeleg sau nu sunt deranjați de pericolul pe care îl reprezintă Rusia. Trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a ne proteja cetățenii de astfel de pericole și pentru a consolida apărarea țării noastre”, a conchis acesta.

O reacție a venit și din partea lui Adrian Negrescu. Analistul economic a criticat modul în care autoritățile au gestionat apărarea împotriva dronelor. Acesta a afirmat că, de patru ani, în contextul războiului din Ucraina, România se confruntă cu acest tip de amenințări fără ca statul să fi achiziționat sisteme anti-dronă similare celor utilizate de Ucraina.

„De 4 ani asistam la acest razboi al dronelor si autoritatile n-au miscat un deget pentru a cumpara sisteme anti drone de genul celor folosite de ucraineni. Incidentul de la Galati putea fi prevenit daca ,,strategii” de la MAPN isi respectau fisa postului – sa apere Romania”, a scris el pe Facebook.

La rândul lui, liderul social-democrat Sorin Grindeanu a subliniat că România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă. Totodată, liderul PSD l-a criticat ferm pe Radu Miruță și a explicat că ministrul Apărării trebuie „să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice și să se ocupe cu seriozitate”

Europarlamentarul Victor Negrescu a reacționat după incidentul din Galați și a cerut explicații din partea autorităților cu privire la modul în care statul român a gestionat protecția spațiului aerian. Totodată, acesta a transmis un mesaj de susținere pentru victime.

Negrescu spune că a avertizat în mod repetat asupra riscurilor generate de astfel de drone și că situația actuală nu mai reprezintă un risc ipotetic, ci o realitate care a afectat direct cetățeni români pe teritoriul național. El a condamnat atacurile ilegale ale Federației Ruse în sudul Ucrainei, desfășurate în apropierea frontierei cu România, și a cerut autorităților guvernamentale să treacă de la declarații la măsuri concrete pentru protejarea populației.

„Le doresc însănătoșire grabnică celor doi români răniți de drona militară rusească care a lovit un bloc de locuințe din Galați. Solicit celor responsabili să vină cu explicații coerente pentru faptul că Statul român nu a reușit să îi protejeze. Din păcate, am avut dreptate atunci când am avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor reprezentate de aceste drone. Condamn cu fermitate incidentul cauzat de atacurile ilegale comise de Federația Rusă în sudul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România și solicit decidenților guvernamentali de la noi din țară să treacă de la teorie la practică și să fie mai coerenți și mai incisivi în identificarea soluțiilor pentru protejarea cetățenilor. Nu mai discutăm despre un risc ipotetic, ci despre cetățeni români răniți pe teritoriul suveran al României”, a scris el pe Facebook.

Europarlamentarul a subliniat că a solicitat încă de la începutul războiului mai multe măsuri la nivel european, inclusiv un mecanism mai eficient de monitorizare și reacție rapidă la incidentele de la granițele Uniunii Europene, sprijin direct pentru comunitățile afectate și accelerarea implementării Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, menit să asigure monitorizare și coordonare îmbunătățită a răspunsului european.

De asemenea, Victor Negrescu a pledat pentru o prezență europeană consolidată în regiunea Mării Negre și investiții suplimentare în protejarea infrastructurilor critice. În opinia sa, securitatea din această zonă nu este doar o problemă a României, ci una a întregii Uniuni Europene, iar protecția cetățenilor români reprezintă o responsabilitate comună.

„Ministrul Apărării din România se laudă cu doborârea unei drone (ucrainene) în Estonia. În schimb, nu are nicio treabă și nu își asumă nicio responsabilitate pentru o dronă (probabil rusească) care pune în pericol românii din Galați! Bineinteles ca Rusia este o tara agresoare si ca trebuie sa ne aparam! Dar noi credem in mod serios ca ne aparam de Rusia cu Miruta si Toiu? Credem ca se opreste Putin din atacuri daca se isterizează Caramitru pe Facebook? Sau daca punem la conducere oameni seriosi si competenti care sa stie sa folosească miliardele de euro pe care le împrumutam pentru Aparare ( si le dam pe tancuri si transportoare care nu o sa doboare niciodată drone)? Avem lege, avem armament, avem militari, dar nu avem niște oameni politici serioși care să ne apere! În schimb, avem un impostor în funcția de ministru al Apărării, agățat de scaun. Eu am votat PENTRU legea care stabilea cum pot fi doborâte dronele care intră pe teritoriul României. De fapt, nici măcar nu era nevoie de o lege pentru asta. Însă propaganda turbată #Rezist și incompetentul ministru USR al Apărării dădeau vina pe AUR și pe Simion, susținând că nu pot opri dronele tocmai pentru că nu aveau cadrul legal necesar. Apoi am văzut prostia de a se lăuda pe Facebook cu o dronă doborâtă în Estonia de un pilot român, până când a devenit clar că drona era ucraineană! Acum văd un bloc în flăcări la Galați și sunt convins că vor spune că de vină sunt PSD și AUR! ! O sa iasa Madam Toiu , de la Externe, sa “condamne Rusia” pentru a enspe mia oara! Si pe urma se duce sa planga iar la Kiev! Dar ceva mai eficient putem face? NU Oare cand scapam de acesti impostori iresponsabili pe care i-au votat doar 10% dintre romanii prezenți la vot ? Da – am auzit ‘intr-un timp rezonabil’!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Acesta a anunțat că va continua să susțină aceste propuneri și că a solicitat includerea incidentului pe agenda dezbaterilor din Parlamentul European, pentru a accelera adoptarea unor măsuri de securitate mai eficiente. Totodată, a susținut că România și regiunea Mării Negre au nevoie de mai multă coordonare și implicare europeană în fața riscurilor generate de conflictul din Ucraina.

„Tocmai de aceea am insistat încă de la declanșarea războiului, inclusiv prin solicitări oficiale către instituțiile europene, pentru măsuri concrete de protecție a cetățenilor aflați la frontiera Uniunii Europene. Am cerut: un mecanism european mai puternic de monitorizare și reacție rapidă la incidentele de la granițele UE;

sprijin european direct pentru comunitățile afectate de astfel de amenințări;

accelerarea implementării Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, capabil să ofere monitorizare permanentă, avertizare timpurie și o coordonare mai bună a răspunsului european;

o prezență europeană mai puternică în regiunea Mării Negre și investiții suplimentare în securitatea infrastructurilor critice. Acest incident arată că securitatea la Marea Neagră nu este doar o problemă a României, ci una europeană. Când un cetățean român este pus în pericol, este pusă la încercare și capacitatea Uniunii Europene de a-și proteja cetățenii. Siguranța cetățenilor români este o responsabilitate comună europeană. De aceea, voi continua să insist pentru implementarea acestor propuneri. Nu putem aștepta următorul incident pentru a acționa. Am solicitat, în acest sens, ca acest grav incident să fie inclus pe agenda dezbaterilor Parlamentului European pentru a pune presiune pe instituțiile europene să acționeze mai rapid și mai eficient. România și întreaga regiune au nevoie de mai multă protecție, mai multă coordonare și mai multă implicare europeană. Atașez unul dintre discursurile mele din plenul Parlamentului European în care semnalam pericolul reprezentat de aceste incidente. Din păcate, ceea ce atunci era privit de unii ca fiind un risc îndepărtat a devenit astăzi o realitate care a afectat direct cetățeni români. Din nou, România este luată prin surprindere și demonstrează riscurile reprezentate de conflictul declanșat de Federația Rusă în Ucraina. Poate cei care toată ziua îl laudă pe Vladimir Putin se potolesc măcar acum. Soluțiile privind creșterea măsurilor de prevenire pentru astfel de situații puteau și trebuie să fie accelerate de cei responsabili”, a conchis acesta.

La rândul lui, fostul premier Victor Ponta a criticat dur conducerea politică și modul în care este gestionată apărarea României. În mesajul publicat pe Facebook, Victor Ponta a făcut referire la faptul că autoritățile române au vorbit despre doborârea unei drone în afara țării, în Estonia, în timp ce, nu a existat o reacție eficientă în cazul incidentului de la Galați. El a susținut că România se confruntă cu un pericol real și că este necesară o capacitate de reacție mai fermă în fața acestor situații.