Putin și decizia pe care, spune Bill Browder, nu și-o poate permite niciodată

Vladimir Putin nu are motive să încheie războiul din Ucraina, chiar dacă Rusia traversează o perioadă dificilă, iar atacurile ucrainene au afectat infrastructura energetică a țării. Aceasta este opinia exprimată de Sir Bill Browder într-un interviu acordat lui Sam Kiley, pentru podcastul World of Trouble.

Potrivit activistului anticorupție, liderul de la Kremlin se teme că o eventuală pace i-ar pune în pericol poziția politică și chiar viața. Browder susține că diminuarea sprijinului intern reprezintă unul dintre principalele motive pentru care Moscova continuă conflictul.

Fostul finanțist, care a administrat în trecut cel mai mare fond de investiții străin din Rusia și se află de aproape două decenii în conflict cu Vladimir Putin, afirmă că liderul rus nu își poate permite să renunțe la război.

„Dacă încheie un acord de pace, va pierde puterea. Dacă își pierde puterea, atunci va fi atârnat de un stâlp de iluminat”, a declarat Sir Bill Browder.

Declarațiile sale vin la scurt timp după reuniunea liderilor NATO desfășurată în Turcia, unde s-a convenit ca Ucraina să poată produce propriile rachete de apărare aeriană Patriot, considerate esențiale pentru respingerea atacurilor lansate de Rusia.

De-a lungul timpului, Vladimir Putin a justificat invazia Ucrainei prin mai multe argumente, inclusiv presupusa amenințare reprezentată de apropierea Kievului de NATO, protejarea populației vorbitoare de limbă rusă din estul Ucrainei sau ideea readucerii teritoriului ucrainean în sfera de influență a Rusiei.

Bill Browder susține însă că explicația reală este diferită și are legătură cu dorința președintelui rus de a-și păstra controlul asupra puterii după ani în care, spune acesta, resurse importante ale statului au fost deturnate.

„Un trilion de dolari, o mie de miliarde de dolari au fost furați de Putin și de miile de oameni din jurul său din statul rus”, a afirmat Browder.

Activistul susține că fondurile respective ar fi trebuit să fie direcționate către servicii esențiale pentru populație. „Și motivul pentru care oamenii duc o viață proastă în Rusia este pentru că acei bani ar fi trebuit cheltuiți pe școli, spitale, drumuri și servicii publice. În schimb, au fost cheltuiți pe avioane private, iahturi și vile în sudul Franței”, a spus acesta.

În opinia lui Browder, liderul rus este conștient că nemulțumirea populației ar putea crește dacă situația internă se deteriorează.

„În timp, Putin și-a dat seama că a furat prea mulți bani, că într-o zi… ceva se va întâmpla și oamenii se vor înfuria foarte repede, se vor organiza foarte repede și vor mărșălui în Kremlin”, a declarat el.

Bill Browder consideră că Vladimir Putin poate acționa împotriva opozanților individuali, însă nu ar putea controla o revoltă de amploare. El susține că un eventual compromis privind Ucraina, după pierderile suferite de armata rusă, ar putea genera o reacție puternică din partea societății.

„Poate să vizeze oameni și să-i ucidă, să-i închidă sau să-i deporteze pe oameni într-un mod singular. Dar dacă un milion de oameni mărșăluiesc în Piața Roșie, e terminat, iar el înțelege asta”, a continuat activistul.

Acesta a explicat și modul în care vede deciziile liderului de la Kremlin. „Deci ce faci, dacă ești un om foarte mic – el este un omuleț mic și laș. Ți-e frică de moarte de propriul popor?… Îți creezi un dușman străin și începi un război… Și acesta este motivul pentru care acest război nu se va termina”, a mai spus Browder.

El a adăugat că, pe fondul schimbărilor din politica externă a Statelor Unite și al percepției privind o implicare mai redusă în apărarea europeană sub conducerea lui Donald Trump, importanța Ucrainei pentru securitatea continentului ar putea crește.

Browder estimează că, în următorii ani, statele europene ar putea solicita o implicare mai mare a Ucrainei în apărarea continentului. „Cred că în câțiva ani, europenii – într-un nou NATO care nu include Statele Unite – vor implora Ucraina să facă parte din situația lor defensivă”, a afirmat el. Totodată, activistul consideră posibil un acord bazat pe sprijin reciproc.

„Îmi pot imagina că va exista un fel de acord în care Ucraina să spună: Dacă ne ajutați financiar cu reconstrucția noastră, vă vom ajuta militar cu apărarea voastră, deoarece au devenit acum cea mai importantă forță de luptă din partea noastră de lume”, a precizat Browder.

În vârstă de 62 de ani, Bill Browder afirmă că a supraviețuit mai multor tentative de extrădare către Rusia și unor atentate asupra vieții sale. Campania sa pentru obținerea dreptății în cazul avocatului Serghei Magnitsky durează de 17 ani.

Magnitsky a murit în detenție după ce a denunțat o fraudă de amploare împotriva statului rus, iar cazul său a stat la baza adoptării Legii Magnitsky în Statele Unite. Actul normativ permite aplicarea de sancțiuni individuale împotriva oficialilor implicați în acte de corupție sau încălcări ale drepturilor omului.

Legislații similare au fost adoptate ulterior în Marea Britanie, Uniunea Europeană, Canada și în alte state, devenind un instrument important al regimului internațional de sancțiuni impuse Rusiei după invazia Ucrainei.

În 2024, Browder a fost înnobilat în Regatul Unit pentru activitatea desfășurată împotriva spălării banilor proveniți din Rusia. El susține că, deși fluxurile financiare rusești au fost limitate în City-ul londonez, alți oficiali și lideri corupți continuă să folosească Marea Britanie pentru a ascunde averi obținute ilegal.

Potrivit activistului, economia Rusiei resimte efectele conflictului, iar infrastructura energetică este afectată de atacurile cu rachete cu rază lungă lansate de Ucraina. În același timp, există semnale că unii oficiali ruși încep să pună sub semnul întrebării continuarea campaniei militare. Chiar și în aceste condiții, Browder nu anticipează o victorie clară pentru niciuna dintre părți.

„Îl cunosc destul de bine din propriile mele lupte și știu că nu face niciodată ceea ce ar fi rațional. Întregul său modus operandi este să escaladeze, indiferent de situație”, a declarat el.

În opinia sa, cel mai probabil scenariu este transformarea războiului într-un conflict înghețat, asemănător celui dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud.

„Nu cred că Putin va semna vreodată un tratat de pace. Nu cred că războiul se va încheia oficial, dar îmi pot imagina că se va reduce la un nivel scăzut, poate chiar la un front complet liniștit, la fel cum au făcut-o Coreea de Nord și Coreea de Sud”, a spus Browder.

Acesta a făcut și o comparație între viitorul pe care îl vede pentru cele două state implicate în conflict. „Știți ce se întâmplă peste 20 de ani”, a adăugat Browder. „Ucraina este Coreea de Sud; o economie înfloritoare, democratică și vibrantă, iar Rusia este Coreea de Nord; izolată de toată lumea… și este o situație mult, mult mai rea”.